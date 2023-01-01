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Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA que se aprimora sozinho, com aprendizado contínuo e suporte a múltiplas plataformas de mensagens

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n8n

n8n

Plataforma de automação de fluxo de trabalho com interface visual baseada em nós

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OpenClaw

OpenClaw

Assistente pessoal com IA com suporte a múltiplos canais de mensagens (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração de IA/ML para equipes autônomas

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2FAuth

2FAuth

Gerenciador auto-hospedado de códigos de autenticação de dois fatores para web e dispositivos móveis

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9router

9router

Proxy de roteamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 provedores de LLM

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Ackee

Ackee

Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.

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Activepieces

Activepieces

Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos

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Actual Budget

Actual Budget

Aplicativo de finanças pessoais focado em privacidade com orçamento por categoria

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Adminer

Adminer

Interface completa de gerenciamento de banco de dados com suporte para mais de 11 sistemas

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AdventureLog

AdventureLog

Planejador e rastreador de viagens auto-hospedado com mapas interativos

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AFFiNE

AFFiNE

Espaço de trabalho completo combinando documentos, quadros brancos e bancos de dados com IA

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Plataforma LLMOps de código aberto para prompts, avaliação e observabilidade de LLM

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agentmemory

agentmemory

Memória persistente para agentes de codificação de IA com busca híbrida de vetor BM25 e grafo

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Transmita bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Diário de voo pessoal com mapa interativo, estatísticas e suporte multiusuário

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AiToEarn

AiToEarn

Agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto para publicação multiplataforma e monetização

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento

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Alexandrie

Alexandrie

Base de conhecimento auto-hospedada com Markdown estendido e permissões por documento

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AList

AList

Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento

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AllTube

AllTube

Interface web para baixar vídeos do YouTube e de outros sites

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Ampache

Ampache

O Ampache é um aplicativo de streaming de áudio e vídeo baseado na web e um gerenciador de mídia

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki leve auto-hospedada com páginas com suporte Git e edição em Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados

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AnythingLLM

AnythingLLM

Aplicativo de IA tudo em um para RAG, agentes e chatbots com qualquer provedor de LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidades

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Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma de código aberto para métricas DORA e análises de equipes de engenharia

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Gateway de desktop remoto baseado na web e sem cliente para RDP, VNC, SSH e Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Plataforma de busca empresarial de código aberto construída sobre Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

O Apache Superset é uma plataforma moderna de exploração e visualização de dados para BI

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AppFlowy

AppFlowy

O AppFlowy é uma alternativa de código aberto ao Notion que integra recursos de IA

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Apprise API

Apprise API

REST API leve para enviar notificações push para mais de 120 serviços

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Appsmith

Appsmith

Plataforma low-code de código aberto para criar ferramentas e aplicações internas

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Aptabase

Aptabase

Análise de SDK com foco na privacidade para aplicativos móveis, de desktop e aplicações web

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ArangoDB

ArangoDB

Banco de dados multimodelos nativo para grafos, documentos e dados de chave-valor

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ArcadeDB

ArcadeDB

Banco de dados multi-modelo para dados de grafo, documento, chave-valor e séries temporais

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ArchiveBox

ArchiveBox

Solução de arquivamento de internet autohospedada para preservar páginas web e mídias

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporável

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AstrBot

AstrBot

AstrBot é um framework multiplataforma de chatbot com IA e código aberto

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Servidor auto-hospedado de audiolivros e podcasts com suporte a múltiplos usuários

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Authentik

Authentik

Provedor de identidade de código aberto focado em flexibilidade e versatilidade

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Authorizer

Authorizer

Servidor de autenticação auto-hospedado de código aberto com login social, MFA e RBAC

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Autobase

Autobase

Plataforma de Banco de Dados como Serviço de código aberto e auto-hospedada para automação de PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Ferramenta moderna de automação para Torrent e Usenet, com monitoramento de IRC em tempo real para capturas instantâneas

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Automatisch

Automatisch

Alternativa de código aberto ao Zapier para conectar aplicativos e automatizar fluxos de trabalho

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplicativo de rastreamento de bebê ajudando pais a monitorar atividades diárias e saúde

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Backrest

Backrest

Interface Web para backups restic com agendamento, criptografia e restauração em nível de arquivo

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Baikal

Baikal

Servidor CalDAV e CardDAV auto-hospedado para calendários e contatos

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Bar Assistant

Bar Assistant

Gerenciador de receitas de coquetéis auto-hospedado e rastreador de inventário de bar em casa

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Baserow

Baserow

Banco de dados no-code de código aberto e alternativa ao Airtable para equipes

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Bazarr

Bazarr

Gerenciamento automatizado de legendas e ferramenta de download para Sonarr e Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autohospedado focado em check-ins diários e sequências

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BentoPDF

BentoPDF

Kit de ferramentas de PDF baseado em navegador com foco em privacidade para mesclar, dividir, converter e editar PDFs

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Beszel

Beszel

Plataforma de monitoramento de servidor leve com estatísticas e alertas do Docker

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Beszel Agent

Beszel Agent

Agente de monitoramento leve para sistema de servidores Beszel

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bewCloud

bewCloud

Armazenamento em nuvem leve e auto-hospedado com sincronização de arquivos e suporte a CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidade financeira auto-hospedada com relatórios inteligentes e suporte a múltiplas moedas

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Black Candy

Black Candy

Servidor de streaming de música auto-hospedado com player web e aplicativos móveis

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Plataforma de anotações e microblogging com tecnologia de IA, suporte a Markdown e gerenciamento de tarefas

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Servidor de Dados Pessoais para a rede social descentralizada Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Assistente de codificação de IA auto-hospedado para geração de aplicativos full-stack no navegador

