Dê um trabalho para a IA, não apenas um pedido.

Com a Hostinger, você pode colocar a IA agente para trabalhar em todo o seu negócio, executar seu próprio agente privado ou conectar a IA à sua pilha existente.

Um agente para tarefas comerciais do dia a dia

O Hostinger Agent responde aos clientes, acompanha os leads, cria conteúdo e ajuda a melhorar o seu SEO, tudo a partir de um chat usando uma linguagem simples.

Explore o Hostinger Agent

Seu próprio agente, nos seus termos.

OpenClaw e Hermes Agent são agentes de IA privados que você executa por conta própria. Ambos estão incluídos em um plano gerenciado, prontos em cerca de 60 segundos, sem necessidade de administração de servidor.

Explore OpenClaw e Hermes

Você prompt. Sua infraestrutura atua.

O Hostinger Connector é uma extensão do MCP que permite que suas ferramentas de codificação de IA leiam e atualizem suas configurações do Hostinger.

Explore o Hostinger Connector

Instale grátis. Funciona com seu plano atual.

Ferramentas e recursos para IA agente

Correio agético

Uma caixa de entrada automatizada, criada para agentes de IA, incluída em todos os planos de e-mail da Hostinger.

Documentação do desenvolvedor

Guias de configuração, referências de ferramentas e documentação de autenticação para o Hostinger Connector.

Os agentes agem. Você mantém o controle.

A segurança vem em primeiro lugar com cada agente. Você escolhe o que ele pode acessar, aprova ações importantes e revoga o acesso sempre que necessário.

Você aprova ações importantes

Os agentes pedem sua aprovação antes de tomar ações irreversíveis.

Sua instalação é isolada

Sua instância é bloqueada e credenciais permanecem ocultas por padrão.

Você controla o acesso

Conceda acesso somente onde for necessário e revogue-o a qualquer momento.
Os agentes agem. Você mantém o controle.
Confiado por milhões para fazer o trabalho.
Mais de 4 milhões
Clientes
Criado e lançado por pessoas como você.
10M+
Websites criados
Servindo empresas em todo o globo.
150+
Países
Estou aqui para ficar, desde o primeiro dia.
20+
anos

Aprovado por clientes em todo o mundo.

Veja o que as pessoas dizem sobre sua experiência com a Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Saiba mais sobre a agência AI

Guias, tutoriais e informações para ajudar você a tirar o máximo proveito da IA agente.
O que é AI agente? Definição, exemplos e como funciona

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A IA agente é uma forma avançada de inteligência artificial que pode definir objetivos, planejar, raciocinar e agir de forma independente para alcançar um objetivo específico com um mínimo de supervisão humana.

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O que são agentes de IA e como funcionam? Com exemplos.

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Agentes de IA, também conhecidos como sistemas de software autônomos ou assistentes digitais inteligentes, são programas projetados para executar tarefas de forma independente e tomar decisões para atingir objetivos específicos.

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Você pode configurar o Agente Hermes de duas maneiras: use um plano gerenciado que gerencie o servidor e a manutenção para você, ou auto-hostá-lo com o Docker em um servidor privado virtual (VPS).

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Agência AI FAQs

Tudo o que você precisa saber sobre os produtos de IA agéticos da Hostinger.
A Agente de IA descreve sistemas de IA que atuam de forma independente para completar tarefas em múltiplos passos, em vez de responder a uma solicitação de cada vez. Em vez de esperar por instruções em cada etapa, ele leva um objetivo, divide-o em passos e trabalha através deles. Ele pode ligar APIs, pesquisar a web e usar outro software por conta própria, e verifica seus próprios resultados e muda de curso quando algo não funciona. Essa autonomia é o que o separa de um chatbot.
Uma ferramenta de IA responde a uma solicitação e pára, então uma pessoa tem que orientar cada passo. A IA agente toma um objetivo e executa todo o trabalho, decidindo os passos em si. Uma ferramenta de IA pode redigir um e-mail para você. A IA agente pesquisa o tópico, escreve o e-mail e o envia, e depois ajusta se algo der errado ao longo do caminho. A diferença é o alcance e a independência, tarefas individuais com um humano no loop versus fluxos de trabalho completos sem um.
O Hostinger Agent gerencia o trabalho de negócios a partir de um chat, com habilidades para vendas, atendimento ao cliente, SEO, marketing, RH e finanças. O OpenClaw e o Hermes Agent são agentes privados que você executa sozinho, em um plano gerenciado ou em seu próprio VPS, com ambos incluídos em um plano. Para desenvolvedores, o Hostinger Connector traz ferramentas de codificação de IA para seu hosting através do MCP, o Agentic Mail fornece e-mail programável aos agentes e o Agentic Commerce prepara sua loja para os compradores que enviam um agente de IA para comprar por eles.
O Hostinger Agent funciona a partir de um único chat e se conecta a mais de 1.000 ferramentas, incluindo Gmail, Slack e Notion. Use-o como um agente de vendas com IA para prospecção e propostas, um agente de atendimento ao cliente com IA para respostas e avaliações, um agente de SEO com IA para pesquisa de palavras-chave e verificações na página, um agente de marketing com IA para campanhas e lançamentos, um agente de marketing de conteúdo com IA para blogs e newsletters, um agente de mídias sociais com IA para posts e legendas, um agente de RH com IA para anúncios de vagas e políticas, um agente financeiro com IA para relatórios e previsões ou um agente de compras com IA para pesquisa de fornecedores.
Sim. Um agente só acessa as contas e ferramentas com as quais você o conecta, e você pode desconectar qualquer uma delas a qualquer momento. Suas conversas estão ligadas à sua conta, não são visíveis para outros usuários, e nunca são usadas para treinar modelos de IA ou compartilhar para publicidade. Antes que um agente faça algo irreversível, ele pausa e pede para você aprová-lo. A Hostinger é certificada pela ISO/IEC 27001:2022 e está em conformidade com o GDPR.
Sim. OpenClaw e Hermes Agent são ambos agentes privados que você executa sozinho. Um plano gerenciado é o caminho mais simples, uma vez que a Hostinger lida com a configuração, atualizações e segurança, e um plano inclui ambos os aplicativos. Se você quiser acesso root e suas próprias especificações de servidor, você pode auto-hosting qualquer um deles em um VPS em vez disso.
Sim, em um clique do hPanel. Eles são aplicativos separados, por isso suas configurações e histórico de conversação não são transferidos, e você começa de novo no novo aplicativo. Vale a pena anotar qualquer coisa importante antes de mudar.
Sim. O Hostinger Connector permite que as ferramentas de codificação de IA trabalhem diretamente com sua configuração de hospedagem, e o Agentic Mail dá aos seus agentes sua própria caixa de entrada para trabalho automatizado. A IA se encaixa no seu fluxo de trabalho existente em vez de substituí-lo.
O Agente Hostinger começa em R$ 34,99/mês e inclui 1.000 créditos que são atualizados automaticamente todos os meses. O Agente Managed OpenClaw e o Agente Hermes são R$ 29,99/mês, renovando em R$ 59,99/mês, incluindo ambos os aplicativos.
Não. O Hostinger Agent é construído para proprietários de empresas, e os aplicativos gerenciados lidam com a configuração do servidor para você, então não há nada técnico para configurar. O Hostinger Connector é o construído para desenvolvedores, e ele se instala no editor que você já usa.

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