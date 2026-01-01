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Plataforma de orquestração de IA de código aberto para construir organizações de agentes autônomos com papéis definidos, hierarquias de metas e controles de orçamento.

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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração auto-hospedada que permite construir e gerenciar organizações autônomas impulsionadas por IA. Em vez de lidar com chatbots individuais, o Paperclip oferece aos seus agentes de IA funções definidas, linhas de subordinação e hierarquias de metas para que trabalhem juntos em direção a objetivos de negócios compartilhados. Você define orçamentos mensais por agente, mantém trilhas de auditoria imutáveis de cada decisão e retém a capacidade de anulação em nível de conselho a todo momento.

Executar o Paperclip em seu próprio VPS mantém dados de negócios sensíveis, memória do agente e credenciais de API inteiramente em sua infraestrutura. Você traz suas próprias chaves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou qualquer tempo de execução de agente personalizado — sem margem de lucro intermediária nos custos do modelo e sem necessidade de assinatura SaaS externa.

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O que você pode criar com {name}

Paperclip: principais recursos

Organogramas Hierárquicos

Defina as funções dos agentes, cargos e linhas de subordinação que espelham uma estrutura de empresa real, permitindo uma operação autônoma coordenada entre os departamentos.

Sistema de Cascata de Objetivos

Rastreie tarefas desde a missão da empresa, passando pelas metas da equipe, até as atribuições individuais dos agentes, garantindo que cada ação do agente esteja alinhada com os objetivos de negócio de alto nível.

Controles de Orçamento por Agente

Defina limites mensais de gastos de API por agente com pausa automática em 100% e avisos leves em 80%, evitando custos descontrolados sem monitoramento manual.

Trilha de Auditoria Imutável

Cada ação do agente e chamada de ferramenta é registrada em um sistema de tickets à prova de adulteração, oferecendo a você total transparência e responsabilidade pelas decisões autônomas.

Traga seu próprio Agente

Suporta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex e qualquer script personalizado com uma interface de heartbeat, para que você escolha o melhor modelo para cada função sem amarras.

Isolamento Multiempreas

Gerencie organizações de IA separadas para múltiplos negócios a partir de uma única implantação, com isolamento de dados completo entre cada empresa.

Por que executar Paperclip na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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