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Bookshelf

Bookshelf

Gerenciador de coleções de ebooks e audiolivros, um renascimento da comunidade do Readarr

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BookStack

BookStack

Wiki estruturada auto-hospedada para equipes com livros, capítulos, páginas e pesquisa

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Transforme qualquer canal público do Telegram em um microblog otimizado para SEO com RSS

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Browserless

Browserless

Navegador Chrome Headless como serviço para web scraping e automação

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Budge

Budge

Aplicativo de orçamento de finanças pessoais para controle de despesas e planejamento financeiro

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Budibase

Budibase

Plataforma de baixo código (low-code) para criar aplicativos de negócios e fluxos de trabalho em minutos

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BugSink

BugSink

Plataforma de rastreamento de erros auto-hospedada para monitoramento de aplicações

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Buildbot

Buildbot

Framework CI/CD auto-hospedado para compilações e implantações automatizadas

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Bytebase

Bytebase

Plataforma de gerenciamento de mudanças de esquema de banco de dados de código aberto e DevOps

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ByteChef

ByteChef

Plataforma de código aberto de baixo código para integração de API e automação de fluxo de trabalho

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ByteStash

ByteStash

Gerenciador de snippets de código auto-hospedado com destaque de sintaxe e pesquisa

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web é um aplicativo web para navegar, ler e gerenciar sua biblioteca de e-books

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Cap

Cap

Alternativa ao CAPTCHA com prova de trabalho, com foco na privacidade e sem rastreamento

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Casdoor

Casdoor

Plataforma IAM open source com suporte a SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAML

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Castopod

Castopod

Plataforma de hospedagem de podcast de código aberto com análises e recursos sociais

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real escalável para criar aplicações dinâmicas

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changedetection.io

changedetection.io

Ferramenta de detecção e monitoramento de alterações de site com seleção visual e notificações

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ChartDB

ChartDB

Editor de diagramas de banco de dados de código aberto com exportação DDL de IA e visualização de esquema

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interface web do ChatGPT focada na privacidade com armazenamento de dados local e gerenciamento de conversas

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Checkcle

Checkcle

Monitoramento full-stack de Uptime e infraestrutura com páginas de status públicas

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Checkmate

Checkmate

Aplicação de código aberto para monitoramento de servidores e acompanhamento de uptime

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Checkmk

Checkmk

Monitoramento de infraestrutura e aplicações com autodescoberta e alertas

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Chibisafe

Chibisafe

Cofre de arquivos auto-hospedado para enviar e compartilhar arquivos com links compartilháveis

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Plataforma de código aberto para integração de funcionários com bot do Slack e automação de fluxo de trabalho

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Chroma

Chroma

Banco de dados de incorporação (embeddings) de código aberto para aplicações de IA e pesquisa semântica

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ClassicPress

ClassicPress

Fork do WordPress sem o editor de blocos Gutenberg, focado em estabilidade

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ClickHouse

ClickHouse

Banco de dados OLAP colunar para análises em tempo real com latência de consulta de milissegundos

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CloudBeaver

CloudBeaver

Ferramenta de gerenciamento de banco de dados via web para administração completa de dados

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Cloudflared

Cloudflared

Daemon do Cloudflare Tunnel para acesso remoto seguro sem abrir portas

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Cloudreve

Cloudreve

Plataforma de armazenamento em nuvem auto-hospedada com recursos de gerenciamento e compartilhamento de arquivos

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Plataforma CMS headless leve para gerenciamento de conteúdo e APIs

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Code-Server

Code-Server

VS Code rodando no navegador para desenvolvimento remoto de qualquer dispositivo

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Coder

Coder

Plataforma de código aberto para provisionamento de ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedados

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CodiMD

CodiMD

Editor de markdown colaborativo em tempo real para documentação e anotações

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Collabora Online

Collabora Online

Suíte de escritório auto-hospedada baseada em navegador para edição colaborativa de documentos

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CommaFeed

CommaFeed

Leitor de RSS auto-hospedado inspirado no Google Reader com atalhos de teclado e aplicativos móveis

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ConvertX

ConvertX

Conversor de arquivos online auto-hospedado com suporte para mais de 1000 formatos

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Convex

Convex

Plataforma de banco de dados reativa de código aberto para desenvolvimento de aplicações modernas

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COPS

COPS

Servidor PHP OPDS e HTML leve que expõe uma biblioteca de ebooks Calibre para leitores móveis e navegadores

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CoreControl

CoreControl

Painel autogerenciado para gerenciar servidores, uptime e infraestrutura de rede

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Countly

Countly

Análise de produto com foco na privacidade para aplicativos móveis, web e de desktop

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Crawl4AI

Crawl4AI

Web crawler de código aberto para aplicações de IA com saída pronta para LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Plataforma de inteligência de fontes abertas (OSINT) que reúne 27 fontes globais de dados em tempo real em um único painel

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Suíte de escritório colaborativa criptografada de ponta a ponta com armazenamento de conhecimento zero

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CyberChef

CyberChef

Ferramenta web para operações de criptografia, codificação, compressão e análise de dados

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Dagu

Dagu

Agendador de fluxo de trabalho baseado em DAG com interface web para gerenciar jobs cron e pipelines de tarefas

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Damselfly

Damselfly

Gerenciador de fotos auto-hospedado com reconhecimento facial e detecção de objetos

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dashdot

dashdot

Painel de servidor minimalista com CPU, RAM, armazenamento e estatísticas de rede em tempo real

