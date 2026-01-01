Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection musicale depuis n'importe quel appareil, avec une expérience similaire à Spotify. Il analyse automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, notamment DSub, Symfonium et Feishin. Grâce au support multi-utilisateur, chaque auditeur dispose de ses propres listes de lecture, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome signifie un accès permanent à chaque album que vous possédez, quels que soient les changements de licence ou les arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.