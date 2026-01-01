Desenvolvido pela Nous Research, o Hermes Agent é um agente de IA com capacidade de autoaprimoramento que cria habilidades por meio da experiência e as refina durante o uso. Ao contrário de assistentes virtuais estáticos, ele gera uma memória persistente que ganha mais valor ao longo do tempo. Ele funciona em modo gateway para se conectar simultaneamente ao Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e e-mail, oferecendo suporte ao OpenRouter, OpenAI, Anthropic e endpoints de LLM customizados.

Hospedar o Hermes Agent em seu VPS mantém todas as chaves de API, histórico de conversas e contexto de negócios em sua própria infraestrutura, com recursos dedicados para navegação na web, execução de código e fluxos de trabalho multiagente que funcionam sem limitação externa.