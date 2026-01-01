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Tenha seu próprio agente de IA. Privado, sempre ativo e pronto em 60 segundos.

Configure uma vez e ele gerencia suas tarefas diárias o tempo todo, mesmo enquanto você dorme.
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30 dias para pedir reembolso

Configuração rápida

O OpenClaw é incrivelmente simples de instalar, tornando agentes de IA acessíveis a todos. Sem termos complicados, sem complexidade — apenas um jeito rápido de criar sua primeira automação.

Manutenção zero

Com o OpenClaw gerenciado, você não precisa se preocupar com segurança, atualizações ou backups. Seus agentes de IA funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer trabalho manual.

Ferramentas integradas

Com o OpenClaw, você tem tudo para começar sem complicação — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de entrada inteligente, tudo já integrado.

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Gerenciado para você

Comece a usar o aplicativo escolhido sem lidar com configuração, manutenção ou gerenciamento da infraestrutura.

Incluso no seu plano

Pronto para usar
Não precisa de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à linha de comando incluído
Integração nativa com Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
Acesso à internet em tempo real
E-mail Agentic pronto para usar
Segurança totalmente gerenciada
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Implante o OpenClaw em 3 passos simples

Configurar o OpenClaw manualmente pode levar horas. Com a Hostinger, você começa na hora, sem precisar aprender nada novo.

Instale o OpenClaw em um clique

Escolha um plano e deixe que a gente faça a configuração automática no seu VPS. Não é preciso conhecimento técnico.

Escolha onde conversar

Conecte-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com seu assistente de IA em segundos.

O OpenClaw está pronto para uso

Nenhuma configuração adicional é necessária. Seu assistente de IA OpenClaw já está ativo e pronto para começar a trabalhar.
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Um agente. Workflows ilimitados.

Assistente pessoal de produtividade

Com a integração entre iMessage e Google Agenda, o assistente com IA organiza mensagens, reagenda reuniões e envia um resumo todas as manhãs. É o fim do caos na agenda.

Assistente de vendas

Integrado ao Telegram, o sistema qualifica leads, armazena contatos e gera follow-ups de vendas automaticamente.

Assistente de programação

Uma equipe de desenvolvimento configurou um agente de revisão de código em 5 minutos. Ele detecta erros, sugere refatorações e reduziu o tempo de revisão de PRs de horas para minutos.

Pesquisador

Com o agente de comparação, a análise de fornecedores torna-se instantânea. A IA resume prós, contras e valores, eliminando horas de pesquisa para cada decisão estratégica.

Planejador de redes sociais

Com acesso à pasta de rascunhos, o OpenClaw transforma anotações em posts prontos e os programa no horário certo. É o fim do bloqueio criativo.

Suporte especializado

Uma equipe de loja virtual direcionou o suporte do Discord pelo OpenClaw. Agora, ele resolve 60% dos chamados antes de chegarem ao atendimento humano.

OpenClaw com Hostinger versus outros provedores

Qual é a diferença entre o OpenClaw na Hostinger e em outras plataformas? Nosso foco é a simplicidade — para que você possa usar seu agente de IA em segundos.
Image
Outra plataforma
Pronto em segundos
Instalação manual e configuração do ambiente
Nenhuma configuração necessária
Requer chaves de API
Créditos de IA pré-instalados
É necessário ter contas de API externas.
Gerenciamento de agentes visuais
Não
Infraestrutura gerenciada
Autogerido
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não
Integrações de canal com um clique
Sim
Faça deploy agora

Por que implantar o OpenClaw na Hostinger?

Configuração em um clique

Inicie o OpenClaw na hora. Sem instalação manual, sem configurações complexas.

Créditos de IA prontos para uso

Os assistentes de IA usam créditos para gerar respostas e concluir tarefas. Já incluímos um saldo inicial para que você possa começar a usar o OpenClaw agora mesmo.

Privado e seguro por padrão

O OpenClaw funciona em um ambiente isolado, garantindo que seus dados e conversas permaneçam privados.

Tudo configurado e testado para você

Você já começa com uma versão estável e verificada do OpenClaw. Nós cuidamos dos testes e da compatibilidade.

Funciona 24 horas por dia

O seu assistente OpenClaw fica online o tempo todo, cuidando de tarefas e conversas mesmo quando você está offline.

Sua IA conta com uma caixa de entrada exclusiva

Em vez de usar seu e-mail pessoal, você pode escolher uma conta de e-mail separada do OpenClaw para maior segurança.

Deseja explorar o OpenClaw mais a fundo?

Configure o OpenClaw da maneira correta (O que ninguém te conta)

Guia OpenClaw + WordPress: Eu testei e o potencial é INFINITO!

Os 5 principais casos de uso do OpenClaw (testei todos!)

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Configure seu OpenClaw hoje mesmo

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais informações.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o OpenClaw da Hostinger

Tire todas as suas dúvidas sobre a instalação em um clique do OpenClaw.

Nenhuma experiência técnica é necessária. O OpenClaw com instalação em um clique foi projetado para ser intuitivo, mesmo para quem não tem experiência técnica anterior. Nossa solução automatiza todo o processo – desde a preparação do ambiente de servidor até a configuração da IA. Basta selecionar seu plano, clicar em implantar e seu assistente pessoal estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem interfaces complexas.

Seus créditos de IA já vêm integrados e prontos para uso desde o primeiro acesso. Ao contrário da instalação padrão do OpenClaw, aqui não é necessário criar contas em provedores externos, gerar chaves de API ou realizar configurações complexas. Basta adquirir créditos pelo painel da Hostinger e seu assistente estará operacional instantaneamente. Precisa de mais? Recarregue diretamente pelo mesmo painel — simples e rápido.

Sua privacidade é nossa prioridade: cada instância do OpenClaw opera em um ambiente isolado, garantindo que seus dados e conversas permaneçam totalmente separados dos de outros usuários. Implementamos um bloqueio rigoroso em cada contêiner para prevenir acessos não autorizados, e cada ambiente conta com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade. Você tem proteção de nível empresarial sem precisar configurar nada.

Com um VPS, você tem acesso root e controle total sobre o servidor – mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com instalação em um clique elimina toda essa complexidade: cuidamos da infraestrutura, garantimos a estabilidade da versão e aplicamos camadas extras de proteção. Assim, você mantém o foco no uso do seu assistente de IA, sem precisar gerenciar o servidor. Se você busca personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são a escolha ideal.

O OpenClaw é seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo com seu computador desligado. Conecte-o aos seus aplicativos de mensagem favoritos — como WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar conversas em diversas plataformas, qualificar leads e executar automações no navegador e muito mais. É a evolução da sua equipe: um assistente digital incansável, sempre pronto para executar demandas críticas.

A sua privacidade é muito importante para nós

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