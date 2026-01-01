Implante o Hermes Agent com apenas um clique.
Agente de IA com autoaprimoramento, painel admin no navegador, mensagens em múltiplas plataformas e mais de 200 modelos de LLM compatíveis.
O que você pode criar com Hermes Agent
Desenvolvido pela Nous Research, o Hermes Agent é um agente de IA com capacidade de autoaprimoramento que cria habilidades por meio da experiência e as refina durante o uso. Ao contrário de assistentes virtuais estáticos, ele gera uma memória persistente que ganha mais valor ao longo do tempo. Ele funciona em modo gateway para se conectar simultaneamente ao Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e e-mail, oferecendo suporte ao OpenRouter, OpenAI, Anthropic e endpoints de LLM customizados.
Hospedar o Hermes Agent em seu VPS mantém todas as chaves de API, histórico de conversas e contexto de negócios em sua própria infraestrutura, com recursos dedicados para navegação na web, execução de código e fluxos de trabalho multiagente que funcionam sem limitação externa.
Hermes Agent: principais recursos
Painel de controle via navegador
Gerencie configurações, chaves de API, sessões e habilidades direto de um painel web completo, integrado ao terminal do próprio navegador.
Ciclo de aprendizado com autoaperfeiçoamento
O agente cria e refina habilidades a cada interação, com uma aba do Skills Hub para compartilhar recursos reutilizáveis entre diferentes implantações.
Mensagens em multiplataformas
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ Modelos LLM
Encaminhe requisições pelo OpenRouter ou conecte-se diretamente à Anthropic, OpenAI e endpoints customizados para total flexibilidade.
Agendador de tarefas integrado
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Por que executar Hermes Agent na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.