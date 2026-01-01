Modelos de newsletter
Navegue pelos modelos de newsletter e, em seguida, copie e cole o texto no Reach para criar a sua própria.
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Perguntas frequentes sobre modelos de newsletter
O que são modelos de newsletter?
Os modelos de newsletter são exemplos de e-mails criados com o Reach. Use-os como inspiração e reutilize o mesmo modelo para gerar sua própria newsletter.
Posso editar modelos de newsletter diretamente?
Não, os modelos mostrados aqui são apenas exemplos. Você pode copiar o texto e criar sua própria versão editável no Reach.
Para que posso usar modelos de newsletter?
Você pode usar modelos de newsletter para casos de uso comuns de marketing por e-mail, como promoções, atualizações, anúncios e newsletters regulares.
Preciso ter habilidades de design para usar o Reach?
Não. O Reach cria layouts prontos para uso que você pode personalizar sem experiência em design.
Posso usar esses modelos de newsletter para e-mails comerciais?
Sim. Você pode usar os boletins informativos gerados para e-mails comerciais, de marketing e promocionais.
O Reach pode ser testado gratuitamente?
Sim. Você pode experimentar o Reach gratuitamente e usar os créditos de boas-vindas incluídos para testar a geração de newsletters.
Posso usar as cores e o logotipo da minha marca?
Sim. Você pode adicionar os detalhes da sua marca no Reach para gerar newsletters consistentes e alinhadas à sua marca.