Déployer Mealie en un clic.
Gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes depuis n'importe quelle URL et les transforme en plans de repas hebdomadaires avec des listes de courses.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mealie
Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en supprimant les publicités et le désordre pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson adapté aux mobiles.
L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que les membres du foyer peuvent tous accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans frais d'abonnement.
Principales fonctionnalités de Mealie
Importation en un clic
Collez n'importe quelle URL de recette et Mealie extrait automatiquement les ingrédients et les instructions, ce qui vous fait gagner des heures de copie manuelle.
Calendrier de planification des repas
Faites glisser les recettes sur un calendrier hebdomadaire et générez une liste de courses combinée pour tous les repas prévus en un clic.
Mise à l'échelle de la recette
Ajustez les portions et toutes les quantités d'ingrédients se recalculent instantanément — aucun calcul manuel n'est nécessaire.
Partage familial
La prise en charge multi-utilisateur permet à chaque membre de la famille de parcourir la même bibliothèque de recettes et de contribuer au plan de repas.
Stockage permanent
Les recettes stockées sur votre VPS restent accessibles même lorsque les sites web originaux changent, suppriment du contenu ou deviennent hors ligne.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mealie
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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