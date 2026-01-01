A Hostinger oferece duas formas de criar uma página de agendamento: com a Horizons, baseada em vibe coding, ou com o Criador de Sites da Hostinger, usando o editor de arrastar e soltar. A principal diferença está na forma como você cria e personaliza seu projeto.

O Criador de Sites da Hostinger permite começar com um modelo ou gerar um site de agendamento a partir de uma descrição e, depois, personalizar o resultado usando elementos prontos com o recurso de arrastar e soltar. É uma ótima opção para quem quer colocar um site de agendamento simples, bonito e funcional no ar rapidamente.

A Horizons segue uma abordagem conversacional: você conversa com a IA e ela aplica as alterações em tempo real, oferecendo mais liberdade de personalização. Com ele, também é possível criar projetos mais avançados, como aplicativos de agendamento com login de usuários e recursos personalizados, graças ao backend integrado. Para quem precisa de mais controle, o acesso completo ao código também está disponível.

As duas ferramentas foram desenvolvidas para pessoas sem conhecimento técnico. A escolha depende de como você prefere criar seu projeto e do nível de flexibilidade que precisa.