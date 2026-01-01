A Hostinger oferece duas formas de criar uma loja virtual: com a Horizons, baseada em vibe coding, ou com o Criador de Sites da Hostinger, usando o editor de arrastar e soltar. A principal diferença está na forma como você cria e personaliza seu projeto.

O Criador de Sites da Hostinger permite começar com um modelo ou gerar uma loja virtual a partir de uma descrição e, depois, personalizar tudo usando elementos prontos com o recurso de arrastar e soltar. É uma ótima opção para quem quer colocar uma loja virtual simples, bonita e funcional no ar rapidamente.

A Horizons segue uma abordagem mais flexível e conversacional: você conversa com a IA e ela aplica as alterações em tempo real. Isso oferece mais liberdade de personalização e permite criar projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas virtuais com recursos personalizados, incluindo página de login e funcionalidades específicas graças ao backend integrado. Para quem deseja mais controle, também é possível acessar o código do projeto.

As duas ferramentas usam a solução de loja virtual nativa da Hostinger e foram desenvolvidas para pessoas sem conhecimento técnico. A escolha depende da forma como você prefere criar: com uma experiência visual mais simples ou com mais liberdade para personalizar cada detalhe do projeto.