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Dashy

Dashy

Um painel pessoal auto-hospedável com widgets, temas e verificação de status

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Databag

Databag

Mensageiro federado auto-hospedado com criptografia de ponta a ponta e threads baseados em tópicos

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Databasus

Databasus

Databasus é uma ferramenta de backup de banco de dados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB

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Dataline

Dataline

Interface de chat SQL com IA para explorar e visualizar qualquer banco de dados

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Dawarich

Dawarich

Rastreador de histórico de localização auto-hospedado com mapas de calor e estatísticas de viagem

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

O DB Browser for SQLite é uma ferramenta visual para criar, projetar e editar arquivos de banco de dados SQLite

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Banco de dados chave-valor da DenoLand para o Deno Deploy

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Dify

Dify

Plataforma de código aberto para criar aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

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Directus

Directus

CMS Headless que envolve bancos de dados com API dinâmica e aplicativo de administração

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Dittofeed

Dittofeed

Plataforma de engajamento de clientes de código aberto para mensagens multicanal automatizadas

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Diun

Diun

Notificador de Atualização de Imagem Docker para receber notificações quando as imagens são atualizadas

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docassemble

docassemble

Sistema especialista de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentos

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Docker Registry

Docker Registry

Registro Docker privado para armazenar e distribuir imagens de contêiner

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Dockge

Dockge

Dockge é um gerenciador de stacks Docker Compose auto-hospedado elegante, fácil de usar e reativo

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Docmost

Docmost

Wiki colaborativa e plataforma de documentação com edição em tempo real

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Docspell

Docspell

Organizador de documentos auto-hospedado com OCR, extração de PNL e pesquisa de texto completo

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Documenso

Documenso

Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitais

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DocuSeal

DocuSeal

Plataforma de assinatura de documentos de código aberto com recursos de assinatura eletrônica

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Dograh

Dograh

Plataforma no-code de código aberto para criar agentes de voz de IA em minutos

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DokuWiki

DokuWiki

Plataforma wiki leve baseada em arquivos para documentação e bases de conhecimento

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Dolibarr

Dolibarr

Plataforma ERP/CRM de código aberto para gerenciar operações de negócios

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Domain Locker

Domain Locker

Plataforma unificada para gerenciar e monitorar portfólios de nomes de domínio

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Baixe músicas do Spotify pelo YouTube com capa original, letras e metadados completos

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Dozzle

Dozzle

Interface web leve para visualização de logs de contêineres Docker em tempo real

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Dragonfly

Dragonfly

Banco de dados em memória de alto desempenho compatível com Redis para hardware moderno

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draw.io

draw.io

Ferramenta de diagramação de código aberto grátis para fluxogramas, UML e diagramas de rede

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drawDB

drawDB

Editor de diagrama de banco de dados baseado em navegador com exportação e importação de SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio auto-hospedado grátis, turbinado para gerenciamento de banco de dados

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Drupal

Drupal

CMS de código aberto para criar e gerenciar sites dinâmicos

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DuckDNS

DuckDNS

Serviço DNS dinâmico grátis para mapear endereços IP a domínios

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DumbDo

DumbDo

DumbDo é uma lista de tarefas incrivelmente simples e auto-hospedada que simplesmente funciona.

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Duplicati

Duplicati

Solução de backup criptografado com suporte para armazenamento em nuvem e servidores remotos

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistema de agendamento de horários grátis para negócios e profissionais

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT leve para IoT e aplicações de mensagens

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EdgeDB

EdgeDB

Banco de dados grafo-relacional de nova geração baseado em PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Mecanismo de busca e análise distribuído construído sobre o Apache Lucene

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Element

Element

Cliente Matrix seguro, multiplataforma e protegido por criptografia de ponta a ponta

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EmailEngine

EmailEngine

Proxy de API de e-mail auto-hospedado conectando IMAP e SMTP a endpoints REST

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Ferramenta de estatísticas e análises para servidores de mídia Emby e Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Aplicação web minimalista para o envio de notas com criptografia de ponta a ponta

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ErsatzTV

ErsatzTV

Servidor IPTV auto-hospedado que cria canais ao vivo da sua biblioteca de mídia

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Erugo

Erugo

Plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada com proteção por senha e controles de expiração

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ESPHome

ESPHome

Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 com YAML

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EspoCRM

EspoCRM

CRM gratuito de código aberto para gerenciar contatos, negócios e relacionamentos com clientes

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Etherpad

Etherpad

Editor de documentos colaborativo em tempo real com edição ao vivo e histórico de versões

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EverShop

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Plataforma de e-commerce moderna de código aberto em Node.js, React, GraphQL e PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

API de código aberto do WhatsApp para bots, automações e integrações de mensagens

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Evolution Go

Evolution Go

Gateway de API de alto desempenho para WhatsApp, desenvolvido em Go para automação de mensagens

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Excalidraw

Excalidraw

Quadro branco virtual para esboçar diagramas desenhados à mão e brainstorming colaborativo

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Expensave

Expensave

Aplicativo de controle de despesas pessoais e familiares

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Rastreador de despesas pessoais leve e auto-hospedado com painel e importação de CSV

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Explo

Explo

Transforma as recomendações do ListenBrainz em playlists na sua biblioteca de música

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Gerenciador leve de finanças pessoais com PWA móvel e digitalização de recibos

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Faraday

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Plataforma de código aberto para gerenciamento de vulnerabilidades para equipes de segurança

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Fasten Health

Fasten Health

Gerenciador auto-hospedado de prontuários médicos eletrônicos pessoais e familiares

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Fider

Fider

Plataforma de feedback de código aberto para coletar e gerenciar feedback do usuário

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File Browser

File Browser

Gerenciador de arquivos baseado na web para navegar, carregar e gerenciar arquivos no seu servidor

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File Drop

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Compartilhamento de arquivos ponto a ponto descentralizado usando tecnologia IPFS

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Processador automatizado de arquivos de mídia que reduz o tamanho dos arquivos em até 90%

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FileGator

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Gerenciador de arquivos multi-usuário auto-hospedado com permissões baseadas em função e sem banco de dados

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Filestash

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Gerenciador de arquivos auto-hospedado para FTP, SFTP, S3, WebDAV e mais de 20 backends de armazenamento.

