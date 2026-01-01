Implante o OpenClaw com um clique.
Assistente de IA pessoal executado no seu próprio VPS com controle unificado em WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e muito mais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenClaw
O OpenClaw é um assistente pessoal de IA que você executa na sua própria infraestrutura e que se conecta aos canais de mensagens que você já usa — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams — através de um único gateway. Ao contrário dos assistentes baseados em nuvem, o OpenClaw mantém todas as conversas, contexto e dados sob seu controle, permanecendo sempre disponível em todas as plataformas.
A arquitetura do gateway suporta múltiplos provedores de modelos de IA, incluindo Anthropic Claude e OpenAI, permitindo que você escolha o modelo que melhor se adapta a cada tarefa. Recursos de voz, automação de navegador e uma plataforma de recursos extensível significam que o OpenClaw pode lidar com tudo, desde respostas rápidas a mensagens até fluxos de trabalho automatizados complexos.
OpenClaw: principais recursos
Mensagens Multicanal
Um assistente acessível em WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e mais de 10 outras plataformas a partir de um único gateway.
Múltiplos Provedores de IA
Alterne entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini e outros modelos, dependendo da tarefa em questão.
Voz e Controle do Navegador
O Modo de Conversa Sempre Ativo e a automação dedicada do Chrome permitem interações por voz e execução de tarefas baseadas na web.
Canvas Interativo
Espaços de trabalho visuais orientados por agentes permitem que o assistente renderize interfaces interativas ricas além de respostas em texto simples.
Plataforma de Habilidades Extensível
Adicione habilidades agrupadas, gerenciadas ou personalizadas em nível de workspace para expandir o que seu assistente pode fazer sem reconstruir do zero.
Por que executar OpenClaw na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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