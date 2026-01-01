Um protótipo e um MVP (Produto Mínimo Viável) muitas vezes são confundidos, mas têm propósitos diferentes.



Um protótipo é focado em visualização e validação – é uma prévia interativa da sua ideia, compartilhada com stakeholders, a banca de investidores ou o público-alvo para coletar feedbacks antes de investir no desenvolvimento completo. Ele não precisa estar 100% operacional ou pronto para o público geral.



Já um MVP é a primeira versão real e funcional do produto – construída com apenas o essencial para o lançamento, atraindo a base inicial de clientes e gerando aprendizado com o uso real.



Em resumo: você cria um protótipo para validar sua ideia e constrói um MVP para testá-la no mercado. Com a Horizons, é possível fazer os dois – começar com uma versão de testes, coletar feedback e evoluir até um produto totalmente funcional sem precisar recomeçar do zero. Saiba mais no nosso guia de protótipo vs MVP.