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Firefly

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Servidor VPN WireGuard simples com interface de gerenciamento web

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Firefly III

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Gerenciador profissional de finanças pessoais e orçamento autohospedado

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Firefox

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Navegador Firefox auto-hospedado, acessível por uma interface web

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Flagsmith

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Serviço de sinalização de recursos de código aberto e configuração remota com testes A/B

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Flame

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Página inicial auto-hospedada e painel de aplicações para seu homelab

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FlareSolverr

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Servidor proxy para contornar a proteção do Cloudflare para web scraping

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Flarum

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Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

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Aplicativo de anotações Markdown sem banco de dados com wikilinks e pesquisa de texto completo

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Fleet

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Plataforma de código aberto para gerenciamento de dispositivos e segurança de endpoint alimentada por osquery

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FlexGet

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Ferramenta de automação baseada em YAML para baixar mídias de RSS, torrents e Usenet

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Flipt

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Plataforma de gerenciamento de feature flags auto-hospedada com integração Git

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Flowise

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Ferramenta low-code de código aberto para criar fluxos de orquestração de LLM e agentes de IA

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Focalboard

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Ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto com quadros Kanban, tabelas e visualizações de calendário

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Forgejo

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Serviço Git leve auto-hospedado com interface web e recursos de colaboração

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Construtor de formulários e plataforma de gerenciamento de dados de código aberto com REST API

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Formbricks

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Plataforma de pesquisa de código aberto para feedback no aplicativo, por link, no site e por e-mail

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FossFLOW

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Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador para visualização de infraestrutura

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Foundry VTT

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Mesa virtual auto-hospedada para campanhas de RPG online com mapas e dados

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FreeCAD

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Modelador 3D paramétrico (CAD) para engenharia e design, acessível pelo navegador

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Sistema de central de ajuda e caixa de entrada compartilhada leve e de código aberto

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Agregador de feeds RSS auto-hospedado para gerenciar e ler seus feeds

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Gatus

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Página de status orientada a desenvolvedores com monitoramento de uptime multiprotocolo e alertas

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Gerrit

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Sistema de revisão de código baseado na web de nível empresarial, construído sobre Git

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Ghost é uma plataforma poderosa para publicação profissional

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Ghostfolio

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Software de código aberto de gestão de patrimônio para acompanhamento de portfólios de investimento

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Editor de imagens profissional e ferramenta de design gráfico acessível pelo navegador

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Gitea

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Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código aberto

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GitIngest

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Conversor de texto do Git otimizado para LLM para análise de código com tecnologia de IA

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GitLab é uma plataforma DevOps completa para gerenciamento de repositórios Git e CI/CD

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Painel auto-hospedado que reúne todos os seus feeds em um só lugar

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Glances é uma ferramenta multiplataforma para monitoramento de sistemas, com uma interface web para visualização e controle

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Plataforma de rastreamento de erros e monitoramento de desempenho compatível com Sentry

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Software de gerenciamento de ativos de TI e help desk de código aberto para operações de TI

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Análise web com foco em privacidade, sem cookies ou rastreamento de dados pessoais

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Servidor de entrega contínua com mapeamento de fluxo de valor e modelagem de pipeline

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Gogs é um serviço Git auto-hospedado para gerenciamento de projetos sem complicações.

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Servidor de compartilhamento de arquivos auto-hospedado com links que expiram e suporte S3

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Servidor de streaming de música Subsonic leve e auto-hospedado escrito em Go

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API sem estado (stateless) baseada em Docker para conversão e geração de PDFs de forma prática

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Servidor de notificações push auto-hospedado com uma API REST simples

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API REST do WhatsApp e interface web para automação de mensagens multidispositivo

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Plataforma de observabilidade de código aberto para visualização e monitoramento de métricas

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Plataforma de genealogia auto-hospedada para construir e compartilhar árvores genealógicas

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CMS moderno baseado em arquivos simples que dispensa o uso de bancos de dados, operando exclusivamente através de arquivos e pastas

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Grimmory

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Gerenciador de coleção de livros auto-hospedado com leitor integrado e sincronização de dispositivos

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Gerenciador de favoritos auto-hospedado com extração automática de metadados e busca em texto completo

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Híbrido de planilha e banco de dados de código aberto para criar aplicações de dados

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Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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Plataforma de sinalização de recursos de código aberto e testes A/B

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Gerenciador de tarefas gamificado que transforma a produtividade em uma aventura de RPG

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CMS moderno de código aberto com marketplace de plugins e editor baseado em blocos

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End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Mecanismo GraphQL de código aberto com APIs instantâneas sobre qualquer banco de dados

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Servidor de controle auto-hospedado compatível com Tailscale para rede mesh WireGuard

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Monitoramento de tarefas cron e em segundo plano de código aberto com alertas instantâneos

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Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação em equipe

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Painel de controle intuitivo para centralizar e acessar todos os seus serviços web em um só lugar

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Hermes Agent

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Agente de IA que se aprimora sozinho, com aprendizado contínuo e suporte a múltiplas plataformas de mensagens

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Agente Hermes IA auto-hospedado e interface de chat web empacotados em um único deploy Docker

