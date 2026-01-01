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Email criado para Agentes de IA. Pare de gerenciar caixas de entrada — deixe que os agentes cuidem disso.

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Email criado para Agentes de IA. Pare de gerenciar caixas de entrada — deixe que os agentes cuidem disso.

Agentes de IA funcionam instantaneamente. Email tradicional não.

E-mail Agente
E-mail tradicional

Gatilhos

Callbacks de webhook instantâneos
Sondagem ou IDLE frágil

Controle de interação

Listas de permissão/bloqueio integradas
Crie seus próprios filtros

Automação

API REST Limpa
SMTP e IMAP de baixo nível

Segurança da caixa de entrada

Caixa de entrada isolada por agente
Caixa de entrada compartilhada, risco real

Integrações

Ferramentas autônomas com um clique
Configuração manual por ferramenta

Conectividade da Pilha

Servidor MCP
Em breve
Sem suporte MCP

Controle de acesso

Regras de domínio e de nível de e-mail
Nenhuma regra nativa em nível de agente

Transforme e-mail em ação automatizada

Divulgação automatizada

Envie alcance personalizado, qualifique respostas e passe leads quentes para o seu CRM automaticamente.

Gerenciamento de Suporte

Analise os e-mails de suporte recebidos e envie-os para a pessoa certa instantaneamente.

Agendamento e reservas

Gerencie solicitações de reunião, confirme reservas e envie lembretes automaticamente por e-mail.

Automação de caixa de entrada

Organize, responda, delegue e arquive e-mails automaticamente.

Verificação de conta

Capture códigos de verificação e e-mails de confirmação para manter os fluxos de trabalho dos agentes em andamento.

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Omar Emad Abdelmonim

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre Mail agente

Tire todas as suas dúvidas sobre o e-mail da Hostinger para agentes de IA.

O que é e-mail agêntico e como ele é diferente do e-mail comum?

O e-mail agêntico é uma infraestrutura de e-mail projetada especificamente para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Serviços de e-mail tradicionais são construídos para humanos — caixas de entrada passivas onde as mensagens esperam para serem lidas. O E-mail Agêntico trata o e-mail como uma camada ativa e programável — com foco em webhooks, orientada por API e construída para lidar com envio e recebimento programáticos sem restrições de plataforma, limites de taxa ou o risco de ser sinalizado por atividade impulsionada por IA.

Para quem é o Hostinger Agentic Mail?

O e-mail para agentes da Hostinger foi desenvolvido para desenvolvedores e criadores de automação que precisam de uma camada de e-mail confiável para seus agentes de IA e fluxos de trabalho.

Se você está desenvolvendo com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou ferramentas similares, e se deparou com provedores de e-mail tradicionais bloqueando sua automação – isso é para você.

É também para os próprios agentes. Se o seu agente precisa de um endereço dedicado para prospecção fria, suporte ao cliente, fluxos de agendamento ou processamento de documentos, o e-mail para agentes oferece uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.

Como os webhooks funcionam com o e-mail do agente?

Toda vez que um e-mail chega, o Agentic Mail dispara um webhook instantaneamente. Sem polling, sem atraso. Seu agente ou ferramenta de automação recebe o gatilho e pode agir imediatamente, seja analisando a mensagem, disparando um fluxo de trabalho no n8n, ou passando-o para um agente LangChain.

Quais ferramentas de automação e frameworks de agente o Agentic Mail suporta?

O e-mail de agente da Hostinger funciona com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier e outras plataformas de automação. Recursos pré-construídos estão disponíveis para as pilhas mais comuns, para que você possa se conectar em minutos. Acesso total à API e um servidor MCP também estarão disponíveis em breve para integrações mais profundas e personalizadas.

Posso controlar com quais remetentes meus agentes interagem?

Sim. As listas de permissão e bloqueio permitem que você defina exatamente quais domínios ou endereços de e-mail podem chegar à caixa de entrada do seu agente, tanto no nível de domínio quanto no nível de e-mail individual. Isso mantém seus fluxos de trabalho focados e protegidos de ruídos indesejados ou abusos.

Agentic Mail é um produto separado que preciso comprar?

Não, o Agentic Mail está integrado ao E-mail Business da Hostinger. Você tem acesso a todos os recursos Agentic como parte do E-mail Business Premium, sem necessidade de assinatura separada.

Existe uma API completa disponível para controle programático de e-mail?

O acesso total à API é um recurso futuro. Assim que estiver ativo, ele lhe dará controle programático completo sobre o envio, recebimento e gerenciamento da caixa de entrada do seu agente – sem necessidade de interface de usuário. Enquanto isso, webhooks e habilidades pré-construídas cobrem os casos de uso de automação mais comuns atualmente.

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