Hermes Agent

Automatize tarefas diárias com o Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Comece agora
30 dias para pedir reembolso

Seguro por padrão

Proteja seu agente com isolamento integrado, atualizações de segurança e recursos de proteção desde o primeiro dia.

Manutenção automatizada

Cuidamos das atualizações, backups e verificações de compatibilidade para que o agente esteja sempre pronto para uso.

Compatível com Telegram

Inicie a conversa com o agente agora mesmo pelo Telegram.

Interface visual simples de usar

Gerencie o Hermes Agent por uma interface visual, sem precisar programar.

Escolha o seu plano Hermes Agent

Mais de 10.000 agentes Hermes já foram lançados
70% de desconto
Aplicações de automação AI
R$99,99
R$29,99/mês
Aproveite agora
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.

Gerenciado para você

Comece a usar o aplicativo escolhido sem lidar com configuração, manutenção ou gerenciamento da infraestrutura.

Incluso no seu plano

Pronto para usar
Não precisa de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à linha de comando incluído
Integração nativa com Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
Acesso à internet em tempo real
E-mail Agentic pronto para usar
Segurança totalmente gerenciada
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Aplicações de automação AI
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Segurança totalmente gerenciada

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que o Hermes Agent pode fazer por você

Assistente pessoal

Assistente pessoal

Mantenha tarefas, lembretes e conversas em um só lugar. O agente aprende e memoriza tudo.

Assistente de programação

Assistente de programação

Escreva e depure mais rápido com um agente capaz de compreender toda a estrutura do projeto.

Especialista em pesquisa

Especialista em pesquisa

Resuma tópicos e compare opções mantendo o contexto de todas as sessões.

Assistente de vendas

Assistente de vendas

Capture leads e qualifique potenciais clientes em sua própria infraestrutura.

Comece agora

Por que começar com o Hermes Gerenciado na Hostinger?

Por que começar com o Hermes Gerenciado na Hostinger?

Configuração em um clique

Ative o agente autônomo na hora, sem precisar programar. A configuração pré-definida leva o fluxo do cadastro à automação com apenas um clique.
Sem complicações com APIs: gerencie e recarregue créditos de IA direto no painel. Esqueça cadastros em sites de terceiros, chaves complexas ou vinculações manuais após a instalação.
Proteja dados desde o primeiro dia. Ative o isolamento em contêineres e conte com um gateway de segurança personalizado contra riscos externos.
Envie mensagens para seu agente na hora, com integração nativa ao Telegram desde o primeiro dia, sem necessidade de webhooks ou configuração de API.
Gerencie e interaja com o Hermes Agent por uma interface visual, sem precisar programar.
Mantenha o controle total do desenvolvimento sempre que precisar. Use a CLI para executar scripts personalizados ou explorar recursos avançados da plataforma gerenciada.
Comece agora

Escolha como executar o Hermes Agent

Serviço gerenciado para uma configuração simples e sem manutenção, ou VPS para controle e personalização completos. Você escolhe.
Hermes Agent Gerenciado
Hermes Agent no VPS

Configuração

Configuração em um clique
Modelo pronto para usar

Créditos de IA

Integrado e pronto para usar
Integrado e pronto para usar

Plataformas de mensagens

Conexão integrada com o Telegram
Conecte-se usando o terminal

Controle

Interface web, acesso total ao terminal
Acesso root completo, controle total do servidor

Segurança

SSL, atualizações e firewall — gerenciados por nós
Firewall e proteção contra DDoS (autogerenciados)
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Principais características do Hermes Agent

Principais características do Hermes Agent

Ciclo de aprendizagem contínuo

Desenvolve e aprimora habilidades a partir de cada interação, construindo uma base de competências que melhora com o tempo.
Preserva habilidades, histórico de sessões e memórias entre reinicializações e atualizações, garantindo que o conhecimento seja mantido entre diferentes implementações.
Conecte-se ao Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e e-mail simultaneamente, sem precisar gerenciar bots separados.
Use o OpenRouter ou conecte-se direto aos endpoints da OpenAI, Anthropic e APIs personalizadas para ter total flexibilidade de modelos.
Automatize tarefas repetitivas com agendamento cron integrado e execute fluxos paralelos usando subagentes.

Ative o Agente Hermes hoje mesmo

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais informações.

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Hermes Agent

Tire todas as suas dúvidas sobre o Hermes Agent Gerenciado.

De forma alguma. O Hermes Gerenciado foi projetado para quem nunca gerenciou um servidor. A implantação com um clique cuida de tudo — da infraestrutura à configuração da IA. Basta clicar em implantar e a tecnologia assistente estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem complicações técnicas.

Seus créditos já vêm pré-integrados para um início descomplicado — sem necessidade de contas de terceiros ou chaves de API complexas. Basta recarregar diretamente do seu painel e começar a automatizar instantaneamente. No entanto, a escolha é sua: você pode usar esses créditos integrados para máxima simplicidade ou conectar manualmente suas próprias contas externas de provedores como OpenAI ou Anthropic via API, se preferir.

Com certeza. Cada agente Hermes opera em um ambiente isolado, garantindo total privacidade para dados e conversas. Protegemos cada contêiner contra acessos não autorizados e, por padrão, incluímos um gateway de segurança personalizado. Você tem proteção de nível empresarial sem precisar configurar nada.

Embora um VPS ofereça acesso root, a responsabilidade pela configuração, segurança e atualizações é de quem o gerencia. O Hermes Gerenciado elimina essa complexidade. Toda a infraestrutura, atualizações e backups ficam por nossa conta, permitindo que você foque no uso da IA, sem se preocupar com a gestão do servidor. Se o projeto exige personalização total do ambiente, o VPS é a escolha certa; para os outros perfis, o Hermes Gerenciado é a solução ideal.

O Hermes é um agente de IA com aprimoramento automático que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o computador está desligado ou fechado. Diferente de ferramentas estáticas, ele tem um ciclo de autoaprendizagem e memória persistente, ou seja, ele aprende com a experiência e refina funções a cada interação. Conecte o agente a aplicativos como o Telegram para automatizar tarefas, gerenciar leads e rodar automações no navegador. Pense nele como um membro digital da equipe que nunca dorme e se torna mais valioso com o tempo.

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