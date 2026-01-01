Seu negócio, seu agendamento: personalizado e construído em minutos

De sites de agendamento a aplicativos de reserva: descreva a sua ideia e a Horizons constrói. Receba agendamentos, envie confirmações e gerencie seus compromissos em um só lugar.
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Seu negócio, seu agendamento: personalizado e construído em minutos

Agendamentos online sem complicações

Desde a criação da sua página de reserva até o envio de confirmações e a sincronização do seu calendário – o AI Builder lida com tudo.

Crie um site de agendamento ou app

Crie páginas profissionais de agendamento em minutos: use a IA ou nossos modelos prontos.
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Tudo para acelerar seu crescimento

Hospedagem, domínio e e-mail — tudo incluído. Configuração simples para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Tudo para acelerar seu crescimento

Envie confirmações automaticamente

Toda reserva gera uma confirmação instantânea por e-mail — chega de acompanhamento manual, horários perdidos ou precisar correr atrás de clientes.

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Sincronize com as ferramentas que você já usa

Integre seu sistema de reservas ao Google Calendar, Calendly e muito mais. Basta dizer o que precisa e a Horizons configura tudo para você.
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Agendamento online do seu jeito

Conheça alguns dos sistemas de agendamento mais populares criados com a Horizons. Basta descrever o que você precisa, e a IA faz o resto.
Agendamento online do seu jeito

Agendamento de serviços

Crie páginas de agendamento para salões, personal trainers, serviços de limpeza, cuidadores de pets e muito mais. Receba reservas online 24 horas por dia e mantenha sua agenda sempre organizada.
Receba reservas online para restaurantes, aluguéis de temporada, espaços de coworking e outros negócios, 24 horas por dia.
Para profissionais de saúde, bem-estar, consultoria, coaching ou tutoria: ofereça ao seu público uma maneira simples e profissional de agendar um horário.
Venda vagas para workshops, masterclasses, webinars e aulas online. Organize inscrições, gerencie listas de espera e acompanhe tudo em um só lugar.

Como criar uma página de agendamento ou app personalizado com IA

01

Conte sua ideia

Crie o site ou app de reservas ideal para o seu negócio apenas descrevendo o que precisa ou escolha um modelo e comece em minutos.
02

Personalize e teste

Personalize sua página de agendamento conversando com a IA — adicione serviços, disponibilidade e todas as informações que seus clientes precisam. Pré-visualize ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um clique

Publique, conecte seu domínio e comece a receber acessos e agendamentos na hora.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo para evoluir do nível iniciante ao profissional em IA em pouco tempo. Tenha acesso a tudo o que é necessário para criar o seu primeiro projeto.
Primeiros passos

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Tutorial
Vídeo
Melhore seus prompts

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Erros comuns

Erros comuns

Tutorial
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Confira o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio

Apps e lojas virtuais

Galeria de projetos

Ferramentas internas

CRM Personalizado

Quem usa a Hostinger Horizons aprova

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

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Não precisa de cartão de crédito

Perguntas frequentes (FAQ) sobre páginas de reservas e aplicativos personalizados

Páginas ou aplicativos de agendamento personalizados permitem que o público marque compromissos, reserve uma mesa ou se inscreva em uma aula, a qualquer momento. Ao contrário de plataformas prontas que bloqueiam recursos úteis em planos caros — ou cobram por ferramentas que nunca serão usadas —, uma solução sob medida é construída em torno das necessidades exatas da sua empresa. Sua marca, seus serviços, seu fluxo de trabalho e apenas as funcionalidades que realmente importam.

Com a Horizons, você cria exatamente o que precisa: uma página simples de horários para um salão, um sistema de reservas para um restaurante, um site de agendamento de aulas para um estúdio de fitness ou uma página de inscrição para um workshop. Sem excessos e sem complicações.

Qualquer empresa que faça reservas ou reservas – salões, terapeutas, treinadores, consultores, restaurantes, estúdios de fitness, organizadores de eventos, agentes imobiliários e muito mais. Se a sua empresa depende de reservas, o AI Builder pode criar uma solução personalizada que se adapte ao seu modo de trabalho.

Nenhuma. A Horizons usa uma abordagem conversacional para criar sistemas — um conceito inovador conhecido como vibe coding. Basta descrever o que deseja usando palavras simples e a IA constrói o projeto em tempo real. Quer adicionar um e-mail de confirmação? É só pedir. Precisa integrar com o Google Agenda? Basta descrever. Quer mudar a cor do formulário de agendamento? Avise a Horizons e tudo fica pronto em segundos.

A plataforma também funciona em mais de 80 idiomas para você criar com total liberdade, sem a necessidade de vocabulário técnico. Quem está descobrindo o conceito agora pode conferir o nosso guia de vibe coding, que explica tudo o que é preciso para dar os primeiros passos.

Sim. O sistema envia um e-mail de confirmação automático no mesmo segundo em que o horário é marcado. Isso elimina a necessidade de cobranças manuais e garante que ninguém perca o compromisso.

Sim. Simplesmente peça ao AI Builder que conecte sua página ou aplicativo de reservas ao Google Calendar, ao Calendário ou a qualquer outra ferramenta que já esteja a utilizar – em seguida, siga as instruções fornecidas pelo AI Builder para obter sua chave de API. Depois de compartilhar os detalhes solicitados, o AI Builder fará o resto.

Sim, a Horizons vem com backend integrado que permite que você crie sites e aplicativos de reserva com autenticação de usuário e gerenciamento de conta incluídos. Isso significa que os clientes podem fazer login, visualizar reservas futuras e gerenciar seus agendamentos — sem que você precise de ferramentas externas ou configuração técnica.

Atualizar sua página de agendamentos ou aplicativo é tão simples quanto criá-lo. Basta voltar ao projeto, abri-lo e continuar conversando com a Horizons: descreva o que deseja mudar e ela cuida do resto. Tudo isso faz parte de uma experiência de desenvolvimento intuitiva, sem depender de programação.

E se você tiver conhecimento técnico ou quiser escalar ainda mais no futuro, a Horizons dá acesso total ao código — permitindo que o projeto evolua tanto quanto você precisar.

Aqui mesmo – basta clicar em "Comece grátis". Não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever sua página de agendamento ou aplicativo, vê-los ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.

Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA da sua página ou aplicativo, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com eles.

Quando estiver tudo pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos, então você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar sua página de agendamento ou aplicativo no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

A Hostinger oferece duas formas de criar uma página de agendamento: com a Horizons, baseada em vibe coding, ou com o Criador de Sites da Hostinger, usando o editor de arrastar e soltar. A principal diferença está na forma como você cria e personaliza seu projeto.

O Criador de Sites da Hostinger permite começar com um modelo ou gerar um site de agendamento a partir de uma descrição e, depois, personalizar o resultado usando elementos prontos com o recurso de arrastar e soltar. É uma ótima opção para quem quer colocar um site de agendamento simples, bonito e funcional no ar rapidamente.

A Horizons segue uma abordagem conversacional: você conversa com a IA e ela aplica as alterações em tempo real, oferecendo mais liberdade de personalização. Com ele, também é possível criar projetos mais avançados, como aplicativos de agendamento com login de usuários e recursos personalizados, graças ao backend integrado. Para quem precisa de mais controle, o acesso completo ao código também está disponível.

As duas ferramentas foram desenvolvidas para pessoas sem conhecimento técnico. A escolha depende de como você prefere criar seu projeto e do nível de flexibilidade que precisa.

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