Criador de apps com IA que transforma ideias em aplicativos

Crie e publique aplicações web interativas usando apenas suas palavras com um criador de apps com IA sem código.
Comece grátis
Criador de apps com IA que transforma ideias em aplicativos

Como criar app com IA

01

Defina sua ideia e principais características

Comece definindo qual problema principal sua aplicação web vai resolver e descreva os recursos essenciais que ela deve ter.
02

Descreva sua ideia ou escolha um modelo

Basta contar sua ideia para a IA e vê-la ganhar vida — ou escolha um modelo para começar mais rápido.
03

Crie, teste e publique

Configure sua aplicação, faça os testes e, quando estiver tudo pronto, publique online — com a Hostinger Horizons, você faz isso com apenas um clique.
Comece grátis

Precisa de ideias de aplicações web que você pode criar sem escrever uma linha de código?

Explore exemplos reais de aplicações web que você pode desenvolver com a Hostinger Horizons — desde sites pessoais até ferramentas empresariais. Tudo feito com IA e criado a partir de prompts simples.
Precisa de ideias de aplicações web que você pode criar sem escrever uma linha de código?

Aplicação web CRM

Organize e gerencie contatos sem esforço. Fortaleça relacionamentos mantendo registros e detalhes de reuniões.Comece a criar
Acompanhe facilmente gastos com anúncios e desempenho de campanhas em todas as plataformas, mantendo seus custos totais sob controle.Comece a criar
Permita que os clientes naveguem pelos menus, reservem mesas e especifiquem preferências alimentares em um só lugar.Comece a criar
Reúna rapidamente insights e opiniões de usuários para melhorar produtos e serviços.Comece a criar
Crie e envie faturas profissionais e personalizáveis rapidamente, dando ao seu negócio uma aparência elegante.Comece a criar
Ajude os usuários a criar currículos de destaque com etapas guiadas e sugestões de conteúdo com IA.Comece a criar
Compartilhe, organize e transmita episódios de podcast em uma plataforma elegante e fácil de usar.Comece a criar

Construa mais rápido, mais inteligente e mais fácil com o criador de aplicativos AI sem código da Hostinger

Construtor completo de apps com IA

De código e design a conteúdo e SEO – deixe o Hostinger AI Builder lidar com tudo. Conecte Stripe e Backend Integrado para lançar aplicativos web reais e funcionando – sem necessidade de habilidades técnicas.

Simples e rápida, como deve ser

Basta descrever sua ideia e deixar a IA transformá-la em realidade — de forma rápida e pronta para o lançamento. Funciona em mais de 80 idiomas, para que você possa criar usando as suas próprias palavras.

Publique rapidamente, evolua mais rápido ainda

Publique em 1 clique, com hospedagem segura e rápida, domínio personalizado, e-mail profissional e muito mais – tudo integrado. Sem depender de serviços externos.

Desenvolvida com tecnologia de ponta

A Horizons conta com LLMs confiáveis e ferramentas de ponta para fornecer código, texto e design de alta qualidade para suas ideias de web apps mais ousadas.

Vamos transformar sua ideia em realidade?

Comece grátis

Não precisa de cartão de crédito.

Quer se aprofundar mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e passo a passo para sair do básico e se tornar um profissional em IA em pouco tempo. Tenha tudo o que precisa para criar seu primeiro projeto de IA — e muito mais.
Guia de primeiros passos

Guia de primeiros passos

Tutorial
Vídeo
Melhore seus prompts

Melhore seus prompts

Tutorial
Vídeo
Erros comuns a evitar

Erros comuns a evitar

Tutorial
Vídeo

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o criador de apps com IA da Hostinger

Tire todas as suas dúvidas sobre criação de web app.

Um criador de apps com IA é uma ferramenta que permite criar app ou sites usando inteligência artificial em vez da programação tradicional. Você descreve o que deseja construir e a IA gera a estrutura, a lógica e a interface para você — facilitando a criação de aplicativos para quem não possui conhecimentos técnicos.

Sim. Você não precisa de experiência em programação para criar uma aplicação web. Embora o desenvolvimento tradicional exija o aprendizado de linguagens como HTML, CSS ou JavaScript — e frameworks como Node.js ou Django — ferramentas de IA sem código como a Hostinger Horizons permitem que você descreva sua ideia com suas próprias palavras e gere uma aplicação web funcional instantaneamente — sem escrever uma linha de código.

Saiba mais em nosso guia sobre como criar uma aplicação web.

