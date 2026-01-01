O 9router é um proxy de API de IA auto-hospedado que atua entre suas ferramentas de desenvolvimento e qualquer provedor de LLM. Ele expõe um endpoint compatível com a OpenAI, permitindo que soluções como Claude Code, Cursor, Cline e Copilot se conectem sem qualquer necessidade de reconfiguração. O RTK Token Saver compacta grandes saídas de ferramentas – como diffs de git, resultados de grep e árvores de diretórios – antes que cheguem ao modelo, reduzindo o consumo de tokens de entrada em 20% a 40% por requisição. Além disso, o roteamento automático com fallback alterna entre provedores por assinatura, opções econômicas e camadas gratuitas por ordem de prioridade assim que os limites de uso são atingidos.

Ao auto-hospedar o 9router em seu próprio VPS, você mantém todas as credenciais de provedores e regras de roteamento sob total controle. O gerenciamento é feito direto por um painel web, onde é possível definir limites de tokens por modelo e distribuir requisições entre várias contas via round-robin – reduzindo custos sem precisar mexer nas configurações das suas ferramentas de IA.