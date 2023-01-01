Gerenciador auto-hospedado de códigos de autenticação de dois fatores para web e dispositivos móveisSelecionar
Proxy de roteamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 provedores de LLMSelecionar
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.Selecionar
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativosSelecionar
Aplicativo de finanças pessoais focado em privacidade com orçamento por categoriaSelecionar
Interface completa de gerenciamento de banco de dados com suporte para mais de 11 sistemasSelecionar
Planejador e rastreador de viagens auto-hospedado com mapas interativosSelecionar
Espaço de trabalho completo combinando documentos, quadros brancos e bancos de dados com IASelecionar
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memorySelecionar
Plataforma LLMOps de código aberto para prompts, avaliação e observabilidade de LLMSelecionar
Memória persistente para agentes de codificação de IA com busca híbrida de vetor BM25 e grafoSelecionar
Transmita bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com SubsonicSelecionar
Diário de voo pessoal com mapa interativo, estatísticas e suporte multiusuárioSelecionar
Agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto para publicação multiplataforma e monetizaçãoSelecionar
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersSelecionar
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramentoSelecionar
Base de conhecimento auto-hospedada com Markdown estendido e permissões por documentoSelecionar
Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamentoSelecionar
Interface web para baixar vídeos do YouTube e de outros sitesSelecionar
O Ampache é um aplicativo de streaming de áudio e vídeo baseado na web e um gerenciador de mídiaSelecionar
Wiki leve auto-hospedada com páginas com suporte Git e edição em MarkdownSelecionar
AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dadosSelecionar
Aplicativo de IA tudo em um para RAG, agentes e chatbots com qualquer provedor de LLMSelecionar
Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidadesSelecionar
Plataforma de código aberto para métricas DORA e análises de equipes de engenhariaSelecionar
Gateway de desktop remoto baseado na web e sem cliente para RDP, VNC, SSH e TelnetSelecionar
Plataforma de busca empresarial de código aberto construída sobre Apache LuceneSelecionar
O Apache Superset é uma plataforma moderna de exploração e visualização de dados para BISelecionar
O AppFlowy é uma alternativa de código aberto ao Notion que integra recursos de IASelecionar
REST API leve para enviar notificações push para mais de 120 serviçosSelecionar
Plataforma low-code de código aberto para criar ferramentas e aplicações internasSelecionar
Análise de SDK com foco na privacidade para aplicativos móveis, de desktop e aplicações webSelecionar
Banco de dados multimodelos nativo para grafos, documentos e dados de chave-valorSelecionar
Banco de dados multi-modelo para dados de grafo, documento, chave-valor e séries temporaisSelecionar
Solução de arquivamento de internet autohospedada para preservar páginas web e mídiasSelecionar
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsSelecionar
Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporávelSelecionar
AstrBot é um framework multiplataforma de chatbot com IA e código abertoSelecionar
Servidor auto-hospedado de audiolivros e podcasts com suporte a múltiplos usuáriosSelecionar
Provedor de identidade de código aberto focado em flexibilidade e versatilidadeSelecionar
Servidor de autenticação auto-hospedado de código aberto com login social, MFA e RBACSelecionar
Plataforma de Banco de Dados como Serviço de código aberto e auto-hospedada para automação de PostgreSQLSelecionar
Ferramenta moderna de automação para Torrent e Usenet, com monitoramento de IRC em tempo real para capturas instantâneasSelecionar
Alternativa de código aberto ao Zapier para conectar aplicativos e automatizar fluxos de trabalhoSelecionar
Aplicativo de rastreamento de bebê ajudando pais a monitorar atividades diárias e saúdeSelecionar
Interface Web para backups restic com agendamento, criptografia e restauração em nível de arquivoSelecionar
Servidor CalDAV e CardDAV auto-hospedado para calendários e contatosSelecionar
Gerenciador de receitas de coquetéis auto-hospedado e rastreador de inventário de bar em casaSelecionar
Banco de dados no-code de código aberto e alternativa ao Airtable para equipesSelecionar
Gerenciamento automatizado de legendas e ferramenta de download para Sonarr e RadarrSelecionar
Rastreador de hábitos minimalista autohospedado focado em check-ins diários e sequênciasSelecionar