Sim. É a solução ideal para startups, empreendedores e equipes que querem validar ideias rapidamente. Você pode criar app e iterar em uma aplicação web sem precisar contratar desenvolvedores, facilitando o teste de MVPs e a coleta de feedbacks logo no início do projeto.

Os custos para criar uma aplicação web podem variar bastante. Programar por conta própria costuma ser mais barato, mas exige tempo e conhecimento técnico. Já contratar uma equipe de desenvolvimento pode custar milhares de reais.

Uma alternativa mais acessível é usar uma plataforma sem código, como a Hostinger Horizons. Com planos a partir de R$ 10,99/mês, você consegue desenvolver e lançar sua aplicação sem precisar fazer um grande investimento inicial.

Confira nossa análise completa sobre quanto custa uma aplicação web.

Você pode transformar sua ideia em um app em minutos. Depois que você descreve seu projeto, a IA cria um aplicativo web totalmente funcional quase instantaneamente. A partir daí, você pode refinar recursos, ajustar layouts e testar seu app antes do lançamento.

Para a codificação, você precisará de um editor de código (como o Visual Studio Code), controle de versão (como o GitHub) e ferramentas de implantação. Com um criador de aplicativos sem código como o Hostinger AI Builder, você só precisa de uma plataforma - ele lida com a criação, hospedagem e implantação de aplicativos em um fluxo uniforme.

Você pode criar uma ampla gama de web apps, incluindo ferramentas internas, dashboards, MVPs, aplicativos de negócios, sistemas de reserva, SaaS e aplicações web interativas.

O criador de aplicativos com IA da Hostinger Horizons é projetado para o desenvolvimento de aplicações web, não para aplicativos móveis nativos.

Antes de colocar o projeto no ar, você pode pré-visualizar e testar a aplicação web para garantir que tudo funcione como esperado. Com a Hostinger Horizons, é possível realizar testes em um ambiente sandbox e corrigir falhas rapidamente solicitando ajustes à IA — sem precisar de programação ou depuração manual.

Assim que estiver tudo pronto, publique seu app com apenas um clique. Como a hospedagem já é integrada, não precisa se preocupar com configurações de implementação.

Para saber mais, confira nosso guia de testes de aplicações web.

Sim, depois que a IA cria seu web app ou site, você continua no controle. Se quiser editar apenas texto e código, não precisa usar créditos de mensagens — basta editar diretamente na ferramenta.

Você também pode usar a Hostinger Horizons para atualizar, aprimorar e até gerar novas versões do seu app ou site. Com créditos de mensagem suficientes, basta descrever as mudanças que você gostaria de fazer em uma mensagem para o nosso criador de web apps com IA.

A segurança de aplicações web inclui a configuração de um certificado SSL, o gerenciamento de permissões, a proteção de dados do usuário e o monitoramento de ameaças. A Hostinger Horizons cuida de muitos princípios básicos de segurança por padrão, mas você pode ler mais sobre as práticas recomendadas de segurança para aplicações web (EN).

Mantendo um aplicativo web significa mantê-lo atualizado, seguro e funcionando sem problemas. Isso inclui corrigir bugs, atualizar componentes de software e melhorar recursos ao longo do tempo. Ferramentas como o Hostinger AI Builder simplificam a manutenção ao agrupar atualizações e hospedagem em uma plataforma..

Há várias formas de monetizar uma aplicação web. Você pode cobrar diretamente dos usuários com assinaturas ou pagamentos únicos, exibir anúncios, oferecer recursos premium (modelo freemium) ou vender acesso a ferramentas e conteúdos exclusivos. A Hostinger Horizons facilita esse processo com integração a sistemas de pagamento, tornando simples configurar funcionalidades pagas.

Para mais ideias, confira nosso guia com dicas sobre como monetizar um web app.

Sites costumam mostrar conteúdo estático ou semidinâmico, enquanto aplicações web oferecem funcionalidades interativas, como contas de usuário e atualizações em tempo real. A melhor opção vai depender dos seus objetivos.

Saiba mais em nossa comparação entre web apps e sites.

Aplicações web rodam direto no navegador, enquanto aplicações móveis precisam ser baixadas em dispositivos. As aplicações web são mais fáceis de atualizar e publicar, já as móveis oferecem melhor integração com os recursos do aparelho.

Confira nossa análise completa sobre aplicação web vs. aplicação móvel e veja os prós e contras de cada uma.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.