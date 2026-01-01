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Cresça seu negócio com agentes de IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nossos agentes de IA

Com ferramentas de IA tradicionais, você começa com um chat vazio e precisa pensar em tudo: o que perguntar, como estruturar e quais passos seguir.

Nossos agentes já estão prontos para entrar em ação. Com especialistas que dominam cada etapa do processo, você ganha velocidade desde o início. Conte com uma equipe de 7 agentes de IA para escalar seu negócio desde o primeiro dia.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

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Figma

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Google Calendar

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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See all connections

Três passos. Só isso.

01

Escolha seu desafio

Precisa de um SEO melhor? Um plano de conteúdo? Páginas jurídicas? Escolha o agente certo para você.
02

Fale com seu agente

Fale sobre o seu negócio. Eles farão as perguntas certas e começarão a trabalhar.
03

Tenha resultados reais

Estratégias, posts de blog, auditorias, campanhas de e-mail. Tudo pronto para copiar, colar e usar.
Comece agora

Feito para empreendedores, não para engenheiros

Feito para seu site Hostinger

Seus agentes são projetados para funcionar com as ferramentas que você já utiliza: seu site, seu domínio e sua empresa.

Não precisa saber programação

Gosta de conversar? Então você vai adorar usar os Agentes. Sem decorar prompts, sem complicação na configuração.

Especialistas, não generalistas

Cada agente é treinado para uma única função. Você recebe ajuda de nível especializado, não de um assistente genérico tentando fazer tudo.

Seus dados permanecem seus

Conversas são privadas. Não treinamos com seus dados nem os compartilhamos com terceiros.

Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

A Hostinger é o lugar onde você encontra tudo o que precisa, pois oferece todas as ferramentas que podem contribuir para o sucesso do seu negócio.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Eu uso a Hostinger há um tempo e minha experiência tem sido muito boa. O processo de configuração foi super fácil, mesmo para alguém sem muito conhecimento técnico.

Dm Rawat

Dm Rawat

Prático, confiável e bem gerenciado, com uma excelente equipe de suporte pronta para ajudar a qualquer momento. Recomendo muito.

Amir Benslama

Amir Benslama

Sua equipe de IA está pronta. E você?

Vamos nessa
Sua equipe de IA está pronta. E você?

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são os Hostinger Agents?

O Hostinger Agents é um app com IA que coloca à sua disposição uma equipe de agentes especializados – cada um focado em uma área do seu negócio, como estratégia, conteúdo, SEO, marketing, jurídico, comunicação com clientes e vendas. Em vez de um chatbot genérico, você tem especialistas sempre prontos para ajudar a qualquer momento, em linguagem simples. Sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Para quem são os Hostinger Agents?

Feita para quem faz tudo por conta própria — de profissionais solo a pequenos negócios. Já imaginou ter estrategistas, redatores, especialistas em marketing e em consultoria jurídica sempre à disposição? É exatamente isso que a Hostinger Agents oferece.

Como ele é diferente do ChatGPT?

Diferente dos chatbots de IA genéricos, cada Agente da Hostinger é especializado em uma área de negócio. Você não precisa criar o prompt perfeito – basta escolher um agente e uma habilidade, e ele resolve o que você precisa em instantes.

O que são Habilidades e como elas funcionam?

Cada agente já vem com habilidades prontas para realizar tarefas específicas. Em vez de se preocupar com o que perguntar, você seleciona uma habilidade e o agente cuida do resto – seja para criar um post, pesquisar palavras-chave ou gerar documentos legais. O processo é mais rápido, estruturado e eficiente do que começar do zero.

Preciso começar do zero toda vez que abro o aplicativo?

Não. Cada agente mantém uma conversa contínua com você, sem sessões que expiram ou histórico para gerenciar. Saia do app e volte quando quiser: o agente continua exatamente de onde parou, sem que você precise repetir informações sobre o seu negócio.

A sua privacidade é muito importante para nós

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