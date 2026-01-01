Hostinger Loja virtual

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Conecte todas as suas formas de venda

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Receba pagamentos em seu site, mídia social e links rápidos, sem alternar entre ferramentas.
Expanda para novas maneiras de vender

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Adicione mais formas de alcançar clientes à medida que seu negócio cresce, mantendo produtos, pedidos e operações conectados.
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Produtos digitais
Para Hostinger Horizons

Venda onde os clientes compram

Crie sua loja virtual com Horizons ou Criador de Sites, ou compartilhe um link rápido e comece a vender imediatamente.

Venda onde os clientes compram

Gerencie-o de um painel

Controle tudo a partir de um único painel. Gerencie múltiplos negócios de Ecommerce e adicione mais formas de vender à medida que você cresce.

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Pague 0% de taxas de transação

Aceite mais de 100 métodos de pagamento e fique com o que você ganhar. A Hostinger não fica com uma parte das suas vendas.

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Envie produtos digitais para clientes automaticamente após a compra.

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Crie links rápidos para seus produtos e compartilhe-os em DMs, e-mails, aplicativos de chat ou publicações sociais.

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Conecte-se com TikTok Shops, Meta e outras plataformas sociais à medida que as integrações ficarem disponíveis.

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Crie vitrines personalizadas, conecte suas ferramentas favoritas e expanda seu negócio com uma plataforma de Ecommerce aberta.

Não importa de onde você está começando, há um plano para isso

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Cancele a qualquer momento

Suporte 24h

24% de desconto
Starter
Para vendedores de redes sociais que precisam de uma maneira rápida e de baixo custo para começar a receber pedidos.
R$ 20,99
R$ 15,99 /mês
Escolher plano
12 meses por apenas R$ 191,88 (preço normal R$ 251,88). Renovação por R$ 15,99/mês.
Venda até 5 produtos

Benefícios do Starter:

Venda produtos físicos e digitais
Aceite mais de 100 métodos de pagamento seguros
Pague 0% de taxas de transação da Hostinger
Gerar descrições de produtos e preços sugeridos a partir de imagens com IA
Crie links de checkout com Hostinger.store
Receba suporte de chatbot do Kodee
Mais popular
49% de desconto
Growth
Para vendedores que estão construindo um negócio de marca em várias lojas e sites.
R$ 82,99
R$ 41,99 /mês
Escolher plano
12 meses por apenas R$ 503,88 (preço normal R$ 995,88). Renovação por R$ 61,99/mês.
Venda até 300 produtos
Gerencie até 3 negócios
Conecte até 3 canais de vendas por negócio

Tudo o que o plano Single oferece, e mais:

Venda assinaturas com lojas Horizons
Venda produtos personalizados com impressão sob demanda
Domínio personalizado grátis por 1 ano
E-mail profissional personalizado
Hospedagem Premium
Mais de 300 modelos otimizados para celular
Criação de loja virtual com IA
Contas de clientes e histórico de pedidos
Inventário centralizado entre lojas
Kodee IA — gerencie sua loja por chat
33% de desconto
Scale
Para lojistas que gerenciam múltiplas marcas e lojas, com necessidades avançadas de conexão.
R$ 154,99
R$ 103,99 /mês
Escolher plano
12 meses por apenas R$ 1.247,88 (preço normal R$ 1.859,88). Renovação por R$ 128,99/mês.
Venda produtos ilimitados
Gerenciar negócios ilimitados
Conecte ilimitados canais de vendas

Tudo o que o plano Growth oferece, e mais:

Conexões de API
EM BREVE
Hospedagem escalável
Suporte multilíngue prioritário 24 horas
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Confira todos os recursos
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Trabalhe mais rápido com ferramentas de IA para lojas virtuais

Libere tempo com ferramentas de IA que ajudam a escrever, otimizar, atualizar e melhorar sua loja virtual enquanto você vende.

Receba ajuda e aja em segundos

Kodee é seu Assistente de IA 24 horas. Peça para ele atualizar preços, fazer uma promoção relâmpago, corrigir o SEO e ajudar com tarefas diárias de negócio em segundos, sem precisar de conhecimentos técnicos.

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Use ferramentas de SEO integradas para ajudar compradores a encontrar seus produtos.

Saiba o que está vendendo

Acompanhe vendas, pedidos e o valor médio do pedido em um só lugar.

Traga os clientes de volta

Use email marketing e Meta Pixel para reconquistar clientes, recuperar carrinhos abandonados e construir públicos para futuras campanhas.
Comece Agora

Haralabos Lukatos

Review provider

Esta empresa tem ótimos recursos fáceis de usar no modo de edição do site. Além disso, ao adicionar uma loja virtual, os passos são simples e descomplicados.

Mitul

Review provider

Os servidores são incrivelmente rápidos - minha loja virtual carrega em 1,8 segundos consistentemente. O hPanel é intuitivo e torna o gerenciamento de sites simples, mesmo para iniciantes.

Andrea King

Review provider

A Hostinger é uma plataforma versátil de web design. É fácil de usar e pode usar IA para criar partes individuais do layout da sua página. Definitivamente recomendaria a Hostinger para criar uma loja virtual ou um site de portfólio.

