Venda online com uma loja virtual criada do seu jeito

Dê vida à sua loja virtual ou aplicativo de vendas apenas conversando com a IA. Controle produtos, pedidos e pagamentos em uma plataforma centralizada e fácil de usar.
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Planos a partir de apenas R$ 10,99/mês

Venda online com uma loja virtual criada do seu jeito

Tudo o que você precisa para vender e escalar online

Tudo o que você precisa para vender produtos físicos e digitais, oferecer cartões-presente ou gerenciar sua loja de impressão sob demanda.
Venda produtos digitais

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Crie sua loja virtual e páginas de produtos em minutos: use o poder da IA ou escolha entre nossos modelos prontos.
Venda produtos digitais

Tudo para acelerar seu crescimento

Hospedagem, domínio e e-mail — tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Tudo para acelerar seu crescimento

Zero taxas de transação

O lucro é todo seu. Aceite mais de 100 métodos de pagamento sem taxas extras.

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Entrega automática de e-mails

Venda produtos digitais — e-books, músicas ou arte — com entrega automática e instantânea.
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Da sua ideia à loja virtual em segundos

De lojas virtuais a painéis de vendas: explore exemplos populares para inspirar suas ideias ou use um prompt pronto para começar a construir em segundos.
Loja virtual personalizada

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Crie uma loja virtual com o visual e as funções que você sempre quis: exiba seus produtos, gerencie pedidos e venda online sem precisar programar.Comece a criar
Crie sua própria plataforma de conteúdos, cursos ou comunidades pagas. Gerencie assinaturas, defina seus preços e fature todos os meses.Comece a criar
Crie um chatbot inteligente para responder dúvidas 24 horas por dia, guiar seus clientes e automatizar tarefas comuns.Comece a criar
Permita que os usuários monitorem os níveis de estoque, acompanhem a reposição e evitem faltas — tudo em um painel simples e intuitivo.Comece a criar
Rastreamento de pedidos personalizado: conquiste a confiança dos seus clientes do momento da compra até a entrega.Comece a criar
Transforme seus dados de vendas em respostas práticas. Saiba sempre o que está gerando resultados e descubra sua próxima oportunidade de crescimento.Comece a criar

Como começar a vender online com IA

01

Descreva sua ideia ou escolha um modelo

Compartilhe sua ideia e veja sua loja nascer do zero — ou use um de nossos modelos para começar agora mesmo.
02

Personalize e teste

Personalize o design, crie páginas de produto a partir de uma única imagem e configure pagamentos e envios — tudo centralizado em um só painel. Visualize ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um clique

Um clique e sua loja virtual está no ar, pronta para vender. Esqueça configurações técnicas complexas, conexões com terceiros ou longas esperas.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Da ideia à venda em minutos

Veja como criar, personalizar e publicar sua loja em minutos — desde produtos feitos com IA até a configuração de pagamento.

Descubra o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio

Páginas e apps de vitrine de negócios

Sites e apps de agendamentos

CRMs Personalizados

Ferramentas internas de negócios

Quem usa a Hostinger Horizons aprova

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

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Não precisa de cartão de crédito

AI Builder código vibe loja online FAQs

A Horizons eCommerce foi projetada para tornar a venda online acessível a todos. A IA da Horizons cria sua loja ou aplicativo web de loja virtual por uma interface de chat simples, enquanto a solução de eCommerce nativa da Hostinger cuida de produtos, pagamentos, pedidos e envios – tudo funcionando em conjunto, de forma integrada.

Sem programação, sem configuração técnica, sem ferramentas separadas para gerenciar. Tudo o que você precisa para vender online.

Você pode vender produtos físicos e digitais, cartões-presente e itens de impressão sob demanda.

No momento, assinaturas e agendamentos ainda não são compatíveis de forma nativa, mas você pode adicioná-los usando ferramentas externas:

  • Para começar a oferecer assinaturas, recomendamos usar o Stripe. Basta pedir à Horizons para ajudar você a conectar a ferramenta ao seu projeto.
  • Para agendamentos, soluções como o Calendly são uma ótima opção. Você também pode pedir à Horizons para ajudar a adicionar essa funcionalidade ao seu site.

