Configuração rápida
Manutenção zero
Ferramentas integradas
Implante o OpenClaw em 3 passos simples
Instale o OpenClaw em um clique
Escolha onde conversar
O OpenClaw está pronto para uso
Um agente. Workflows ilimitados.
Assistente pessoal de produtividade
Assistente de vendas
Assistente de programação
Pesquisador
Planejador de redes sociais
Suporte especializado
OpenClaw com Hostinger versus outros provedores
Por que implantar o OpenClaw na Hostinger?
Configuração em um clique
Créditos de IA prontos para uso
Privado e seguro por padrão
Tudo configurado e testado para você
Funciona 24 horas por dia
Sua IA conta com uma caixa de entrada exclusiva
Deseja explorar o OpenClaw mais a fundo?
Configure o OpenClaw da maneira correta (O que ninguém te conta)
Guia OpenClaw + WordPress: Eu testei e o potencial é INFINITO!
Os 5 principais casos de uso do OpenClaw (testei todos!)
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o OpenClaw da Hostinger
Preciso de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?
Nenhuma experiência técnica é necessária. O OpenClaw com instalação em um clique foi projetado para ser intuitivo, mesmo para quem não tem experiência técnica anterior. Nossa solução automatiza todo o processo – desde a preparação do ambiente de servidor até a configuração da IA. Basta selecionar seu plano, clicar em implantar e seu assistente pessoal estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem interfaces complexas.
Como funcionam os créditos de IA e é necessário criar contas externas?
Seus créditos de IA já vêm integrados e prontos para uso desde o primeiro acesso. Ao contrário da instalação padrão do OpenClaw, aqui não é necessário criar contas em provedores externos, gerar chaves de API ou realizar configurações complexas. Basta adquirir créditos pelo painel da Hostinger e seu assistente estará operacional instantaneamente. Precisa de mais? Recarregue diretamente pelo mesmo painel — simples e rápido.
Meus dados são privados e seguros?
Sua privacidade é nossa prioridade: cada instância do OpenClaw opera em um ambiente isolado, garantindo que seus dados e conversas permaneçam totalmente separados dos de outros usuários. Implementamos um bloqueio rigoroso em cada contêiner para prevenir acessos não autorizados, e cada ambiente conta com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade. Você tem proteção de nível empresarial sem precisar configurar nada.
Qual é a diferença entre o OpenClaw com instalação em 1 clique e executar o OpenClaw manualmente em um VPS?
Com um VPS, você tem acesso root e controle total sobre o servidor – mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com instalação em um clique elimina toda essa complexidade: cuidamos da infraestrutura, garantimos a estabilidade da versão e aplicamos camadas extras de proteção. Assim, você mantém o foco no uso do seu assistente de IA, sem precisar gerenciar o servidor. Se você busca personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são a escolha ideal.
O que eu posso fazer com o OpenClaw?
O OpenClaw é seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo com seu computador desligado. Conecte-o aos seus aplicativos de mensagem favoritos — como WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar conversas em diversas plataformas, qualificar leads e executar automações no navegador e muito mais. É a evolução da sua equipe: um assistente digital incansável, sempre pronto para executar demandas críticas.