Jusqu’à 70 % de rabais sur Kapowarr

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Gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui télécharge, organise et gère automatiquement votre collection de bandes dessinées numériques.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kapowarr

Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé, conçu pour l'écosystème arr, et destiné à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles à partir d'une gamme de sources prises en charge.

L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir des formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. L'exécution de Kapowarr sur un VPS permet de garder votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Kapowarr

Téléchargements automatisés des problèmes

Ajoutez les volumes que vous souhaitez suivre et Kapowarr recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès leur parution.

Importation et organisation de la bibliothèque

Importez une bibliothèque de bandes dessinées existante et laissez Kapowarr renommer, déplacer et organiser les fichiers selon votre schéma de nommage préféré.

Téléchargement multi-sources

Téléchargez depuis les liens DDL, Pixeldrain, Mega, et de nombreuses autres sources avec des préférences de qualité et de format configurables.

Conversion de format

Extrayez et convertissez automatiquement les fichiers d'archive téléchargés vers votre format de bande dessinée préféré pendant le processus d'importation.

Recherche manuelle et automatique

Utilisez la recherche surveillée en un clic pour récupérer des volumes entiers automatiquement, ou parcourez et choisissez des versions spécifiques avec la recherche manuelle.

Pourquoi choisir Hostinger pour Kapowarr

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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