Seguro por padrão
Manutenção automatizada
Compatível com Telegram
Interface visual simples de usar
Escolha o seu plano Hermes Agent
Gerenciado para você
Incluso no seu plano
Gerenciado para você
Incluso no seu plano
O que o Hermes Agent pode fazer por você
Assistente pessoal
Mantenha tarefas, lembretes e conversas em um só lugar. O agente aprende e memoriza tudo.
Assistente de programação
Escreva e depure mais rápido com um agente capaz de compreender toda a estrutura do projeto.
Especialista em pesquisa
Resuma tópicos e compare opções mantendo o contexto de todas as sessões.
Assistente de vendas
Capture leads e qualifique potenciais clientes em sua própria infraestrutura.
Por que começar com o Hermes Gerenciado na Hostinger?
Configuração em um clique
Créditos de IA prontos para uso
Seguro por padrão
Compatível com Telegram
Interface visual intuitiva
Acesso à CLI do Hermes Agent
Escolha como executar o Hermes Agent
Principais características do Hermes Agent
Ciclo de aprendizagem contínuo
Memória persistente
Mensagens multiplataforma
Mais de 200 modelos de LLM
Agendador de tarefas integrado
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Hermes Agent
Preciso de algum conhecimento técnico para configurar o Hermes Agent?
De forma alguma. O Hermes Gerenciado foi projetado para quem nunca gerenciou um servidor. A implantação com um clique cuida de tudo — da infraestrutura à configuração da IA. Basta clicar em implantar e a tecnologia assistente estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem complicações técnicas.
Como funcionam os créditos de IA? Preciso de contas externas?
Seus créditos já vêm pré-integrados para um início descomplicado — sem necessidade de contas de terceiros ou chaves de API complexas. Basta recarregar diretamente do seu painel e começar a automatizar instantaneamente. No entanto, a escolha é sua: você pode usar esses créditos integrados para máxima simplicidade ou conectar manualmente suas próprias contas externas de provedores como OpenAI ou Anthropic via API, se preferir.
Meus dados são privados e seguros?
Com certeza. Cada agente Hermes opera em um ambiente isolado, garantindo total privacidade para dados e conversas. Protegemos cada contêiner contra acessos não autorizados e, por padrão, incluímos um gateway de segurança personalizado. Você tem proteção de nível empresarial sem precisar configurar nada.
Qual a diferença entre o Hermes Agent Gerenciado e o Hermes Agent em um VPS?
Embora um VPS ofereça acesso root, a responsabilidade pela configuração, segurança e atualizações é de quem o gerencia. O Hermes Gerenciado elimina essa complexidade. Toda a infraestrutura, atualizações e backups ficam por nossa conta, permitindo que você foque no uso da IA, sem se preocupar com a gestão do servidor. Se o projeto exige personalização total do ambiente, o VPS é a escolha certa; para os outros perfis, o Hermes Gerenciado é a solução ideal.
O que posso fazer com um Hermes Agent Gerenciado?
O Hermes é um agente de IA com aprimoramento automático que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o computador está desligado ou fechado. Diferente de ferramentas estáticas, ele tem um ciclo de autoaprendizagem e memória persistente, ou seja, ele aprende com a experiência e refina funções a cada interação. Conecte o agente a aplicativos como o Telegram para automatizar tarefas, gerenciar leads e rodar automações no navegador. Pense nele como um membro digital da equipe que nunca dorme e se torna mais valioso com o tempo.