Kit de ferramentas de PDF baseado em navegador com foco em privacidade para mesclar, dividir, converter e editar PDFsSelecionar
Plataforma de monitoramento de servidor leve com estatísticas e alertas do DockerSelecionar
Agente de monitoramento leve para sistema de servidores BeszelSelecionar
Armazenamento em nuvem leve e auto-hospedado com sincronização de arquivos e suporte a CalDAV/CardDAVSelecionar
Plataforma de contabilidade financeira auto-hospedada com relatórios inteligentes e suporte a múltiplas moedasSelecionar
Servidor de streaming de música auto-hospedado com player web e aplicativos móveisSelecionar
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteSelecionar
Plataforma de anotações e microblogging com tecnologia de IA, suporte a Markdown e gerenciamento de tarefasSelecionar
Servidor de Dados Pessoais para a rede social descentralizada BlueskySelecionar
Assistente de codificação de IA auto-hospedado para geração de aplicativos full-stack no navegadorSelecionar
Gerenciador de coleções de ebooks e audiolivros, um renascimento da comunidade do ReadarrSelecionar
Wiki estruturada auto-hospedada para equipes com livros, capítulos, páginas e pesquisaSelecionar
Transforme qualquer canal público do Telegram em um microblog otimizado para SEO com RSSSelecionar
Navegador Chrome Headless como serviço para web scraping e automaçãoSelecionar
Aplicativo de orçamento de finanças pessoais para controle de despesas e planejamento financeiroSelecionar
Plataforma de baixo código (low-code) para criar aplicativos de negócios e fluxos de trabalho em minutosSelecionar
Plataforma de rastreamento de erros auto-hospedada para monitoramento de aplicaçõesSelecionar
Framework CI/CD auto-hospedado para compilações e implantações automatizadasSelecionar
Plataforma de gerenciamento de mudanças de esquema de banco de dados de código aberto e DevOpsSelecionar
Plataforma de código aberto de baixo código para integração de API e automação de fluxo de trabalhoSelecionar
Gerenciador de snippets de código auto-hospedado com destaque de sintaxe e pesquisaSelecionar
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsSelecionar
Calibre-Web é um aplicativo web para navegar, ler e gerenciar sua biblioteca de e-booksSelecionar
Alternativa ao CAPTCHA com prova de trabalho, com foco na privacidade e sem rastreamentoSelecionar
Plataforma IAM open source com suporte a SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAMLSelecionar
Plataforma de hospedagem de podcast de código aberto com análises e recursos sociaisSelecionar
Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real escalável para criar aplicações dinâmicasSelecionar
Ferramenta de detecção e monitoramento de alterações de site com seleção visual e notificaçõesSelecionar
Editor de diagramas de banco de dados de código aberto com exportação DDL de IA e visualização de esquemaSelecionar
Interface web do ChatGPT focada na privacidade com armazenamento de dados local e gerenciamento de conversasSelecionar
Monitoramento full-stack de Uptime e infraestrutura com páginas de status públicasSelecionar
Aplicação de código aberto para monitoramento de servidores e acompanhamento de uptimeSelecionar
Monitoramento de infraestrutura e aplicações com autodescoberta e alertasSelecionar
Cofre de arquivos auto-hospedado para enviar e compartilhar arquivos com links compartilháveisSelecionar
Plataforma de código aberto para integração de funcionários com bot do Slack e automação de fluxo de trabalhoSelecionar
Banco de dados de incorporação (embeddings) de código aberto para aplicações de IA e pesquisa semânticaSelecionar
Fork do WordPress sem o editor de blocos Gutenberg, focado em estabilidadeSelecionar
Banco de dados OLAP colunar para análises em tempo real com latência de consulta de milissegundosSelecionar
Ferramenta de gerenciamento de banco de dados via web para administração completa de dadosSelecionar
Daemon do Cloudflare Tunnel para acesso remoto seguro sem abrir portasSelecionar
Plataforma de armazenamento em nuvem auto-hospedada com recursos de gerenciamento e compartilhamento de arquivosSelecionar
Plataforma CMS headless leve para gerenciamento de conteúdo e APIsSelecionar
VS Code rodando no navegador para desenvolvimento remoto de qualquer dispositivoSelecionar
Plataforma de código aberto para provisionamento de ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedadosSelecionar
Editor de markdown colaborativo em tempo real para documentação e anotaçõesSelecionar
Suíte de escritório auto-hospedada baseada em navegador para edição colaborativa de documentosSelecionar
Leitor de RSS auto-hospedado inspirado no Google Reader com atalhos de teclado e aplicativos móveisSelecionar
Conversor de arquivos online auto-hospedado com suporte para mais de 1000 formatosSelecionar
