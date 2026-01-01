Venda online com uma loja virtual criada do seu jeito
Tudo o que você precisa para vender e escalar online
Venda produtos digitais
Tudo para acelerar seu crescimento
Hospedagem, domínio e e-mail — tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.
Zero taxas de transação
O lucro é todo seu. Aceite mais de 100 métodos de pagamento sem taxas extras.
Entrega automática de e-mails
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Da sua ideia à loja virtual em segundos
Loja virtual personalizada
Plataforma de membros
Chatbot de IA
Ferramenta de gerenciamento de estoque
Sistema de rastreamento de pedido
Painel de análise de vendas
Como começar a vender online com IA
Descreva sua ideia ou escolha um modelo
Personalize e teste
Publique com um clique
Escolha um modelo. Edite do seu jeito.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Da ideia à venda em minutos
Descubra o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio
Quem usa a Hostinger Horizons aprova
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
AI Builder código vibe loja online FAQs
O que é a Horizons eCommerce?
A Horizons eCommerce foi projetada para tornar a venda online acessível a todos. A IA da Horizons cria sua loja ou aplicativo web de loja virtual por uma interface de chat simples, enquanto a solução de eCommerce nativa da Hostinger cuida de produtos, pagamentos, pedidos e envios – tudo funcionando em conjunto, de forma integrada.
Sem programação, sem configuração técnica, sem ferramentas separadas para gerenciar. Tudo o que você precisa para vender online.
O que posso vender?
Você pode vender produtos físicos e digitais, cartões-presente e itens de impressão sob demanda.
No momento, assinaturas e agendamentos ainda não são compatíveis de forma nativa, mas você pode adicioná-los usando ferramentas externas:
- Para começar a oferecer assinaturas, recomendamos usar o Stripe. Basta pedir à Horizons para ajudar você a conectar a ferramenta ao seu projeto.
- Para agendamentos, soluções como o Calendly são uma ótima opção. Você também pode pedir à Horizons para ajudar a adicionar essa funcionalidade ao seu site.
Quais métodos de pagamento são aceitos?
Escolha entre mais de 100 métodos de pagamento, como cartões, PayPal, Google Pay, Apple Pay e outros. Os métodos de pagamento disponíveis para sua loja dependem de onde você está vendendo, sua localização, moeda e para quem você está vendendo.
Quais métodos de envio estão disponíveis?
Depois de conectar sua loja virtual, você pode configurar as zonas de envio com até 25 opções de entrega e criar regras de frete personalizadas com base no valor do pedido ou no peso do produto.
Como conecto uma loja virtual ao meu projeto?
Só são necessários dois passos para iniciar e executar sua loja:
- Clique em 'Integrations' na esquina superior direita do seu projeto AI Builder, selecione e conecte a loja online. O AI Builder a configura em alguns instantes.
- Uma vez conectado, vá para 'Integrations' → 'Online store' para acessar todas as suas configurações de loja.
Veja o nosso guia step-by-step para obter mais instruções.
Como edito minha loja virtual?
Você pode gerenciar sua loja a qualquer momento acessando “Integrações” → “Loja Virtual”.
Depois que a integração estiver conectada, você encontrará links de acesso direto ao gerenciador da loja. Por lá, é possível administrar produtos, pagamentos e outras configurações — tudo de forma simples, sem etapas adicionais.
Se quiser personalizar a aparência da sua loja virtual, como o layout da página de produtos, basta pedir as alterações diretamente pelo chat com a IA.
Posso criar mais de uma loja virtual com a Horizons?
Sim – e é aqui que o AI Builder realmente se destaca. De uma simples loja on-line a um aplicativo de comércio eletrônico totalmente personalizado, o AI Builder permite que você construa qualquer experiência de comércio eletrônico que você possa imaginar – incluindo ferramentas personalizadas adaptadas às suas necessidades exatas de negócios. Trackers de inventário, sistemas de gerenciamento de pedidos, painéis de controle de vendas – apenas descreva o que você precisa e o AI Builder o constrói para você.
Preciso saber programar para criar um aplicativo de loja virtual?
Nenhuma. O AI Builder é construído em torno de vibe coding – basta descrever o que você quer construir e a IA cuida do resto. Se você está lançando uma loja ou construindo uma ferramenta de comércio eletrônico personalizada, tudo o que é necessário é um prompt.
Se seu objetivo é lançar uma loja online, você pode construir um site inicial a partir de um único prompt, então conectar a integração de loja online incorporada e adicionar seus produtos – tudo sem escrever uma única linha de código.
Vibe coding é uma boa opção para o meu projeto?
Se você já imaginou criar uma loja virtual ou uma ferramenta personalizada, mas não sabia como transformar essa ideia em realidade, o vibe coding pode ser o ponto de partida ideal. Em vez de escrever código, basta descrever o que você quer criar usando linguagem simples, e a IA ajuda a transformar sua ideia em um projeto funcional, passo a passo.
A melhor maneira de entender o potencial do vibe coding é testando na prática. A Horizons oferece um teste grátis com 5 prompts, permitindo que você crie uma primeira versão de uma loja virtual ou aplicação de loja virtual e veja como a ferramenta funciona antes de tomar uma decisão. E o melhor: não é necessário cartão de crédito.
Qual a diferença entre a Horizons e o Criador de Sites da Hostinger para loja virtual?
A Hostinger oferece duas formas de criar uma loja virtual: com a Horizons, baseada em vibe coding, ou com o Criador de Sites da Hostinger, usando o editor de arrastar e soltar. A principal diferença está na forma como você cria e personaliza seu projeto.
O Criador de Sites da Hostinger permite começar com um modelo ou gerar uma loja virtual a partir de uma descrição e, depois, personalizar tudo usando elementos prontos com o recurso de arrastar e soltar. É uma ótima opção para quem quer colocar uma loja virtual simples, bonita e funcional no ar rapidamente.
A Horizons segue uma abordagem mais flexível e conversacional: você conversa com a IA e ela aplica as alterações em tempo real. Isso oferece mais liberdade de personalização e permite criar projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas virtuais com recursos personalizados, incluindo página de login e funcionalidades específicas graças ao backend integrado. Para quem deseja mais controle, também é possível acessar o código do projeto.
As duas ferramentas usam a solução de loja virtual nativa da Hostinger e foram desenvolvidas para pessoas sem conhecimento técnico. A escolha depende da forma como você prefere criar: com uma experiência visual mais simples ou com mais liberdade para personalizar cada detalhe do projeto.