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Centro de comando de interface web de código aberto para o agente de IA Hermes

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Criador de formulários conversacionais de código aberto com lógica condicional e análises

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Plataforma de gerenciamento de eventos e ingressos de código aberto e auto-hospedada

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Homarr

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Painel moderno auto-hospedado para organizar e monitorar todos os seus serviços

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Home Assistant

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Plataforma de automação residencial de código aberto para controlar dispositivos inteligentes

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Homebox

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Sistema de inventário e organização desenvolvido para usuários domésticos

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Homebridge

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Ponte HomeKit para dispositivos inteligentes não compatíveis com Apple via plugins

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Painel de aplicativos moderno e personalizável com integração Docker

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Homer

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Simples painel estático auto-hospedado para organizar todos os seus serviços de servidor

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Hoop

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Gateway de acesso à infraestrutura com mascaramento automático de dados e trilhas de auditoria

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Hoppscotch

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Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

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Plataforma de gestão botânica auto-hospedada para o monitoramento completo de rotinas de cultivo e organização do seu jardim

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Huginn

Huginn

Plataforma de automação auto-hospedada para construir agentes de monitoramento

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Hugo

Hugo

Gerador de site estático ultrarrápido construído com Go

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HumHub

HumHub

Plataforma de rede social empresarial e intranet de código aberto para equipes

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imgproxy

imgproxy

Servidor rápido de processamento de imagem em tempo real para redimensionamento, corte e conversão de formato

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Immich

Immich

O Immich é uma solução auto-hospedada de alto desempenho para gerenciar fotos e vídeos

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Infisical

Infisical

Gerenciador de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API entre equipes e infraestrutura

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plataforma unificada de séries temporais com suporte a consultas Flux e interface web integrada

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Inkscape

Inkscape

Editor de gráficos vetoriais acessível pelo navegador para ilustrações e design de SVG

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InsForge

InsForge

Plataforma de back-end de código aberto com autenticação, banco de dados e armazenamento para agentes de IA

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InvenTree

InvenTree

Plataforma de código aberto para inventário de peças e gerenciamento de BOM para equipes de engenharia

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Invidious

Invidious

Front-end alternativo que preserva a privacidade para o YouTube, sem anúncios ou rastreamento

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Invio

Invio

Sistema de faturamento auto-hospedado minimalista para freelancers e pequenas equipes

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plataforma de faturamento de código aberto para freelancers e pequenas empresas

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plataforma de faturamento de código aberto com orçamentos, despesas e portal de pagamentos

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Isso

Isso

Alternativa leve e auto-hospedada ao Disqus para blogs e sites estáticos

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Plataforma PSA de código aberto para MSPs com documentação de TI, gerenciamento de tickets e faturamento

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iTop

iTop

Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gerenciamento de serviços de TI e infraestrutura

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Jackett

Jackett

Proxy de rastreador de torrent que traduz consultas para o Sonarr, Radarr e outras ferramentas de automação

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Jaeger

Jaeger

Jaeger é um sistema de rastreamento distribuído de código aberto para monitoramento de microsserviços

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Jellyfin

Jellyfin

Servidor de mídia grátis e de código aberto para organizar e transmitir sua biblioteca de mídia

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Jellyseerr

Jellyseerr

Ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia para Jellyfin, Emby e Plex com fluxo de aprovação

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Jenkins

Jenkins

Jenkins é um servidor de automação de código aberto para pipelines de CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plataforma de videoconferência auto-hospedada com compartilhamento de tela e gravação

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Jitsu

Jitsu

Plataforma de dados do cliente de código aberto e pipeline de streaming de eventos para engenheiros

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JobOps

JobOps

Pipeline de busca de empregos auto-hospedado que pesquisa quadros de vagas e personaliza currículos

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Joomla

Joomla

CMS de código aberto para criar sites dinâmicos e aplicações web

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Joplin Server

Joplin Server

Servidor de sincronização auto-hospedado para o aplicativo de anotações Joplin

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Jotty

Jotty

Aplicativo leve de anotações e checklists com Markdown e quadros Kanban

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jsreport

jsreport

Servidor de relatórios auto-hospedado para PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTML

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JumpServer

JumpServer

Gateway de acesso privilegiado centralizado para sessões SSH, RDP e de banco de dados

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Ambiente web interativo para código, análise de dados e visualizações

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab é um ambiente de desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks e código

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Juxtapose

Juxtapose

Roteador de notificação auto-hospedado conectando webhooks a plataformas de mensagens

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Kan

Kan

Ferramenta de gerenciamento de projetos e quadro Kanban de código aberto, uma alternativa ao Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Gerenciamento de projetos de código aberto com quadros Kanban e integração com GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Gerenciador de quadrinhos auto-hospedado para baixar e organizar de forma automática

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Karakeep

Karakeep

Karakeep é um gerenciador de favoritos auto-hospedado com marcação e busca com IA

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Kavita

Kavita

Biblioteca digital auto-hospedada para quadrinhos, mangás e e-books

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Keila

Keila

Plataforma de newsletter auto-hospedada com editor de arrastar e soltar e entrega SMTP

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Kener

Kener

Plataforma de código aberto para página de status e monitoramento de Uptime com gerenciamento de incidentes

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Kestra

Kestra

Plataforma de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto para fluxos de dados e automação

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Keycloak

Keycloak

Gerenciamento de identidade e acesso open source com SSO, OAuth2 e SAML

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Khoj

Khoj

Assistente com IA de código aberto para conversar com seus documentos e a web

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Kibana

Kibana

Interface de visualização de código aberto para Elasticsearch com dashboards e pesquisa