Plataforma de banco de dados reativa de código aberto para desenvolvimento de aplicações modernasSelecionar
Servidor PHP OPDS e HTML leve que expõe uma biblioteca de ebooks Calibre para leitores móveis e navegadoresSelecionar
Painel autogerenciado para gerenciar servidores, uptime e infraestrutura de redeSelecionar
Análise de produto com foco na privacidade para aplicativos móveis, web e de desktopSelecionar
Web crawler de código aberto para aplicações de IA com saída pronta para LLMSelecionar
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceSelecionar
Plataforma de inteligência de fontes abertas (OSINT) que reúne 27 fontes globais de dados em tempo real em um único painelSelecionar
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteSelecionar
Suíte de escritório colaborativa criptografada de ponta a ponta com armazenamento de conhecimento zeroSelecionar
Ferramenta web para operações de criptografia, codificação, compressão e análise de dadosSelecionar
Agendador de fluxo de trabalho baseado em DAG com interface web para gerenciar jobs cron e pipelines de tarefasSelecionar
Gerenciador de fotos auto-hospedado com reconhecimento facial e detecção de objetosSelecionar
Painel de servidor minimalista com CPU, RAM, armazenamento e estatísticas de rede em tempo realSelecionar
Um painel pessoal auto-hospedável com widgets, temas e verificação de statusSelecionar
Mensageiro federado auto-hospedado com criptografia de ponta a ponta e threads baseados em tópicosSelecionar
Databasus é uma ferramenta de backup de banco de dados para PostgreSQL, MySQL e MongoDBSelecionar
Interface de chat SQL com IA para explorar e visualizar qualquer banco de dadosSelecionar
Rastreador de histórico de localização auto-hospedado com mapas de calor e estatísticas de viagemSelecionar
O DB Browser for SQLite é uma ferramenta visual para criar, projetar e editar arquivos de banco de dados SQLiteSelecionar
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportSelecionar
Banco de dados chave-valor da DenoLand para o Deno DeploySelecionar
Plataforma de código aberto para criar aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalhoSelecionar
CMS Headless que envolve bancos de dados com API dinâmica e aplicativo de administraçãoSelecionar
Plataforma de engajamento de clientes de código aberto para mensagens multicanal automatizadasSelecionar
Notificador de Atualização de Imagem Docker para receber notificações quando as imagens são atualizadasSelecionar
Sistema especialista de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentosSelecionar
Registro Docker privado para armazenar e distribuir imagens de contêinerSelecionar
Dockge é um gerenciador de stacks Docker Compose auto-hospedado elegante, fácil de usar e reativoSelecionar
Wiki colaborativa e plataforma de documentação com edição em tempo realSelecionar
Organizador de documentos auto-hospedado com OCR, extração de PNL e pesquisa de texto completoSelecionar
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitaisSelecionar
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto com recursos de assinatura eletrônicaSelecionar
Plataforma no-code de código aberto para criar agentes de voz de IA em minutosSelecionar
Plataforma wiki leve baseada em arquivos para documentação e bases de conhecimentoSelecionar
Plataforma ERP/CRM de código aberto para gerenciar operações de negóciosSelecionar
Plataforma unificada para gerenciar e monitorar portfólios de nomes de domínioSelecionar
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesSelecionar
Baixe músicas do Spotify pelo YouTube com capa original, letras e metadados completosSelecionar
Interface web leve para visualização de logs de contêineres Docker em tempo realSelecionar
Banco de dados em memória de alto desempenho compatível com Redis para hardware modernoSelecionar
Ferramenta de diagramação de código aberto grátis para fluxogramas, UML e diagramas de redeSelecionar
Editor de diagrama de banco de dados baseado em navegador com exportação e importação de SQLSelecionar
Drizzle Studio auto-hospedado grátis, turbinado para gerenciamento de banco de dadosSelecionar
CMS de código aberto para criar e gerenciar sites dinâmicosSelecionar
Serviço DNS dinâmico grátis para mapear endereços IP a domíniosSelecionar
DumbDo é uma lista de tarefas incrivelmente simples e auto-hospedada que simplesmente funciona.Selecionar
Solução de backup criptografado com suporte para armazenamento em nuvem e servidores remotosSelecionar
Sistema de agendamento de horários grátis para negócios e profissionaisSelecionar
Broker MQTT leve para IoT e aplicações de mensagensSelecionar
Banco de dados grafo-relacional de nova geração baseado em PostgreSQLSelecionar
Mecanismo de busca e análise distribuído construído sobre o Apache LuceneSelecionar
Cliente Matrix seguro, multiplataforma e protegido por criptografia de ponta a pontaSelecionar
