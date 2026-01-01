Déployer Speaches en 1 clic.
Serveur compatible OpenAI de reconnaissance vocale et de synthèse vocale que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Speaches
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Speaches
Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte la reconnaissance vocale et la synthèse vocale de pointe à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches dès le départ.
L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et vous conservez un contrôle total sur les modèles exécutés et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après une période d'inactivité, maintenant une utilisation mémoire faible sur un VPS standard.
Principales fonctionnalités de Speaches
Compatible avec l'API OpenAI
Implémente la spécification de l'API audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et les intégrations OpenAI existantes continueront de fonctionner sans modifications de code.
Transcription de la parole en texte
Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec diffusion en temps réel via les événements envoyés par le serveur.
Synthèse vocale
Générez une parole naturelle en utilisant les modèles Kokoro (ranked #1 in the TTS Arena) et Piper, entièrement sur l'appareil.
Chargement dynamique du modèle
Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, de sorte que vous n'utilisez la mémoire qu'en cas de besoin.
Interface utilisateur web intégrée
L'interface alimentée par Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.
Authentification par clé API
Protégez facultativement tous les points de terminaison de l'API avec une seule clé API tout en maintenant la documentation interactive publiquement accessible.
Pourquoi choisir Hostinger pour Speaches
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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