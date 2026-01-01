Implante The Lounge com instalação em um clique.
Cliente IRC auto-hospedado e sempre ativo que mantém você conectado e armazena seu histórico completo de mensagens em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para The Lounge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com The Lounge
The Lounge é um cliente IRC auto-hospedado baseado na web que atua como um bouncer IRC persistente — permanecendo conectado às redes 24 horas para que você nunca perca mensagens. Ele armazena o histórico completo de chat e sincroniza os marcadores de leitura em todos os seus dispositivos através de uma interface de navegador responsiva.
Auto-hospedar o The Lounge em um servidor VPS dá a cada usuário uma presença IRC permanente sem a necessidade de um serviço BNC separado. Ele suporta múltiplas contas de usuário, autenticação SASL e LDAP, notificações push, pré-visualizações de links e conexões simultâneas a múltiplas redes IRC.
The Lounge: principais recursos
Conexão sempre ativa
O Lounge permanece conectado às redes IRC 24 horas no seu VPS, assim, as mensagens nunca são perdidas mesmo quando seus dispositivos estão offline.
Histórico completo de mensagens
Todas as mensagens são armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos, dando a você um histórico completo de qualquer navegador.
Suporte a multirredes
Conecte-se a várias redes IRC simultaneamente com contas separadas para cada usuário no seu servidor.
Notificações push
Receba notificações push para celular e desktop para menções e mensagens diretas sem precisar manter uma aba do navegador aberta.
Por que executar The Lounge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.