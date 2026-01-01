Restreamer est un serveur de streaming en direct open-source développé par datarhei qui offre des capacités de streaming de niveau entreprise via une interface web accessible. Il ingère des vidéos provenant de webcams, de caméras IP et de flux en direct, convertit entre les protocoles RTMP, HLS, SRT et WebRTC, et distribue simultanément vers plusieurs plateformes — YouTube, Twitch, Facebook Live, ou toute destination RTMP personnalisée — à partir d'une source unique.

L'auto-hébergement de Restreamer élimine les frais mensuels des services de multi-streaming commerciaux et maintient les flux vidéo entièrement hors des plateformes tierces, ce qui est important pour les diffusions confidentielles comme les formations internes, les événements privés ou les annonces de pré-lancement. La bande passante VPS dédiée assure des débits stables et une qualité de flux constante que les environnements d'hébergement partagé ne peuvent garantir.