Todos os modelosSites da WebAplicativosBoletins informativos

Modelos de newsletter

Navegue pelos modelos de newsletter e, em seguida, copie e cole o texto no Reach para criar a sua própria.

Interno
Semanalmente
Mensal
Imobiliária
Loja Virtual
Comunidade
Marketing
Todos os templates

Tente alcançar

Utilize o poder da IA para criar uma newsletter personalizada especificamente para você.

Tente alcançar
Beige mobile car detailing service promo newsletter

Beige mobile car detailing service promo newsletter

Black and neon creative studio monthly newsletter

Black and neon creative studio monthly newsletter

Black internal update newsletter

Black internal update newsletter

Blue and green nonprofit impact monthly newsletter

Blue and green nonprofit impact monthly newsletter

Blue home cleaning seasonal promotion newsletter

Blue home cleaning seasonal promotion newsletter

Blue purple developer learning community newsletter

Blue purple developer learning community newsletter

Blue white local market snapshot real estate email

Blue white local market snapshot real estate email

Bright internal training update newsletter

Bright internal training update newsletter

Burgundy renter guide real estate newsletter

Burgundy renter guide real estate newsletter

Cheerful community events real estate email

Cheerful community events real estate email

Clay and sage warm founder note newsletter

Clay and sage warm founder note newsletter

Clean neutral home services monthly newsletter

Clean neutral home services monthly newsletter

Colorful city listings real estate newsletter

Colorful city listings real estate newsletter

Coral and teal creative studio weekly newsletter

Coral and teal creative studio weekly newsletter

Coral community update newsletter

Coral community update newsletter

Da ideia à newsletter em minutos

Encontre um modelo que você goste.

Encontre um modelo que você goste.

Navegue pelos modelos de newsletter e escolha um que corresponda ao seu objetivo.

Copie a instrução

Use o prompt por trás desse modelo para recriar o estilo no Reach.

Crie uma conta Reach

Cadastre-se para começar. O plano gratuito inclui 20 créditos de boas-vindas para testar a geração de newsletters.

Gere sua newsletter

Cole o texto no Reach, adicione os detalhes da sua marca e gere um boletim informativo personalizado.

Personalize e envie

Edite o layout e o texto e, em seguida, envie seu boletim informativo quando estiver pronto.
Encontre um modelo que você goste.

Perguntas frequentes sobre modelos de newsletter

O que são modelos de newsletter?

Os modelos de newsletter são exemplos de e-mails criados com o Reach. Use-os como inspiração e reutilize o mesmo modelo para gerar sua própria newsletter.

Posso editar modelos de newsletter diretamente?

Não, os modelos mostrados aqui são apenas exemplos. Você pode copiar o texto e criar sua própria versão editável no Reach.

Para que posso usar modelos de newsletter?

Você pode usar modelos de newsletter para casos de uso comuns de marketing por e-mail, como promoções, atualizações, anúncios e newsletters regulares.

Preciso ter habilidades de design para usar o Reach?

Não. O Reach cria layouts prontos para uso que você pode personalizar sem experiência em design.

Posso usar esses modelos de newsletter para e-mails comerciais?

Sim. Você pode usar os boletins informativos gerados para e-mails comerciais, de marketing e promocionais.

O Reach pode ser testado gratuitamente?

Sim. Você pode experimentar o Reach gratuitamente e usar os créditos de boas-vindas incluídos para testar a geração de newsletters.

Posso usar as cores e o logotipo da minha marca?

Sim. Você pode adicionar os detalhes da sua marca no Reach para gerar newsletters consistentes e alinhadas à sua marca.

Cresça com o marketing por e-mail.

Lance sua newsletter em minutos com o teste gratuito de 1 ano do Reach e comece a enviar campanhas de e-mail com inteligência artificial hoje mesmo.
Cresça com o marketing por e-mail.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.