Proxy de API de e-mail auto-hospedado conectando IMAP e SMTP a endpoints RESTSelecionar
Personal media server with automatic streaming and device conversionSelecionar
Ferramenta de estatísticas e análises para servidores de mídia Emby e JellyfinSelecionar
Aplicação web minimalista para o envio de notas com criptografia de ponta a pontaSelecionar
Servidor IPTV auto-hospedado que cria canais ao vivo da sua biblioteca de mídiaSelecionar
Plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada com proteção por senha e controles de expiraçãoSelecionar
Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 com YAMLSelecionar
CRM gratuito de código aberto para gerenciar contatos, negócios e relacionamentos com clientesSelecionar
Editor de documentos colaborativo em tempo real com edição ao vivo e histórico de versõesSelecionar
Plataforma de e-commerce moderna de código aberto em Node.js, React, GraphQL e PostgreSQLSelecionar
API de código aberto do WhatsApp para bots, automações e integrações de mensagensSelecionar
Gateway de API de alto desempenho para WhatsApp, desenvolvido em Go para automação de mensagensSelecionar
Quadro branco virtual para esboçar diagramas desenhados à mão e brainstorming colaborativoSelecionar
Aplicativo de controle de despesas pessoais e familiaresSelecionar
Rastreador de despesas pessoais leve e auto-hospedado com painel e importação de CSVSelecionar
Transforma as recomendações do ListenBrainz em playlists na sua biblioteca de músicaSelecionar
Gerenciador leve de finanças pessoais com PWA móvel e digitalização de recibosSelecionar
Plataforma de código aberto para gerenciamento de vulnerabilidades para equipes de segurançaSelecionar
Gerenciador auto-hospedado de prontuários médicos eletrônicos pessoais e familiaresSelecionar
Plataforma de feedback de código aberto para coletar e gerenciar feedback do usuárioSelecionar
Gerenciador de arquivos baseado na web para navegar, carregar e gerenciar arquivos no seu servidorSelecionar
Compartilhamento de arquivos ponto a ponto descentralizado usando tecnologia IPFSSelecionar
Processador automatizado de arquivos de mídia que reduz o tamanho dos arquivos em até 90%Selecionar
Gerenciador de arquivos multi-usuário auto-hospedado com permissões baseadas em função e sem banco de dadosSelecionar
Gerenciador de arquivos auto-hospedado para FTP, SFTP, S3, WebDAV e mais de 20 backends de armazenamento.Selecionar
Servidor VPN WireGuard simples com interface de gerenciamento webSelecionar
Gerenciador profissional de finanças pessoais e orçamento autohospedadoSelecionar
Navegador Firefox auto-hospedado, acessível por uma interface webSelecionar
Serviço de sinalização de recursos de código aberto e configuração remota com testes A/BSelecionar
Página inicial auto-hospedada e painel de aplicações para seu homelabSelecionar
Servidor proxy para contornar a proteção do Cloudflare para web scrapingSelecionar
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesSelecionar
Aplicativo de anotações Markdown sem banco de dados com wikilinks e pesquisa de texto completoSelecionar
Plataforma de código aberto para gerenciamento de dispositivos e segurança de endpoint alimentada por osquerySelecionar
Ferramenta de automação baseada em YAML para baixar mídias de RSS, torrents e UsenetSelecionar
Plataforma de gerenciamento de feature flags auto-hospedada com integração GitSelecionar
Ferramenta low-code de código aberto para criar fluxos de orquestração de LLM e agentes de IASelecionar
Ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto com quadros Kanban, tabelas e visualizações de calendárioSelecionar
Serviço Git leve auto-hospedado com interface web e recursos de colaboraçãoSelecionar
Construtor de formulários e plataforma de gerenciamento de dados de código aberto com REST APISelecionar
Plataforma de pesquisa de código aberto para feedback no aplicativo, por link, no site e por e-mailSelecionar
Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador para visualização de infraestruturaSelecionar
Mesa virtual auto-hospedada para campanhas de RPG online com mapas e dadosSelecionar
Modelador 3D paramétrico (CAD) para engenharia e design, acessível pelo navegadorSelecionar
Sistema de central de ajuda e caixa de entrada compartilhada leve e de código abertoSelecionar
Agregador de feeds RSS auto-hospedado para gerenciar e ler seus feedsSelecionar
Página de status orientada a desenvolvedores com monitoramento de uptime multiprotocolo e alertasSelecionar
Sistema de revisão de código baseado na web de nível empresarial, construído sobre GitSelecionar
Ghost é uma plataforma poderosa para publicação profissionalSelecionar
Software de código aberto de gestão de patrimônio para acompanhamento de portfólios de investimentoSelecionar
