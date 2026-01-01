Dê um trabalho para a IA, não apenas um pedido.
Ferramentas e recursos para IA agente
Os agentes agem. Você mantém o controle.
Você aprova ações importantes
Sua instalação é isolada
Você controla o acesso
Aprovado por clientes em todo o mundo.
O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Saiba mais sobre a agência AI
O que é AI agente? Definição, exemplos e como funciona
A IA agente é uma forma avançada de inteligência artificial que pode definir objetivos, planejar, raciocinar e agir de forma independente para alcançar um objetivo específico com um mínimo de supervisão humana.
O que são agentes de IA e como funcionam? Com exemplos.
Agentes de IA, também conhecidos como sistemas de software autônomos ou assistentes digitais inteligentes, são programas projetados para executar tarefas de forma independente e tomar decisões para atingir objetivos específicos.
Como configurar o Hermes Agent (managed ou self-hosted)
Você pode configurar o Agente Hermes de duas maneiras: use um plano gerenciado que gerencie o servidor e a manutenção para você, ou auto-hostá-lo com o Docker em um servidor privado virtual (VPS).