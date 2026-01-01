Conecte seus alunos às ferramentas de que precisam.
A quem se destina o programa
Criadores de cursos e comunidades
Instituições
educadores de habilidades digitais
Vozes confiáveis
Por que os educadores escolhem a Hostinger?
Modelo de alta conversão
ganhos baseados no desempenho
Ferramentas que os alunos realmente usam
Fácil de começar e de expandir.
Participe do programa em quatro passos simples.
1. Envie sua candidatura
2. Obtenha aprovação
3. Configuração da conta de parceiro
4. Promova e ganhe
Gostaria de expressar minha gratidão por esta parceria com a Hostinger. Hoje, ela se tornou não apenas o principal motor da minha empresa, mas também uma fonte de simplicidade e resultados para meus alunos.
A maioria dos meus alunos nunca tinha criado um site na vida, mas graças ao construtor de sites com IA da Hostinger, eles lançaram com sucesso suas primeiras páginas e ficaram muito animados.
Perguntas frequentes sobre o programa de parceria educacional
O que é o Programa de Parceria Educacional Hostinger?
O Programa de Parceria Educacional da Hostinger é uma colaboração baseada em desempenho, criada especificamente para educadores, criadores de cursos e instituições. Ele se baseia em uma ideia simples: seus alunos precisam de ferramentas confiáveis para desenvolver projetos reais online, e você é recompensado por conectá-los a uma das melhores plataformas do setor. Este programa foi desenvolvido para crescer junto com o seu público.
Quem pode se tornar um parceiro?
Este programa é ideal para você se cria conteúdo educacional e seu público-alvo inclui alunos interessados em qualquer um dos seguintes tópicos: desenvolvimento web ou programação, ferramentas de IA e automação, marketing digital, programação intuitiva, trabalho freelancer e empreendedorismo, ou como ganhar dinheiro online.
Você não precisa de um público enorme. Engajamento é mais importante que alcance — uma comunidade altamente confiável de 1.000 alunos pode ter um desempenho melhor do que um público passivo de 1 milhão. Se suas recomendações forem relevantes, queremos trabalhar com você.
Que tipo de parcerias o programa inclui?
O Programa de Parcerias Educacionais abrange dois tipos principais de parceria: Cursos Ministrados por Influenciadores e Educadores (B2C) — para criadores individuais, instrutores e influenciadores que ensinam por meio de cursos online, comunidades ou canais de conteúdo. E Programas Liderados por Instituições (B2B) — para universidades, empresas de EdTech, escolas de programação e plataformas de e-learning que desejam integrar a Hostinger em seus currículos formais ou recursos para alunos.
Seja você um criador independente com 1.000 seguidores ou uma instituição que atende milhares de alunos, há um lugar para você neste programa.
Como meus alunos podem se beneficiar deste programa?
Seus alunos têm acesso a ferramentas de ponta, com inteligência artificial, que permitem criar sites, lançar negócios e dar vida a projetos — mesmo sem experiência técnica prévia. A plataforma da Hostinger foi projetada para levar iniciantes da ideia ao site em funcionamento em minutos, não em meses.
Ao aprender com ferramentas que os profissionais realmente usam, seus alunos obtêm uma vantagem prática real. Eles não estão apenas concluindo exercícios — estão construindo coisas que funcionam no mundo real. Isso representa uma atualização significativa para qualquer currículo focado em marketing digital, desenvolvimento web, empreendedorismo ou inteligência artificial.
Quais produtos da Hostinger meus alunos usarão?
A Hostinger oferece um ecossistema completo de ferramentas adequadas para alunos em todos os níveis — desde a criação do primeiro site até a implementação de fluxos de trabalho de automação complexos. Dependendo do seu currículo, seus alunos podem trabalhar com hospedagem web e hospedagem WordPress para lançar qualquer tipo de site ou blog; o Construtor de Sites com IA para criar um site com aparência profissional em minutos, sem necessidade de programação; o Hostinger Horizons, um construtor de aplicativos com inteligência artificial que permite aos alunos criar e implementar aplicativos web simplesmente descrevendo o que desejam; hospedagem VPS para projetos mais avançados e ambientes de servidor personalizados; hospedagem Node.js para aplicativos baseados em JavaScript; n8n auto-hospedado para automação de fluxo de trabalho, perfeito para cursos focados em automação e IA; OpenClaw com um clique para implantação rápida de aplicativos populares sem configuração manual; e registro de domínio e Hostinger Email para estabelecer uma presença online profissional desde o primeiro dia.
Independentemente do conteúdo do seu curso, existe um produto Hostinger que se encaixa naturalmente na jornada de aprendizado.
Que materiais promocionais e suporte receberei?
Como parceiro educacional, você recebe um conjunto completo de ferramentas para ajudá-lo a promover a Hostinger de forma eficaz desde o primeiro dia. Isso inclui banners e peças criativas prontas para uso que você pode inserir diretamente em seu curso ou conteúdo; resumos de produtos com visões gerais claras dos produtos da Hostinger para que você possa falar sobre eles com confiança; conhecimento sobre funis de vendas e estratégias de melhor desempenho com base no que está funcionando entre nossos principais parceiros; orientações sobre integrações de produtos para que a Hostinger se encaixe naturalmente em suas aulas e módulos; um painel de controle de desempenho com visibilidade em tempo real de suas indicações, conversões e comissões; e um gerente de parcerias dedicado — uma pessoa real ao seu lado para apoiar seu crescimento e ajudá-lo a obter o máximo da parceria.
Eu já tenho uma conta de afiliado da Hostinger — isso é diferente?
Sim — o Programa de Parceria Educacional é um programa separado e distinto do programa de afiliados padrão da Hostinger. Ele foi desenvolvido especificamente para educadores e instituições, com uma experiência de integração diferenciada, suporte dedicado e recursos personalizados para criadores de conteúdo educacional.
Se você já possui uma conta de afiliado padrão e acredita que se encaixa bem neste programa, fique à vontade para se inscrever separadamente.
Como faço para me tornar um parceiro?
Começar é simples. Primeiro, preencha o formulário de parceria nesta página — leva apenas alguns minutos. Nossa equipe analisará sua inscrição e entrará em contato com você para os próximos passos. Após a aprovação, você terá acesso ao seu painel de parceiros, materiais promocionais e tudo o que precisa para começar a promover a Hostinger em seu conteúdo.
Já enviei minha candidatura — qual o próximo passo?
Nossa equipe de parcerias analisará cuidadosamente sua inscrição, geralmente dentro de alguns dias úteis. Se o seu perfil for adequado, entraremos em contato por e-mail com detalhes sobre sua aprovação e os próximos passos para a integração.