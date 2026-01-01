Déployer Chroma en 1 clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA, la recherche sémantique et les pipelines de génération augmentée par récupération.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Chroma
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Chroma
Chroma est une base de données d'embeddings open source conçue spécifiquement pour les applications d'IA qui ont besoin de stocker, d'indexer et d'interroger des vecteurs de haute dimension. Elle s'intègre nativement avec LangChain, LlamaIndex et le SDK OpenAI, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'ajouter des capacités de recherche sémantique et de génération augmentée par récupération (RAG) à n'importe quelle application sans avoir à construire une infrastructure vectorielle personnalisée.
Héberger Chroma sur votre VPS vous permet de garder le contrôle sur vos embeddings, vos données documentaires et vos modèles de requêtes, sans tarification par requête et avec la flexibilité d'ajuster les ressources à mesure que votre collection évolue.
Principales fonctionnalités de Chroma
RAG Pipeline Prêt
Conçu comme la couche de récupération pour les applications LLM, afin que vous puissiez ancrer les réponses du modèle dans vos propres documents avec un travail d'intégration minimal.
Intégrations de Framework
La prise en charge native de LangChain, LlamaIndex et du SDK OpenAI signifie que votre code d'IA existant se connecte à Chroma avec seulement quelques lignes de configuration.
Filtrage des métadonnées
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres de métadonnées structurées pour affiner les résultats par date, catégorie ou tout attribut personnalisé sans post-traitement.
Multiples métriques de distance
Choisissez la similarité cosinus, la distance L2 ou le produit interne par collection pour correspondre à la métrique avec laquelle votre modèle d'intégration a été entraîné afin d'obtenir des résultats précis.
Stockage persistant
Les embeddings et les index survivent aux redémarrages et aux mises à jour, de sorte que votre base de connaissances reste intacte sans avoir à réingérer les documents après chaque modification de déploiement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Chroma
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM