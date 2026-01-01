Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en supprimant les publicités et le désordre pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson adapté aux mobiles.

L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que les membres du foyer peuvent tous accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans frais d'abonnement.