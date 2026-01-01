Agentes de IA funcionam instantaneamente. Email tradicional não.
Transforme e-mail em ação automatizada
Divulgação automatizada
Envie alcance personalizado, qualifique respostas e passe leads quentes para o seu CRM automaticamente.
Gerenciamento de Suporte
Analise os e-mails de suporte recebidos e envie-os para a pessoa certa instantaneamente.
Agendamento e reservas
Gerencie solicitações de reunião, confirme reservas e envie lembretes automaticamente por e-mail.
Automação de caixa de entrada
Organize, responda, delegue e arquive e-mails automaticamente.
Verificação de conta
Capture códigos de verificação e e-mails de confirmação para manter os fluxos de trabalho dos agentes em andamento.
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Quando uso um provedor de e-mail, quero que toda a experiência seja totalmente fluida, sem interrupções, fácil de renovar, etc. E tenho essa experiência com a Hostinger.
A melhor, mais barata e mais forte empresa de hospedagem, domínio e e-mail.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre Mail agente
O que é e-mail agêntico e como ele é diferente do e-mail comum?
Para quem é o Hostinger Agentic Mail?
Se você está desenvolvendo com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou ferramentas similares, e se deparou com provedores de e-mail tradicionais bloqueando sua automação – isso é para você.
É também para os próprios agentes. Se o seu agente precisa de um endereço dedicado para prospecção fria, suporte ao cliente, fluxos de agendamento ou processamento de documentos, o e-mail para agentes oferece uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.