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Kill Bill

Kill Bill

Plataforma de faturamento e pagamento de assinaturas de código aberto para SaaS e marketplaces

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Kimai

Kimai

Plataforma auto-hospedada de gestão de tempo, ideal para profissionais independentes, agências e equipes

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KitchenOwl

KitchenOwl

Lista de compras, gerenciador de receitas e planejador de refeições compartilhados e auto-hospedados

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Koillection

Koillection

Gerenciador de coleções auto-hospedado para catalogar livros, jogos, vinil e muito mais

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Komari

Komari

Painel de monitoramento de servidor auto-hospedado leve com métricas em tempo real

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Komga

Komga

Servidor de mídia auto-hospedado para quadrinhos, mangás, revistas e e-books com suporte a OPDS e sincronização

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Kong

Kong

Gateway de API nativo da nuvem desenvolvido para ambientes híbridos e multi-nuvem

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de perguntas e respostas de documentos de código aberto com suporte a múltiplos LLMs e OCR

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Kroki

Kroki

API unificada de diagrama como código que renderiza mais de 30 tipos de diagramas via HTTP

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Kutt

Kutt

Encurtador de URL moderno auto-hospedado com domínios personalizados, análises e API REST

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Label Studio

Label Studio

Plataforma de rotulagem e anotação de dados de código aberto para projetos de aprendizado de máquina

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Lago

Lago

Plataforma de medição e faturamento baseado em uso de código aberto

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Langflow

Langflow

Langflow é um criador visual de fluxo de trabalho de IA para criar aplicativos LLM

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Langfuse

Langfuse

Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para observabilidade e avaliação

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LanguageTool

LanguageTool

Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomas

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automação auto-hospedada para downloads de e-books e audiolivros com rastreamento de autor

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Leantime

Leantime

Sistema de gerenciamento de projetos de código aberto para não-gerentes de projeto

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Lemmy

Lemmy

Agregador de links federado e plataforma de discussão para fóruns auto-hospedados

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LibreChat

LibreChat

LibreChat é uma interface de chat IA com suporte RAG para uso de LLM multiprovedor

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LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk de código aberto com sistema de tickets omnichannel, chat ao vivo e gerenciamento de SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Gerenciamento de fotos auto-hospedado com reconhecimento facial e busca com IA

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LibreSpeed

LibreSpeed

Servidor de teste de velocidade da internet HTML5 auto-hospedado com banco de dados de resultados integrado

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LibreTranslate

LibreTranslate

API de tradução automática gratuita e de código aberto que é totalmente auto-hospedada

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Lidarr

Lidarr

Gerenciador e organizador automatizado de coleção de músicas para Usenet e torrents

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Lightdash

Lightdash

Plataforma de BI de código aberto construída em torno do dbt para exploração de dados e dashboards

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LimeSurvey

LimeSurvey

Plataforma profissional de pesquisa online para criar e gerenciar questionários

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Linkding

Linkding

O Linkding é um gerenciador de favoritos minimalista, rápido e auto-hospedado

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LinkStack

LinkStack

Alternativa auto-hospedada ao Linktree para páginas de link-na-bio personalizadas

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden é um gerenciador de favoritos auto-hospedado com arquivamento de página completa

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Listmonk

Listmonk

Gerenciador de newsletter e lista de e-mails auto-hospedado de alta performance

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM é um gateway de IA para chamar mais de 100 LLMs usando o formato OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebooks Elixir de código aberto para ciência de dados, ML e colaboração em tempo real

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LLDAP

LLDAP

Servidor de autenticação leve que oferece um backend LDAP simplificado para aplicativos auto-hospedados

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LMS

LMS

Servidor de streaming de música auto-hospedado leve com API Subsonic

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LobeChat

LobeChat

Estrutura de chat de IA de código aberto moderna que suporta múltiplos provedores de LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Assistente de pesquisa aprofundada de IA auto-hospedado com tecnologia de provedores de LLM em nuvem

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LocalAI

LocalAI

Servidor de API auto-hospedado compatível com OpenAI para inferência de modelo de IA local

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Locust

Locust

Ferramenta de teste de carga distribuído baseado em Python com uma interface web em tempo real

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Logseq

Logseq

Base de conhecimento auto-hospedada com privacidade em primeiro lugar e organizador de tópicos baseado em blocos

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Logto

Logto

Logto é uma plataforma abrangente de identidade e autenticação, com suporte a OAuth e OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Sistema abrangente de manutenção de veículos e gestão de combustível

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Lychee

Lychee

Plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada com organização de álbuns, navegação de EXIF e controles de compartilhamento granulares

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Mage AI

Mage AI

Mage IA é uma ferramenta de pipeline de dados para criar e gerenciar fluxos de trabalho ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Arquivamento de e-mail auto-hospedado com sincronização IMAP, pesquisa em texto completo e exportação

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Mailpit

Mailpit

Ferramenta de teste de e-mail SMTP de código aberto com uma caixa de entrada baseada em navegador para desenvolvedores

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Maloja

Maloja

Banco de dados de scrobbles de música auto-hospedado com gráficos de audição pessoais

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Manticore Search

Manticore Search

Mecanismo de busca de código aberto com pesquisa de texto completo e vetorial via protocolo MySQL

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MariaDB

MariaDB

Servidor de banco de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQL

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Marimo

Marimo

Notebook Python reativo de código aberto com suporte a SQL e execução reproduzível

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Marreta

Marreta

Proxy de artigo auto-hospedado para leitura limpa e sem anúncios com cache inteligente

