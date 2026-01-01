Paperclip é uma plataforma de orquestração auto-hospedada que permite construir e gerenciar organizações autônomas impulsionadas por IA. Em vez de lidar com chatbots individuais, o Paperclip oferece aos seus agentes de IA funções definidas, linhas de subordinação e hierarquias de metas para que trabalhem juntos em direção a objetivos de negócios compartilhados. Você define orçamentos mensais por agente, mantém trilhas de auditoria imutáveis de cada decisão e retém a capacidade de anulação em nível de conselho a todo momento.

Executar o Paperclip em seu próprio VPS mantém dados de negócios sensíveis, memória do agente e credenciais de API inteiramente em sua infraestrutura. Você traz suas próprias chaves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou qualquer tempo de execução de agente personalizado — sem margem de lucro intermediária nos custos do modelo e sem necessidade de assinatura SaaS externa.