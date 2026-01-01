O OpenClaw é um assistente pessoal de IA que você executa na sua própria infraestrutura e que se conecta aos canais de mensagens que você já usa — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams — através de um único gateway. Ao contrário dos assistentes baseados em nuvem, o OpenClaw mantém todas as conversas, contexto e dados sob seu controle, permanecendo sempre disponível em todas as plataformas.

A arquitetura do gateway suporta múltiplos provedores de modelos de IA, incluindo Anthropic Claude e OpenAI, permitindo que você escolha o modelo que melhor se adapta a cada tarefa. Recursos de voz, automação de navegador e uma plataforma de recursos extensível significam que o OpenClaw pode lidar com tudo, desde respostas rápidas a mensagens até fluxos de trabalho automatizados complexos.