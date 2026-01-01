Déployer Kapowarr en 1 clic.
Gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui télécharge, organise et gère automatiquement votre collection de bandes dessinées numériques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kapowarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kapowarr
Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé, conçu pour l'écosystème arr, et destiné à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles à partir d'une gamme de sources prises en charge.
L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir des formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. L'exécution de Kapowarr sur un VPS permet de garder votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.
Principales fonctionnalités de Kapowarr
Téléchargements automatisés des problèmes
Ajoutez les volumes que vous souhaitez suivre et Kapowarr recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès leur parution.
Importation et organisation de la bibliothèque
Importez une bibliothèque de bandes dessinées existante et laissez Kapowarr renommer, déplacer et organiser les fichiers selon votre schéma de nommage préféré.
Téléchargement multi-sources
Téléchargez depuis les liens DDL, Pixeldrain, Mega, et de nombreuses autres sources avec des préférences de qualité et de format configurables.
Conversion de format
Extrayez et convertissez automatiquement les fichiers d'archive téléchargés vers votre format de bande dessinée préféré pendant le processus d'importation.
Recherche manuelle et automatique
Utilisez la recherche surveillée en un clic pour récupérer des volumes entiers automatiquement, ou parcourez et choisissez des versions spécifiques avec la recherche manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kapowarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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