Déployer Vitess en un clic.
Système de clustering de bases de données pour la mise à l'échelle horizontale de MySQL avec sharding automatisé, pooling de connexions et routage de requêtes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vitess
Vitess est un système de clustering de bases de données open source conçu pour faire évoluer MySQL horizontalement. Développé à l'origine par YouTube pour gérer des milliards de requêtes par jour, il offre un partitionnement (sharding) automatisé, un routage intelligent des requêtes et un pooling de connexions sur des instances MySQL standard, sans nécessiter de modifications au niveau de l'application.
L'auto-hébergement de Vitess sur un VPS vous offre une infrastructure de mise à l'échelle de base de données de niveau YouTube pour les applications à fort trafic. Il gère le multiplexage des connexions pour réduire la charge de la base de données, prend en charge les modifications de schéma en ligne sans interruption, et fournit une interface de requête unifiée à travers plusieurs shards qui apparaît comme une base de données unique pour votre application.
Principales fonctionnalités de Vitess
Partitionnement horizontal
Distribuez automatiquement les données sur plusieurs instances MySQL pour étendre la capacité d'écriture au-delà de ce qu'un seul serveur peut gérer.
Pool de connexions
Vitess multiplexe des milliers de connexions d'application dans un petit pool de connexions MySQL, réduisant considérablement la charge du serveur de base de données.
Modifications de schéma en ligne
Modifier les schémas de table sur de grands ensembles de données sans verrouillage ni temps d'arrêt en utilisant l'exécution DDL en ligne gérée de Vitess.
Routage des requêtes
Les requêtes sont automatiquement acheminées vers le bon shard en fonction de la clé de sharding, de manière transparente pour la couche d'application.
Compatible MySQL
Les applications se connectent à Vitess en utilisant des pilotes et protocoles MySQL standard sans nécessiter de modifications de code.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vitess
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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