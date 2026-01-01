Este programa é ideal para você se cria conteúdo educacional e seu público-alvo inclui alunos interessados em qualquer um dos seguintes tópicos: desenvolvimento web ou programação, ferramentas de IA e automação, marketing digital, programação intuitiva, trabalho freelancer e empreendedorismo, ou como ganhar dinheiro online.

Você não precisa de um público enorme. Engajamento é mais importante que alcance — uma comunidade altamente confiável de 1.000 alunos pode ter um desempenho melhor do que um público passivo de 1 milhão. Se suas recomendações forem relevantes, queremos trabalhar com você.