Escolha entre mais de 100 métodos de pagamento, como cartões, PayPal, Google Pay, Apple Pay e outros. Os métodos de pagamento disponíveis para sua loja dependem de onde você está vendendo, sua localização, moeda e para quem você está vendendo.

Depois de conectar sua loja virtual, você pode configurar as zonas de envio com até 25 opções de entrega e criar regras de frete personalizadas com base no valor do pedido ou no peso do produto.

Só são necessários dois passos para iniciar e executar sua loja:

  1. Clique em 'Integrations' na esquina superior direita do seu projeto AI Builder, selecione e conecte a loja online. O AI Builder a configura em alguns instantes.
  2. Uma vez conectado, vá para 'Integrations' → 'Online store' para acessar todas as suas configurações de loja.

Veja o nosso guia step-by-step para obter mais instruções.

Você pode gerenciar sua loja a qualquer momento acessando “Integrações” → “Loja Virtual”.

Depois que a integração estiver conectada, você encontrará links de acesso direto ao gerenciador da loja. Por lá, é possível administrar produtos, pagamentos e outras configurações — tudo de forma simples, sem etapas adicionais.

Se quiser personalizar a aparência da sua loja virtual, como o layout da página de produtos, basta pedir as alterações diretamente pelo chat com a IA.

Sim – e é aqui que o AI Builder realmente se destaca. De uma simples loja on-line a um aplicativo de comércio eletrônico totalmente personalizado, o AI Builder permite que você construa qualquer experiência de comércio eletrônico que você possa imaginar – incluindo ferramentas personalizadas adaptadas às suas necessidades exatas de negócios. Trackers de inventário, sistemas de gerenciamento de pedidos, painéis de controle de vendas – apenas descreva o que você precisa e o AI Builder o constrói para você.

Nenhuma. O AI Builder é construído em torno de vibe coding – basta descrever o que você quer construir e a IA cuida do resto. Se você está lançando uma loja ou construindo uma ferramenta de comércio eletrônico personalizada, tudo o que é necessário é um prompt.

Se seu objetivo é lançar uma loja online, você pode construir um site inicial a partir de um único prompt, então conectar a integração de loja online incorporada e adicionar seus produtos – tudo sem escrever uma única linha de código.

Se você já imaginou criar uma loja virtual ou uma ferramenta personalizada, mas não sabia como transformar essa ideia em realidade, o vibe coding pode ser o ponto de partida ideal. Em vez de escrever código, basta descrever o que você quer criar usando linguagem simples, e a IA ajuda a transformar sua ideia em um projeto funcional, passo a passo.

A melhor maneira de entender o potencial do vibe coding é testando na prática. A Horizons oferece um teste grátis com 5 prompts, permitindo que você crie uma primeira versão de uma loja virtual ou aplicação de loja virtual e veja como a ferramenta funciona antes de tomar uma decisão. E o melhor: não é necessário cartão de crédito.

A Hostinger oferece duas formas de criar uma loja virtual: com a Horizons, baseada em vibe coding, ou com o Criador de Sites da Hostinger, usando o editor de arrastar e soltar. A principal diferença está na forma como você cria e personaliza seu projeto.

O Criador de Sites da Hostinger permite começar com um modelo ou gerar uma loja virtual a partir de uma descrição e, depois, personalizar tudo usando elementos prontos com o recurso de arrastar e soltar. É uma ótima opção para quem quer colocar uma loja virtual simples, bonita e funcional no ar rapidamente.

A Horizons segue uma abordagem mais flexível e conversacional: você conversa com a IA e ela aplica as alterações em tempo real. Isso oferece mais liberdade de personalização e permite criar projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas virtuais com recursos personalizados, incluindo página de login e funcionalidades específicas graças ao backend integrado. Para quem deseja mais controle, também é possível acessar o código do projeto.

As duas ferramentas usam a solução de loja virtual nativa da Hostinger e foram desenvolvidas para pessoas sem conhecimento técnico. A escolha depende da forma como você prefere criar: com uma experiência visual mais simples ou com mais liberdade para personalizar cada detalhe do projeto.

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