Editor de imagens profissional e ferramenta de design gráfico acessível pelo navegadorSelecionar
Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código abertoSelecionar
Conversor de texto do Git otimizado para LLM para análise de código com tecnologia de IASelecionar
GitLab é uma plataforma DevOps completa para gerenciamento de repositórios Git e CI/CDSelecionar
Painel auto-hospedado que reúne todos os seus feeds em um só lugarSelecionar
Glances é uma ferramenta multiplataforma para monitoramento de sistemas, com uma interface web para visualização e controleSelecionar
Plataforma de rastreamento de erros e monitoramento de desempenho compatível com SentrySelecionar
Software de gerenciamento de ativos de TI e help desk de código aberto para operações de TISelecionar
Análise web com foco em privacidade, sem cookies ou rastreamento de dados pessoaisSelecionar
Servidor de entrega contínua com mapeamento de fluxo de valor e modelagem de pipelineSelecionar
Gogs é um serviço Git auto-hospedado para gerenciamento de projetos sem complicações.Selecionar
Servidor de compartilhamento de arquivos auto-hospedado com links que expiram e suporte S3Selecionar
Servidor de streaming de música Subsonic leve e auto-hospedado escrito em GoSelecionar
API sem estado (stateless) baseada em Docker para conversão e geração de PDFs de forma práticaSelecionar
Servidor de notificações push auto-hospedado com uma API REST simplesSelecionar
API REST do WhatsApp e interface web para automação de mensagens multidispositivoSelecionar
Plataforma de observabilidade de código aberto para visualização e monitoramento de métricasSelecionar
Plataforma de genealogia auto-hospedada para construir e compartilhar árvores genealógicasSelecionar
CMS moderno baseado em arquivos simples que dispensa o uso de bancos de dados, operando exclusivamente através de arquivos e pastasSelecionar
Gerenciador de coleção de livros auto-hospedado com leitor integrado e sincronização de dispositivosSelecionar
Gerenciador de favoritos auto-hospedado com extração automática de metadados e busca em texto completoSelecionar
Híbrido de planilha e banco de dados de código aberto para criar aplicações de dadosSelecionar
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventorySelecionar
Plataforma de sinalização de recursos de código aberto e testes A/BSelecionar
Gerenciador de tarefas gamificado que transforma a produtividade em uma aventura de RPGSelecionar
CMS moderno de código aberto com marketplace de plugins e editor baseado em blocosSelecionar
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsSelecionar
Mecanismo GraphQL de código aberto com APIs instantâneas sobre qualquer banco de dadosSelecionar
Servidor de controle auto-hospedado compatível com Tailscale para rede mesh WireGuardSelecionar
Monitoramento de tarefas cron e em segundo plano de código aberto com alertas instantâneosSelecionar
Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação em equipeSelecionar
Painel de controle intuitivo para centralizar e acessar todos os seus serviços web em um só lugarSelecionar
Agente de IA que se aprimora sozinho, com aprendizado contínuo e suporte a múltiplas plataformas de mensagensSelecionar
Agente Hermes IA auto-hospedado e interface de chat web empacotados em um único deploy DockerSelecionar
Centro de comando de interface web de código aberto para o agente de IA HermesSelecionar
Criador de formulários conversacionais de código aberto com lógica condicional e análisesSelecionar
Plataforma de gerenciamento de eventos e ingressos de código aberto e auto-hospedadaSelecionar
Painel moderno auto-hospedado para organizar e monitorar todos os seus serviçosSelecionar
Plataforma de automação residencial de código aberto para controlar dispositivos inteligentesSelecionar
Sistema de inventário e organização desenvolvido para usuários domésticosSelecionar
Ponte HomeKit para dispositivos inteligentes não compatíveis com Apple via pluginsSelecionar
Painel de aplicativos moderno e personalizável com integração DockerSelecionar
Simples painel estático auto-hospedado para organizar todos os seus serviços de servidorSelecionar
Gateway de acesso à infraestrutura com mascaramento automático de dados e trilhas de auditoriaSelecionar
Open-source API development and testing platform for developers and teamsSelecionar
Plataforma de gestão botânica auto-hospedada para o monitoramento completo de rotinas de cultivo e organização do seu jardimSelecionar
Plataforma de automação auto-hospedada para construir agentes de monitoramentoSelecionar
Gerador de site estático ultrarrápido construído com GoSelecionar
Plataforma de rede social empresarial e intranet de código aberto para equipesSelecionar
Servidor rápido de processamento de imagem em tempo real para redimensionamento, corte e conversão de formatoSelecionar
