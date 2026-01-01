Hostinger Loja virtual
Venda em qualquer lugar. Gerencie tudo em um só lugar.
Conecte seus produtos, pedidos, estoque e canais de venda em um painel simples
30 dias para pedir reembolso
Histórias de negócios como os seus
Comece a vender em menos de 3 minutos
Nomeie sua empresa
Transforme as imagens dos produtos em listagens
Conecte todas as suas formas de venda
Expanda para novas maneiras de vender
Uma plataforma para cada tipo de produto
Venda onde os clientes compram
Crie sua loja virtual com Horizons ou Criador de Sites, ou compartilhe um link rápido e comece a vender imediatamente.
Gerencie-o de um painel
Controle tudo a partir de um único painel. Gerencie múltiplos negócios de Ecommerce e adicione mais formas de vender à medida que você cresce.
Pague 0% de taxas de transação
Aceite mais de 100 métodos de pagamento e fique com o que você ganhar. A Hostinger não fica com uma parte das suas vendas.
Entrega instantânea
Envie produtos digitais para clientes automaticamente após a compra.
Venda onde seus clientes compram
Venda através de atalhos rápidos
Venda no seu site
Venda nas redes sociais
Canais de vendas personalizados
Não importa de onde você está começando, há um plano para isso
30 dias para pedir reembolso
Cancele a qualquer momento
Suporte 24h
Benefícios do Starter:
Tudo o que o plano Single oferece, e mais:
Tudo o que o plano Growth oferece, e mais:
Benefícios do Starter:
Tudo o que o plano Single oferece, e mais:
Tudo o que o plano Growth oferece, e mais:
Trabalhe mais rápido com ferramentas de IA para lojas virtuais
Receba ajuda e aja em segundos
Kodee é seu Assistente de IA 24 horas. Peça para ele atualizar preços, fazer uma promoção relâmpago, corrigir o SEO e ajudar com tarefas diárias de negócio em segundos, sem precisar de conhecimentos técnicos.
Um painel para fazer seu negócio crescer
Apareça online
Saiba o que está vendendo
Traga os clientes de volta
Haralabos Lukatos
Esta empresa tem ótimos recursos fáceis de usar no modo de edição do site. Além disso, ao adicionar uma loja virtual, os passos são simples e descomplicados.
Mitul
Os servidores são incrivelmente rápidos - minha loja virtual carrega em 1,8 segundos consistentemente. O hPanel é intuitivo e torna o gerenciamento de sites simples, mesmo para iniciantes.
Venda em todo lugar, com tudo conectado.
Perguntas Frequentes (FAQ) sobre Ecommerce da Hostinger
O que é o e-commerce da Hostinger?
Hostinger Ecommerce é uma plataforma de gerenciamento de negócios completa e com foco em e-commerce, que coloca você no controle de todo o seu negócio online a partir de um único painel.
Ao contrário das plataformas tradicionais que começam com um site, o Hostinger Ecommerce começa com o seu negócio – você configura seus produtos, pagamentos e operações primeiro, depois escolhe onde e como vender – seu próprio site, redes sociais, marketplaces, ou através de um link compartilhável simples. O Hostinger Ecommerce não está vinculado a uma única loja, então seu negócio pode crescer onde quer que seus clientes estejam.
Para quem é a solução de e-commerce da Hostinger?
O Hostinger Ecommerce foi feito para vendedores em todas as etapas – desde sua primeira venda até o gerenciamento de um negócio multicanal.
- Vendedores iniciantes. Quer vender online sem a dor de cabeça técnica ou add-ons caros? Você estará pronto para começar em minutos, sem necessidade de experiência prévia.
- Vendedores sociais. Se você está vendendo atualmente por DMs do Instagram, WhatsApp ou TikTok, o Hostinger Ecommerce oferece uma configuração de loja adequada — simples, rápida e sem complexidade.
- Vendedores multicanal. Já vende em vários lugares e está cansado de lidar com ferramentas separadas? O Hostinger Ecommerce reúne seus produtos, estoque e pedidos em um único painel.