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Mastodon

Mastodon

Servidor de microblogging federado auto-hospedado baseado no padrão ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Interface web estilo planilha para explorar e editar bancos de dados PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Plataforma líder de análise web de código aberto com propriedade total dos dados e privacidade

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Servidor doméstico Matrix de código aberto para comunicação descentralizada e criptografada

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Mattermost

Mattermost

Plataforma de colaboração em equipe de código aberto que oferece mensagens, compartilhamento de arquivos e integrações

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Mautic

Mautic

Automação de marketing de código aberto para campanhas de email, pontuação de leads e jornadas

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MaxKB

MaxKB

MaxKB é uma plataforma de código aberto para criar agentes de IA de base de conhecimento de nível empresarial.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gerenciamento de documentos de código aberto com OCR, pesquisa em texto completo e fluxos de trabalho

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Maybe

Maybe

Aplicativo de código aberto para finanças pessoais e gestão de patrimônio

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Mazanoke

Mazanoke

Otimizador de imagem baseado em navegador com conversão de formato e remoção de EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie é um gerenciador de receitas autogerenciado com planejamento de refeições e listas de compras

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Medusa

Medusa

Gerenciador de Biblioteca de Vídeos Automático para programas de TV com suporte para Plex e Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Mecanismo de pesquisa ultrarrápido para aplicações modernas

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Memgraph

Memgraph

Banco de dados de grafo em memória para análise em tempo real em dados conectados

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Memos

Memos

Memos é um aplicativo de anotações com privacidade em primeiro lugar

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MeshCentral

MeshCentral

Plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto auto-hospedada para desktops, servidores e dispositivos IoT

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Metabase

Metabase

Plataforma de business intelligence de código aberto para visualização e análise de dados

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de negociação MetaTrader 5 acessível pelo navegador para negociação de forex e CFD 24 horas

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MeTube

MeTube

MeTube é um baixador de vídeos para YouTube e outras plataformas

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MicroBin

MicroBin

Pastebin leve auto-hospedado, compartilhador de arquivos e encurtador de URL em Rust

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Milvus

Milvus

Banco de dados vetorial de código aberto desenvolvido para aplicações de IA e pesquisa de similaridade

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MindsDB

MindsDB

MindsDB é uma plataforma de IA que permite criar modelos de aprendizado de máquina a partir de dados corporativos

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Mini QR

Mini QR

Gerador de código QR auto-hospedado com estilos personalizados e exportação em lote

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Miniflux

Miniflux

Leitor de feeds RSS minimalista e com um design focado, com uma interface web limpa

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MiroFish

MiroFish

Sistema de previsão com IA que utiliza simulação de múltiplos agentes cooperativos

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MiroTalk

MiroTalk

Videoconferência P2P auto-hospedada com salas ilimitadas e compartilhamento de tela

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Mongo Express

Mongo Express

Interface de administração do MongoDB via web para navegar, editar e gerenciar bancos de dados

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MongoDB 4

MongoDB 4

Banco de dados NoSQL orientado a documentos com armazenamento de documentos semelhante a JSON

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Monica

Monica

Sistema de gerenciamento de relacionamentos pessoais para documentar sua vida

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Moodist

Moodist

Mixer de sons ambientes com ferramentas de produtividade para foco profundo e relaxamento

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Moodle

Moodle

Sistema de gestão de aprendizagem de código aberto usado por mais de 489 milhões de usuários em todo o mundo

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Morphic

Morphic

Mecanismo de busca de IA de código aberto com respostas generativas e citações de fontes

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mStream

mStream

Servidor de música auto-hospedado leve com streaming e aplicativos nativos para iOS e Android

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Mylar3

Mylar3

Gerenciador de download e biblioteca de quadrinhos auto-hospedado e automatizado

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MySQL

MySQL

Banco de dados relacional de código aberto rápido e confiável para cargas de trabalho web e de aplicativos

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n8n

n8n

Plataforma de automação de fluxo de trabalho com interface visual baseada em nós

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Nango

Nango

Plataforma de código aberto de OAuth e integração de API para mais de 300 serviços

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NATS

NATS

Sistema de mensagens nativo em nuvem com pub/sub, solicitação/resposta e JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome é um servidor de música auto-hospedado com streaming

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Neko

Neko

Navegador virtual auto-hospedado para navegação web colaborativa e streaming

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Neo4j

Neo4j

O banco de dados de grafo de código aberto líder mundial para dados conectados

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NetBird Client

NetBird Client

Cliente VPN em malha baseado em WireGuard, com SSO e controles de acesso granulares

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NetBox

NetBox

Modelagem de infraestrutura de rede de código aberto para IPAM, DCIM e documentação

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Netdata

Netdata

Agente de monitoramento de infraestrutura em tempo real com mais de 800 integrações

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New API

New API

New API é um gateway de LLM e um sistema de gestão de ativos de IA para múltiplos provedores

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud é uma poderosa plataforma de produtividade auto-hospedada

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Nexterm

Nexterm

Gerenciamento de servidor baseado em navegador para conexões SSH, VNC e RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gerenciador de repositório de artefatos universal para Maven, npm, Docker e PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase é uma plataforma extensível no-code/low-code que permite criar aplicações sem ou com pouca programação

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NocoDB

NocoDB

Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma bancos de dados em planilhas inteligentes

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Node-RED

Node-RED

Ferramenta visual Low-code para interligar dispositivos IoT, APIs e serviços online

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NodeBB

NodeBB

O NodeBB é uma plataforma moderna de discussões em tempo real, ideal para criar fóruns de comunidade

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Norish

Norish

Gerenciador de receitas auto-hospedado com importação de redes sociais e sincronização doméstica

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base de conhecimento markdown auto-hospedada com visualização em grafo e integração com IA