O Immich é uma solução auto-hospedada de alto desempenho para gerenciar fotos e vídeosSelecionar
Gerenciador de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API entre equipes e infraestruturaSelecionar
Plataforma unificada de séries temporais com suporte a consultas Flux e interface web integradaSelecionar
Editor de gráficos vetoriais acessível pelo navegador para ilustrações e design de SVGSelecionar
Plataforma de back-end de código aberto com autenticação, banco de dados e armazenamento para agentes de IASelecionar
Plataforma de código aberto para inventário de peças e gerenciamento de BOM para equipes de engenhariaSelecionar
Front-end alternativo que preserva a privacidade para o YouTube, sem anúncios ou rastreamentoSelecionar
Sistema de faturamento auto-hospedado minimalista para freelancers e pequenas equipesSelecionar
Plataforma de faturamento de código aberto para freelancers e pequenas empresasSelecionar
Plataforma de faturamento de código aberto com orçamentos, despesas e portal de pagamentosSelecionar
Alternativa leve e auto-hospedada ao Disqus para blogs e sites estáticosSelecionar
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsSelecionar
Plataforma PSA de código aberto para MSPs com documentação de TI, gerenciamento de tickets e faturamentoSelecionar
Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gerenciamento de serviços de TI e infraestruturaSelecionar
Proxy de rastreador de torrent que traduz consultas para o Sonarr, Radarr e outras ferramentas de automaçãoSelecionar
Jaeger é um sistema de rastreamento distribuído de código aberto para monitoramento de microsserviçosSelecionar
Servidor de mídia grátis e de código aberto para organizar e transmitir sua biblioteca de mídiaSelecionar
Ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia para Jellyfin, Emby e Plex com fluxo de aprovaçãoSelecionar
Jenkins é um servidor de automação de código aberto para pipelines de CI/CDSelecionar
Plataforma de videoconferência auto-hospedada com compartilhamento de tela e gravaçãoSelecionar
Plataforma de dados do cliente de código aberto e pipeline de streaming de eventos para engenheirosSelecionar
Pipeline de busca de empregos auto-hospedado que pesquisa quadros de vagas e personaliza currículosSelecionar
CMS de código aberto para criar sites dinâmicos e aplicações webSelecionar
Servidor de sincronização auto-hospedado para o aplicativo de anotações JoplinSelecionar
Aplicativo leve de anotações e checklists com Markdown e quadros KanbanSelecionar
Servidor de relatórios auto-hospedado para PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTMLSelecionar
Gateway de acesso privilegiado centralizado para sessões SSH, RDP e de banco de dadosSelecionar
Ambiente web interativo para código, análise de dados e visualizaçõesSelecionar
JupyterLab é um ambiente de desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks e códigoSelecionar
Roteador de notificação auto-hospedado conectando webhooks a plataformas de mensagensSelecionar
Ferramenta de gerenciamento de projetos e quadro Kanban de código aberto, uma alternativa ao TrelloSelecionar
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareSelecionar
Gerenciamento de projetos de código aberto com quadros Kanban e integração com GitHubSelecionar
Gerenciador de quadrinhos auto-hospedado para baixar e organizar de forma automáticaSelecionar
Karakeep é um gerenciador de favoritos auto-hospedado com marcação e busca com IASelecionar
Biblioteca digital auto-hospedada para quadrinhos, mangás e e-booksSelecionar
Plataforma de newsletter auto-hospedada com editor de arrastar e soltar e entrega SMTPSelecionar
Plataforma de código aberto para página de status e monitoramento de Uptime com gerenciamento de incidentesSelecionar
Plataforma de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto para fluxos de dados e automaçãoSelecionar
Gerenciamento de identidade e acesso open source com SSO, OAuth2 e SAMLSelecionar
Assistente com IA de código aberto para conversar com seus documentos e a webSelecionar
Interface de visualização de código aberto para Elasticsearch com dashboards e pesquisaSelecionar
Plataforma de faturamento e pagamento de assinaturas de código aberto para SaaS e marketplacesSelecionar
Plataforma auto-hospedada de gestão de tempo, ideal para profissionais independentes, agências e equipesSelecionar
Lista de compras, gerenciador de receitas e planejador de refeições compartilhados e auto-hospedadosSelecionar
Gerenciador de coleções auto-hospedado para catalogar livros, jogos, vinil e muito maisSelecionar
Painel de monitoramento de servidor auto-hospedado leve com métricas em tempo realSelecionar
Servidor de mídia auto-hospedado para quadrinhos, mangás, revistas e e-books com suporte a OPDS e sincronizaçãoSelecionar
