Jusqu’à 70 % de rabais sur Speaches

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Serveur compatible OpenAI de reconnaissance vocale et de synthèse vocale que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Speaches

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Speaches

Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte la reconnaissance vocale et la synthèse vocale de pointe à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches dès le départ.

L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et vous conservez un contrôle total sur les modèles exécutés et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après une période d'inactivité, maintenant une utilisation mémoire faible sur un VPS standard.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Speaches

Compatible avec l'API OpenAI

Implémente la spécification de l'API audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et les intégrations OpenAI existantes continueront de fonctionner sans modifications de code.

Transcription de la parole en texte

Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec diffusion en temps réel via les événements envoyés par le serveur.

Synthèse vocale

Générez une parole naturelle en utilisant les modèles Kokoro (ranked #1 in the TTS Arena) et Piper, entièrement sur l'appareil.

Chargement dynamique du modèle

Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, de sorte que vous n'utilisez la mémoire qu'en cas de besoin.

Interface utilisateur web intégrée

L'interface alimentée par Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.

Authentification par clé API

Protégez facultativement tous les points de terminaison de l'API avec une seule clé API tout en maintenant la documentation interactive publiquement accessible.

Pourquoi choisir Hostinger pour Speaches

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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