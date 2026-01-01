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Proxy de roteamento de APIs de IA que diminui custos de tokens e distribui requisições entre mais de 40 provedores de LLM automaticamente.

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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com 9router

O 9router é um proxy de API de IA auto-hospedado que atua entre suas ferramentas de desenvolvimento e qualquer provedor de LLM. Ele expõe um endpoint compatível com a OpenAI, permitindo que soluções como Claude Code, Cursor, Cline e Copilot se conectem sem qualquer necessidade de reconfiguração. O RTK Token Saver compacta grandes saídas de ferramentas – como diffs de git, resultados de grep e árvores de diretórios – antes que cheguem ao modelo, reduzindo o consumo de tokens de entrada em 20% a 40% por requisição. Além disso, o roteamento automático com fallback alterna entre provedores por assinatura, opções econômicas e camadas gratuitas por ordem de prioridade assim que os limites de uso são atingidos.

Ao auto-hospedar o 9router em seu próprio VPS, você mantém todas as credenciais de provedores e regras de roteamento sob total controle. O gerenciamento é feito direto por um painel web, onde é possível definir limites de tokens por modelo e distribuir requisições entre várias contas via round-robin – reduzindo custos sem precisar mexer nas configurações das suas ferramentas de IA.

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O que você pode criar com {name}

9router: principais recursos

Compressão de tokens RTK

Compacta saídas de ferramentas, como diffs de git e estruturas de diretórios, antes que cheguem ao modelo, reduzindo o consumo de tokens de entrada em 20% a 40% por solicitação.

Roteamento multi-provedor

Distribui solicitações entre mais de 40 provedores de LLM, alternando automaticamente de planos pagos para opções gratuitas quando as cotas da assinatura são esgotadas.

Escalonamento round-robin

Distribui solicitações entre várias contas de cada provedor para maximizar o uso das cotas antes da renovação dos limites mensais.

API compatível com OpenAI

Endpoint de substituição direta em /v1 para que qualquer ferramenta que use o protocolo OpenAI se conecte sem reconfiguração.

Modo Caveman

Insere instruções para respostas mais curtas nos prompts enviados aos modelos, reduzindo o tamanho das respostas em até 65%.

Por que executar 9router na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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