Déployer Navidrome en un clic.
Serveur de streaming musical léger auto-hébergé qui diffuse votre collection personnelle partout via un navigateur ou des applications compatibles Subsonic.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Navidrome
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Navidrome
Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection musicale depuis n'importe quel appareil, avec une expérience similaire à Spotify. Il analyse automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, notamment DSub, Symfonium et Feishin. Grâce au support multi-utilisateur, chaque auditeur dispose de ses propres listes de lecture, évaluations et statistiques d'écoute.
L'auto-hébergement de Navidrome signifie un accès permanent à chaque album que vous possédez, quels que soient les changements de licence ou les arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.
Principales fonctionnalités de Navidrome
Compatible avec l'API Subsonic
Fonctionne avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, afin que vous puissiez choisir votre lecteur préféré sans être lié à un client propriétaire.
Support multi-formats
Diffuse les formats MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.
Analyse automatique de la bibliothèque
Scanne automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour à mesure que vous ajoutez des fichiers.
Écoute multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture, de notes et d'un historique d'écoute indépendants sur un serveur partagé, sans interférer avec les autres.
Scrobbling Last.fm
Suit automatiquement votre historique d'écoute sur Last.fm et ListenBrainz, en maintenant à jour vos nombres d'écoutes et votre profil musical.
Pourquoi choisir Hostinger pour Navidrome
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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