Gateway de API nativo da nuvem desenvolvido para ambientes híbridos e multi-nuvemSelecionar
Chatbot de perguntas e respostas de documentos de código aberto com suporte a múltiplos LLMs e OCRSelecionar
API unificada de diagrama como código que renderiza mais de 30 tipos de diagramas via HTTPSelecionar
Encurtador de URL moderno auto-hospedado com domínios personalizados, análises e API RESTSelecionar
Plataforma de rotulagem e anotação de dados de código aberto para projetos de aprendizado de máquinaSelecionar
Plataforma de medição e faturamento baseado em uso de código abertoSelecionar
Langflow é um criador visual de fluxo de trabalho de IA para criar aplicativos LLMSelecionar
Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para observabilidade e avaliaçãoSelecionar
Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomasSelecionar
Automação auto-hospedada para downloads de e-books e audiolivros com rastreamento de autorSelecionar
Sistema de gerenciamento de projetos de código aberto para não-gerentes de projetoSelecionar
Agregador de links federado e plataforma de discussão para fóruns auto-hospedadosSelecionar
LibreChat é uma interface de chat IA com suporte RAG para uso de LLM multiprovedorSelecionar
Helpdesk de código aberto com sistema de tickets omnichannel, chat ao vivo e gerenciamento de SLASelecionar
Gerenciamento de fotos auto-hospedado com reconhecimento facial e busca com IASelecionar
Servidor de teste de velocidade da internet HTML5 auto-hospedado com banco de dados de resultados integradoSelecionar
API de tradução automática gratuita e de código aberto que é totalmente auto-hospedadaSelecionar
Gerenciador e organizador automatizado de coleção de músicas para Usenet e torrentsSelecionar
Plataforma de BI de código aberto construída em torno do dbt para exploração de dados e dashboardsSelecionar
Plataforma profissional de pesquisa online para criar e gerenciar questionáriosSelecionar
O Linkding é um gerenciador de favoritos minimalista, rápido e auto-hospedadoSelecionar
Alternativa auto-hospedada ao Linktree para páginas de link-na-bio personalizadasSelecionar
Linkwarden é um gerenciador de favoritos auto-hospedado com arquivamento de página completaSelecionar
Gerenciador de newsletter e lista de e-mails auto-hospedado de alta performanceSelecionar
LiteLLM é um gateway de IA para chamar mais de 100 LLMs usando o formato OpenAISelecionar
Notebooks Elixir de código aberto para ciência de dados, ML e colaboração em tempo realSelecionar
Servidor de autenticação leve que oferece um backend LDAP simplificado para aplicativos auto-hospedadosSelecionar
Servidor de streaming de música auto-hospedado leve com API SubsonicSelecionar
Estrutura de chat de IA de código aberto moderna que suporta múltiplos provedores de LLMSelecionar
Assistente de pesquisa aprofundada de IA auto-hospedado com tecnologia de provedores de LLM em nuvemSelecionar
Servidor de API auto-hospedado compatível com OpenAI para inferência de modelo de IA localSelecionar
Ferramenta de teste de carga distribuído baseado em Python com uma interface web em tempo realSelecionar
Base de conhecimento auto-hospedada com privacidade em primeiro lugar e organizador de tópicos baseado em blocosSelecionar
Logto é uma plataforma abrangente de identidade e autenticação, com suporte a OAuth e OIDCSelecionar
Sistema abrangente de manutenção de veículos e gestão de combustívelSelecionar
Plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada com organização de álbuns, navegação de EXIF e controles de compartilhamento granularesSelecionar
Mage IA é uma ferramenta de pipeline de dados para criar e gerenciar fluxos de trabalho ETLSelecionar
Arquivamento de e-mail auto-hospedado com sincronização IMAP, pesquisa em texto completo e exportaçãoSelecionar
Ferramenta de teste de e-mail SMTP de código aberto com uma caixa de entrada baseada em navegador para desenvolvedoresSelecionar
Banco de dados de scrobbles de música auto-hospedado com gráficos de audição pessoaisSelecionar
Mecanismo de busca de código aberto com pesquisa de texto completo e vetorial via protocolo MySQLSelecionar
Servidor de banco de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQLSelecionar
Notebook Python reativo de código aberto com suporte a SQL e execução reproduzívelSelecionar
Proxy de artigo auto-hospedado para leitura limpa e sem anúncios com cache inteligenteSelecionar
Servidor de microblogging federado auto-hospedado baseado no padrão ActivityPubSelecionar
Interface web estilo planilha para explorar e editar bancos de dados PostgreSQLSelecionar
Plataforma líder de análise web de código aberto com propriedade total dos dados e privacidadeSelecionar
Servidor doméstico Matrix de código aberto para comunicação descentralizada e criptografadaSelecionar
