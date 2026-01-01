Déployer Maybe en 1 clic.
Application open source de finances personnelles et de gestion de patrimoine qui conserve vos données financières entièrement sur votre serveur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Maybe
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Maybe
Maybe est une plateforme de gestion de finances personnelles et de patrimoine entièrement open-source, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique, avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.
Déployer Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, que vous évitez les frais SaaS récurrents et que vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.
Principales fonctionnalités de Maybe
Suivi du patrimoine net
Agrégez tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et un support multi-devises.
Portefeuille de placements
Suivez les actions, les cryptomonnaies et d'autres investissements avec une synchronisation automatique depuis les principales maisons de courtage et des mises à jour en temps réel.
Catégorisation des transactions
Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle basée sur l'IA classifient les dépenses afin que les budgets restent précis sans effort manuel.
Confidentialité complète des données
Les données financières résident uniquement sur votre VPS — aucun accès tiers, aucune analyse publicitaire, aucuns frais d'abonnement SaaS.
AI Analyses financières
Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Maybe
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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