Venda em todo lugar, com tudo conectado.

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Perguntas Frequentes (FAQ) sobre Ecommerce da Hostinger

Tire todas as suas dúvidas sobre como começar ou escalar sua loja virtual com a Hostinger.

O que é o e-commerce da Hostinger?

Hostinger Ecommerce é uma plataforma de gerenciamento de negócios completa e com foco em e-commerce, que coloca você no controle de todo o seu negócio online a partir de um único painel.

Ao contrário das plataformas tradicionais que começam com um site, o Hostinger Ecommerce começa com o seu negócio – você configura seus produtos, pagamentos e operações primeiro, depois escolhe onde e como vender – seu próprio site, redes sociais, marketplaces, ou através de um link compartilhável simples. O Hostinger Ecommerce não está vinculado a uma única loja, então seu negócio pode crescer onde quer que seus clientes estejam.

Para quem é a solução de e-commerce da Hostinger?

O Hostinger Ecommerce foi feito para vendedores em todas as etapas – desde sua primeira venda até o gerenciamento de um negócio multicanal.

  • Vendedores iniciantes. Quer vender online sem a dor de cabeça técnica ou add-ons caros? Você estará pronto para começar em minutos, sem necessidade de experiência prévia.
  • Vendedores sociais. Se você está vendendo atualmente por DMs do Instagram, WhatsApp ou TikTok, o Hostinger Ecommerce oferece uma configuração de loja adequada — simples, rápida e sem complexidade.
  • Vendedores multicanal. Já vende em vários lugares e está cansado de lidar com ferramentas separadas? O Hostinger Ecommerce reúne seus produtos, estoque e pedidos em um único painel.

Não são necessárias habilidades técnicas. Dê um nome ao seu negócio, adicione seu primeiro produto, configure pagamentos e escolha como você quer vender – seja em seu próprio site, em uma loja existente ou simplesmente com um link compartilhável. As ferramentas estão lá para fazer o trabalho pesado, para que você possa se concentrar em expandir seu negócio.

Eu preciso ter um site para começar a vender?

Não – e é isso que torna o Ecommerce da Hostinger diferente. Você pode começar a vender imediatamente gerando um link de produto rápido – uma URL simples e compartilhável que leva os clientes diretamente ao seu produto, sem precisar de um site. Compartilhe-o no WhatsApp, Instagram, ou em qualquer outro canal que você já use. Quando você estiver pronto para adicionar um site ou conectar canais de vendas adicionais, essa opção estará sempre disponível.

Como criar uma loja virtual com a Hostinger?

Você tem três maneiras de criar sua loja virtual – escolha a que melhor se adapta a você, sem necessidade de programação.

Posso usar o e-commerce da Hostinger se eu já tiver um site?

Sim. Pense no Hostinger Ecommerce como a cozinha que impulsiona seu restaurante — ele gerencia seus produtos, estoque e pedidos nos bastidores, enquanto seu site é apenas uma das salas de jantar onde os clientes entram. Conecte seu site existente — seja ele construído com o Criador de Sites da Hostinger, Horizons vibe coding builder, WordPress, ou outra plataforma — e tudo funciona do mesmo lugar. Você também pode adicionar mais canais de vendas junto ao seu site existente sem precisar começar do zero.

Você pode gerenciar múltiplos canais de venda?

Sim. Essa é uma das maiores vantagens do eCommerce da Hostinger. Seja você vendendo no seu site, TikTok, Instagram, ou em um marketplace como Etsy ou Amazon, ele oferece gerenciamento de estoque centralizado para todas as suas lojas – o que significa que seus produtos, estoque e pedidos são todos gerenciados a partir de um único painel. Chega de alternar entre ferramentas ou se preocupar com o estoque ficando dessincronizado.

O que posso vender com a Hostinger Ecommerce?

Praticamente qualquer coisa. Produtos físicos, downloads digitais (como eBooks, músicas ou modelos), serviços que exigem agendamentos, mercadorias sob demanda e ofertas baseadas em assinatura. Seja qual for o seu modelo de negócio, há um plano feito para ele.

Não tem certeza do que vender ainda? Reunimos uma lista de ideias de produtos em alta para ajudar você a encontrar seu nicho.

Há alguma taxa de transação?

Nenhum. Você fica com 100% do que você ganha. O Hostinger Ecommerce não cobra taxas de transação da plataforma, então, esteja você processando sua primeira venda ou a milésima, cada dólar vai direto para você.

Quais métodos de pagamento meus clientes podem usar?

Você pode aceitar mais de 100 opções de pagamento globalmente, incluindo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – tudo com uma experiência de checkout segura e integrada.

Como funciona o frete?

Para produtos físicos, você pode conectar o Shippo para automatizar todo o processo de atendimento de pedidos — imprimindo etiquetas em segundos, oferecendo rastreamento em tempo real e enviando com mais de 40 transportadoras, incluindo DHL, FedEx e UPS. Para produtos de impressão sob demanda, o Printful lida com a produção e o envio automaticamente assim que um pedido é feito.

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