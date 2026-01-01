Transforme sua ideia em um protótipo funcional com IA — em minutos
Prototipagem com IA que vai além de modelos estáticos
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O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre prototipagem com IA
O que é prototipagem com IA?
O prototipagem de IA é o processo de transformar uma ideia em uma pré-visualização funcional e interativa de seu aplicativo ou site – usando a IA para lidar com o design, layout e funcionalidade para você. Em vez de passar semanas em ferramentas de design ou esperando por um desenvolvedor, você simplesmente descreve o que você quer e a IA constrói em minutos. Com o AI Builder, seu protótipo não é apenas um mockup – é uma pré-visualização funcional e compartilhável que você pode testar e refinar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.
Quero saber mais sobre o processo de prototipagem? Consulte nosso guia para prototipagem de software para uma aprofundamento.
Para quem é a prototipagem com IA da Horizons?
Qualquer pessoa que tenha uma ideia para visualizar, testar ou compartilhar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo. Isso inclui:
- Fundadores e empreendedores – validem seu conceito com investidores ou primeiros usuários antes de gastar no desenvolvimento.
- Gerenciadores de produtos – convertem requisitos em protótipos interativos para alinhar as partes interessadas e reduzir as rodadas de revisão.
- Freelancers e agências – mostram aos clientes exatamente como seu projeto vai parecer e funcionar antes de construí-lo.
- Designers – trazem conceitos para a vida sem esperar por um desenvolvedor.
- Qualquer pessoa com uma ideia – se você puder descrevê-lo, o AI Builder pode construí-lo.
Qual é a diferença entre um wireframe e um protótipo?
Um wireframe é um blueprint visual básico – ele mostra a estrutura e o layout de uma página sem qualquer estilo ou interatividade. Um protótipo vai mais longe – ele parece e se sente como a coisa real, com interações de trabalho, conteúdo real e um design funcional. Com o AI Builder, você salta completamente a fase do wireframe e vai direto para um protótipo totalmente interativo, simplesmente descrevendo o que você precisa.
Qual é a diferença entre um protótipo e um MVP?
Um protótipo e um MVP (Produto Mínimo Viável) muitas vezes são confundidos, mas têm propósitos diferentes.
Um protótipo é focado em visualização e validação – é uma prévia interativa da sua ideia, compartilhada com stakeholders, a banca de investidores ou o público-alvo para coletar feedbacks antes de investir no desenvolvimento completo. Ele não precisa estar 100% operacional ou pronto para o público geral.
Já um MVP é a primeira versão real e funcional do produto – construída com apenas o essencial para o lançamento, atraindo a base inicial de clientes e gerando aprendizado com o uso real.
Em resumo: você cria um protótipo para validar sua ideia e constrói um MVP para testá-la no mercado. Com a Horizons, é possível fazer os dois – começar com uma versão de testes, coletar feedback e evoluir até um produto totalmente funcional sem precisar recomeçar do zero. Saiba mais no nosso guia de protótipo vs MVP.
Preciso saber design ou programar para criar um protótipo?
Nenhuma. A Horizons tem uma abordagem totalmente conversacional – o famoso vibe coding. Você só precisa dizer o que deseja e a IA constrói tudo em tempo real. Quer ajustar o layout? É só pedir. Precisa alterar o fluxo de usuários? É só descrever a mudança. Se você quer entender melhor esse conceito, nosso guia de vibe coding explica tudo o que você precisa saber.
Como compartilhar meu protótipo e receber feedback?
Assim que o protótipo estiver pronto, você pode publicá-lo e enviar o link para quem precisar — stakeholders, investidores, clientes ou equipes de teste. O público interage direto com o projeto, e você faz os ajustes necessários com base nos feedbacks, apenas conversando com a IA.
É possível transformar meu protótipo em um produto real e funcional?
Sim — e é justamente aí que a Horizons se destaca das ferramentas tradicionais de design. Quando chegar a hora de ir além do protótipo, basta publicar seu projeto como um site ou aplicativo totalmente funcional com um clique. Hospedagem, domínio e e-mail profissional já estão inclusos no seu plano.
Além disso, como a Horizons conta com um backend integrado, sua estrutura já vem com bancos de dados, autenticação de usuários e armazenamento de arquivos prontos. Na hora de escalar, tudo o que você precisa já está lá. Sem retrabalho e sem ferramentas externas.
Quanto custa construir um protótipo com o AI Builder?
Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu protótipo, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assumir qualquer compromisso. Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu protótipo no ar.