Não são necessárias habilidades técnicas. Dê um nome ao seu negócio, adicione seu primeiro produto, configure pagamentos e escolha como você quer vender – seja em seu próprio site, em uma loja existente ou simplesmente com um link compartilhável. As ferramentas estão lá para fazer o trabalho pesado, para que você possa se concentrar em expandir seu negócio.
Eu preciso ter um site para começar a vender?
Não – e é isso que torna o Ecommerce da Hostinger diferente. Você pode começar a vender imediatamente gerando um link de produto rápido – uma URL simples e compartilhável que leva os clientes diretamente ao seu produto, sem precisar de um site. Compartilhe-o no WhatsApp, Instagram, ou em qualquer outro canal que você já use. Quando você estiver pronto para adicionar um site ou conectar canais de vendas adicionais, essa opção estará sempre disponível.
Como criar uma loja virtual com a Hostinger?
Você tem três maneiras de criar sua loja virtual – escolha a que melhor se adapta a você, sem necessidade de programação.
- Criador de Sites de Loja Virtual com arrasta e solta. Basta descrever seu negócio para a IA e obter um site pronto em segundos – depois personalize-o para torná-lo seu, arrastando e soltando elementos no lugar.
- Crie sua loja virtual com o Vibe Code e o Horizons. Crie sua loja virtual por meio de conversa. Descreva sua visão, refine-a conversando – a IA constrói tudo para você.
- Templates de site de loja virtual. Prefere um começo rápido? Escolha em uma biblioteca de templates de loja virtual prontos – selecione um que se adapte à sua marca e personalize-o para torná-lo verdadeiramente seu.
Posso usar o e-commerce da Hostinger se eu já tiver um site?
Sim. Pense no Hostinger Ecommerce como a cozinha que impulsiona seu restaurante — ele gerencia seus produtos, estoque e pedidos nos bastidores, enquanto seu site é apenas uma das salas de jantar onde os clientes entram. Conecte seu site existente — seja ele construído com o Criador de Sites da Hostinger, Horizons vibe coding builder, WordPress, ou outra plataforma — e tudo funciona do mesmo lugar. Você também pode adicionar mais canais de vendas junto ao seu site existente sem precisar começar do zero.
Você pode gerenciar múltiplos canais de venda?
Sim. Essa é uma das maiores vantagens do eCommerce da Hostinger. Seja você vendendo no seu site, TikTok, Instagram, ou em um marketplace como Etsy ou Amazon, ele oferece gerenciamento de estoque centralizado para todas as suas lojas – o que significa que seus produtos, estoque e pedidos são todos gerenciados a partir de um único painel. Chega de alternar entre ferramentas ou se preocupar com o estoque ficando dessincronizado.
O que posso vender com a Hostinger Ecommerce?
Praticamente qualquer coisa. Produtos físicos, downloads digitais (como eBooks, músicas ou modelos), serviços que exigem agendamentos, mercadorias sob demanda e ofertas baseadas em assinatura. Seja qual for o seu modelo de negócio, há um plano feito para ele.
Não tem certeza do que vender ainda? Reunimos uma lista de ideias de produtos em alta para ajudar você a encontrar seu nicho.
Há alguma taxa de transação?
Nenhum. Você fica com 100% do que você ganha. O Hostinger Ecommerce não cobra taxas de transação da plataforma, então, esteja você processando sua primeira venda ou a milésima, cada dólar vai direto para você.
Quais métodos de pagamento meus clientes podem usar?
Você pode aceitar mais de 100 opções de pagamento globalmente, incluindo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – tudo com uma experiência de checkout segura e integrada.
Como funciona o frete?
Para produtos físicos, você pode conectar o Shippo para automatizar todo o processo de atendimento de pedidos — imprimindo etiquetas em segundos, oferecendo rastreamento em tempo real e enviando com mais de 40 transportadoras, incluindo DHL, FedEx e UPS. Para produtos de impressão sob demanda, o Printful lida com a produção e o envio automaticamente assim que um pedido é feito.