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Notifuse

Notifuse

Plataforma de e-mail marketing auto-hospedada e e-mail transacional

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Novu

Novu

Infraestrutura de notificação de código aberto para e-mail, SMS e entrega push

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ntfy

ntfy

Servidor de notificação push auto-hospedado para envio de alertas via solicitações HTTP simples

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NZBGet

NZBGet

Baixador binário Usenet eficiente em C++ com reparo PAR2 e interface web

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NZBHydra2

NZBHydra2

Agregador de metaprocura para Usenet que unifica indexadores por trás de uma única API Newznab

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October CMS

October CMS

CMS PHP baseado em Laravel para criar sites flexíveis e aplicações web

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Odoo

Odoo

Plataforma ERP e CRM de código aberto para gestão empresarial e e-commerce

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Odysseus

Odysseus

Espaço de trabalho de IA auto-hospedado com chat, agentes, pesquisa aprofundada e memória persistente

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OliveTin

OliveTin

Interface web auto-hospedada para executar com segurança comandos shell predefinidos

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Ollama

Ollama

Execute grandes modelos de linguagem localmente com uma API simples para aplicações de IA

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Ombi

Ombi

Sistema de solicitação auto-hospedado para Plex, Emby e Jellyfin com preenchimento automático

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OmniTools

OmniTools

OmniTools é um kit de ferramentas web completo com mais de 80 utilitários para tarefas diárias

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OneDev

OneDev

O OneDev é um servidor Git auto-hospedado com CI/CD integrado e gerenciamento de projetos

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Compartilhe segredos autodestrutivos através de links de visualização única

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suíte de escritório online auto-hospedada com edição colaborativa compatível com MS Office

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Onyx

Onyx

Plataforma de chat de IA de código aberto e busca empresarial que funciona com todo LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Plataforma de gerenciamento de periódicos acadêmicos de código aberto e publicação de acesso aberto

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Open Notebook

Open Notebook

Espaço de trabalho com IA nativa para escrever, pesquisar e organizar seu conhecimento em um só lugar

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Open WebUI

Open WebUI

Interface de chat com IA auto-hospedada suportando múltiplos provedores de LLM com capacidades RAG

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OpenBao

OpenBao

Gerenciador de segredos de código aberto para armazenar e acessar credenciais sensíveis

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OpenClaw

OpenClaw

Assistente pessoal com IA com suporte a múltiplos canais de mensagens (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Sincronização e colaboração de arquivos de código aberto com gerenciamento de identidade integrado

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OpenEMR

OpenEMR

Prontuários eletrônicos de saúde e gestão de consultórios de código aberto para clínicas

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Opengist

Opengist

Pastebin auto-hospedado alimentado por Git, alternativa de código aberto ao GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Agente de IA autônomo de código aberto para tarefas de engenharia de software

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OpenHuman

OpenHuman

Núcleo de IA pessoal auto-hospedado com memória, agentes e mais de 118 integrações de aplicativos

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OpenObserve

OpenObserve

Plataforma de observabilidade nativa em nuvem para logs, métricas, rastreamentos e painéis

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OpenPanel

OpenPanel

Análise de produto que prioriza a privacidade com painéis em tempo real e replay de sessão

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OpenProject

OpenProject

Gerenciamento de projetos de código aberto com gráficos de Gantt, quadros Agile e controle de tempo

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OpenSearch

OpenSearch

Plataforma de código aberto de busca e análise, desenvolvida como um fork comunitário do Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Alternativa grátis e de código aberto ao DocuSign para assinatura de documentos legalmente vinculativos

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Teste de velocidade de rede HTML5 auto-hospedado sem Flash ou Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking é um banco de dados de contexto de código aberto desenvolvido para agentes de IA

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Servidor VPN completo com painel para administração e gestão de clientes

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OpnForm

OpnForm

Criador de formulários de código aberto com lógica condicional, incorporações e gerenciamento de respostas

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OrangeHRM

OrangeHRM

Plataforma de RH de código aberto para gerenciamento de funcionários, licenças e recrutamento

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Outline

Outline

Outline é uma wiki de equipe e base de conhecimento moderna com colaboração em tempo real

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Overleaf

Overleaf

Editor LaTeX colaborativo de código aberto para escrita científica e acadêmica

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Overseerr

Overseerr

Ferramenta de descoberta e gerenciamento de solicitações de mídia para Plex com fluxo de aprovação

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Owncast

Owncast

Servidor auto-hospedado de transmissão ao vivo e chat com suporte a RTMP e Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Plataforma auto-hospedada de sincronização de arquivos, compartilhamento e colaboração para equipes

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OxiCloud

OxiCloud

Armazenamento em nuvem leve, auto-hospedado e baseado em Rust, com suporte para cliente Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos baseada na web para transferências instantâneas entre dispositivos

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Paisa

Paisa

Gerenciador de finanças pessoais com contabilidade de partidas dobradas e acompanhamento de investimentos

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Cliente de túnel WireGuard (userspace) para acesso remoto seguro via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração de IA/ML para equipes autônomas

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistema de gerenciamento de documentos que transforma documentos físicos em arquivos digitais pesquisáveis

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Papermerge

Papermerge

Sistema de gerenciamento de documentos de código aberto para digitalização, OCR e organização de PDFs

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Papra

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Plataforma minimalista de gerenciamento e arquivamento de documentos de código aberto

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Parseable

Parseable

Data lake de observabilidade de código aberto para logs, métricas e traces

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Passbolt

Passbolt

Gerenciador de senhas para equipes de código aberto com criptografia OpenPGP de ponta a ponta e compartilhamento

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