Faça o deploy do 9router com instalação em um clique
Proxy de roteamento de APIs de IA que diminui custos de tokens e distribui requisições entre mais de 40 provedores de LLM automaticamente.
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O que você pode criar com 9router
O 9router é um proxy de API de IA auto-hospedado que atua entre suas ferramentas de desenvolvimento e qualquer provedor de LLM. Ele expõe um endpoint compatível com a OpenAI, permitindo que soluções como Claude Code, Cursor, Cline e Copilot se conectem sem qualquer necessidade de reconfiguração. O RTK Token Saver compacta grandes saídas de ferramentas – como diffs de git, resultados de grep e árvores de diretórios – antes que cheguem ao modelo, reduzindo o consumo de tokens de entrada em 20% a 40% por requisição. Além disso, o roteamento automático com fallback alterna entre provedores por assinatura, opções econômicas e camadas gratuitas por ordem de prioridade assim que os limites de uso são atingidos.
Ao auto-hospedar o 9router em seu próprio VPS, você mantém todas as credenciais de provedores e regras de roteamento sob total controle. O gerenciamento é feito direto por um painel web, onde é possível definir limites de tokens por modelo e distribuir requisições entre várias contas via round-robin – reduzindo custos sem precisar mexer nas configurações das suas ferramentas de IA.
9router: principais recursos
Compressão de tokens RTK
Compacta saídas de ferramentas, como diffs de git e estruturas de diretórios, antes que cheguem ao modelo, reduzindo o consumo de tokens de entrada em 20% a 40% por solicitação.
Roteamento multi-provedor
Distribui solicitações entre mais de 40 provedores de LLM, alternando automaticamente de planos pagos para opções gratuitas quando as cotas da assinatura são esgotadas.
Escalonamento round-robin
Distribui solicitações entre várias contas de cada provedor para maximizar o uso das cotas antes da renovação dos limites mensais.
API compatível com OpenAI
Endpoint de substituição direta em /v1 para que qualquer ferramenta que use o protocolo OpenAI se conecte sem reconfiguração.
Modo Caveman
Insere instruções para respostas mais curtas nos prompts enviados aos modelos, reduzindo o tamanho das respostas em até 65%.
Por que executar 9router na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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