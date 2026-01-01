Déployer Restreamer en 1 clic.
Serveur de streaming en direct open-source qui ingère des vidéos de n'importe quelle source et les diffuse simultanément vers YouTube, Twitch et des points de terminaison RTMP personnalisés.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Restreamer
Restreamer est un serveur de streaming en direct open-source développé par datarhei qui offre des capacités de streaming de niveau entreprise via une interface web accessible. Il ingère des vidéos provenant de webcams, de caméras IP et de flux en direct, convertit entre les protocoles RTMP, HLS, SRT et WebRTC, et distribue simultanément vers plusieurs plateformes — YouTube, Twitch, Facebook Live, ou toute destination RTMP personnalisée — à partir d'une source unique.
L'auto-hébergement de Restreamer élimine les frais mensuels des services de multi-streaming commerciaux et maintient les flux vidéo entièrement hors des plateformes tierces, ce qui est important pour les diffusions confidentielles comme les formations internes, les événements privés ou les annonces de pré-lancement. La bande passante VPS dédiée assure des débits stables et une qualité de flux constante que les environnements d'hébergement partagé ne peuvent garantir.
Principales fonctionnalités de Restreamer
Streaming multiplateforme
Diffusez une seule source vidéo vers YouTube, Twitch, Facebook Live et des points de terminaison RTMP personnalisés simultanément sans exécuter plusieurs instances d'encodeur.
Conversion de protocole
Acceptez les formats d'ingestion RTMP, SRT ou autres et diffusez en HLS, WebRTC ou RTMP afin que n'importe quel appareil ou plateforme de visionnage puisse recevoir votre flux.
Reconnexion automatique
Gère les coupures réseau et les interruptions de source sans intervention manuelle, maintenant les diffusions en cours malgré les pannes transitoires.
Gestion basée sur le web
Configurez les sources, les destinations et les paramètres d'encodage via une interface de navigateur, sans connaissance de la ligne de commande ni configuration complexe de logiciel de streaming.
Enregistrement de flux
Archivez les diffusions en direct directement vers un stockage persistant pour la relecture après l'événement, la conservation pour la conformité ou la réutilisation du contenu sans services supplémentaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour Restreamer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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