Plataforma de colaboração em equipe de código aberto que oferece mensagens, compartilhamento de arquivos e integraçõesSelecionar
Automação de marketing de código aberto para campanhas de email, pontuação de leads e jornadasSelecionar
MaxKB é uma plataforma de código aberto para criar agentes de IA de base de conhecimento de nível empresarial.Selecionar
Gerenciamento de documentos de código aberto com OCR, pesquisa em texto completo e fluxos de trabalhoSelecionar
Aplicativo de código aberto para finanças pessoais e gestão de patrimônioSelecionar
Otimizador de imagem baseado em navegador com conversão de formato e remoção de EXIFSelecionar
Mealie é um gerenciador de receitas autogerenciado com planejamento de refeições e listas de comprasSelecionar
Gerenciador de Biblioteca de Vídeos Automático para programas de TV com suporte para Plex e JellyfinSelecionar
Mecanismo de pesquisa ultrarrápido para aplicações modernasSelecionar
Banco de dados de grafo em memória para análise em tempo real em dados conectadosSelecionar
Memos é um aplicativo de anotações com privacidade em primeiro lugarSelecionar
Plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto auto-hospedada para desktops, servidores e dispositivos IoTSelecionar
Plataforma de business intelligence de código aberto para visualização e análise de dadosSelecionar
Terminal de negociação MetaTrader 5 acessível pelo navegador para negociação de forex e CFD 24 horasSelecionar
MeTube é um baixador de vídeos para YouTube e outras plataformasSelecionar
Pastebin leve auto-hospedado, compartilhador de arquivos e encurtador de URL em RustSelecionar
Banco de dados vetorial de código aberto desenvolvido para aplicações de IA e pesquisa de similaridadeSelecionar
MindsDB é uma plataforma de IA que permite criar modelos de aprendizado de máquina a partir de dados corporativosSelecionar
Gerador de código QR auto-hospedado com estilos personalizados e exportação em loteSelecionar
Leitor de feeds RSS minimalista e com um design focado, com uma interface web limpaSelecionar
Sistema de previsão com IA que utiliza simulação de múltiplos agentes cooperativosSelecionar
Videoconferência P2P auto-hospedada com salas ilimitadas e compartilhamento de telaSelecionar
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Banco de dados NoSQL orientado a documentos com armazenamento de documentos semelhante a JSONSelecionar
Sistema de gerenciamento de relacionamentos pessoais para documentar sua vidaSelecionar
Mixer de sons ambientes com ferramentas de produtividade para foco profundo e relaxamentoSelecionar
Sistema de gestão de aprendizagem de código aberto usado por mais de 489 milhões de usuários em todo o mundoSelecionar
Mecanismo de busca de IA de código aberto com respostas generativas e citações de fontesSelecionar
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Navegador virtual auto-hospedado para navegação web colaborativa e streamingSelecionar
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Modelagem de infraestrutura de rede de código aberto para IPAM, DCIM e documentaçãoSelecionar
Agente de monitoramento de infraestrutura em tempo real com mais de 800 integraçõesSelecionar
New API é um gateway de LLM e um sistema de gestão de ativos de IA para múltiplos provedoresSelecionar
Nextcloud é uma poderosa plataforma de produtividade auto-hospedadaSelecionar
Gerenciamento de servidor baseado em navegador para conexões SSH, VNC e RDPSelecionar
Gerenciador de repositório de artefatos universal para Maven, npm, Docker e PyPISelecionar
NocoBase é uma plataforma extensível no-code/low-code que permite criar aplicações sem ou com pouca programaçãoSelecionar
Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma bancos de dados em planilhas inteligentesSelecionar
Ferramenta visual Low-code para interligar dispositivos IoT, APIs e serviços onlineSelecionar
O NodeBB é uma plataforma moderna de discussões em tempo real, ideal para criar fóruns de comunidadeSelecionar
Gerenciador de receitas auto-hospedado com importação de redes sociais e sincronização domésticaSelecionar
Base de conhecimento markdown auto-hospedada com visualização em grafo e integração com IASelecionar
Plataforma de e-mail marketing auto-hospedada e e-mail transacionalSelecionar
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Baixador binário Usenet eficiente em C++ com reparo PAR2 e interface webSelecionar
Agregador de metaprocura para Usenet que unifica indexadores por trás de uma única API NewznabSelecionar
CMS PHP baseado em Laravel para criar sites flexíveis e aplicações webSelecionar
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O OneDev é um servidor Git auto-hospedado com CI/CD integrado e gerenciamento de projetosSelecionar
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