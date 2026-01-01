The Lounge é um cliente IRC auto-hospedado baseado na web que atua como um bouncer IRC persistente — permanecendo conectado às redes 24 horas para que você nunca perca mensagens. Ele armazena o histórico completo de chat e sincroniza os marcadores de leitura em todos os seus dispositivos através de uma interface de navegador responsiva.

Auto-hospedar o The Lounge em um servidor VPS dá a cada usuário uma presença IRC permanente sem a necessidade de um serviço BNC separado. Ele suporta múltiplas contas de usuário, autenticação SASL e LDAP, notificações push, pré-visualizações de links e conexões simultâneas a múltiplas redes IRC.