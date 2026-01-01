Sim. Você não precisa de experiência em programação para criar uma aplicação web. Embora o desenvolvimento tradicional exija o aprendizado de linguagens como HTML, CSS ou JavaScript — e frameworks como Node.js ou Django — ferramentas de IA sem código como a Hostinger Horizons permitem que você descreva sua ideia com suas próprias palavras e gere uma aplicação web funcional instantaneamente — sem escrever uma linha de código.

Saiba mais em nosso guia sobre como criar uma aplicação web.