O e-mail para agentes da Hostinger foi desenvolvido para desenvolvedores e criadores de automação que precisam de uma camada de e-mail confiável para seus agentes de IA e fluxos de trabalho.



Se você está desenvolvendo com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou ferramentas similares, e se deparou com provedores de e-mail tradicionais bloqueando sua automação – isso é para você.



É também para os próprios agentes. Se o seu agente precisa de um endereço dedicado para prospecção fria, suporte ao cliente, fluxos de agendamento ou processamento de documentos, o e-mail para agentes oferece uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.