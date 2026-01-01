Transforme sua ideia em um protótipo funcional com IA — em minutos

Da ideia a algo pronto para compartilhar, testar e aprimorar — sem precisar saber design ou programar. Descreva sua ideia e a Horizons cria em minutos.
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Transforme sua ideia em um protótipo funcional com IA — em minutos

Prototipagem com IA que vai além de modelos estáticos

Transforme ideias simples em aplicativos totalmente funcionais – basta descrever o que você quer criar.
Prototipagem com IA que vai além de modelos estáticos

Diga o que você quer criar

Basta descrever o que você quer construir e o AI Builder traz isso à vida – totalmente funcional e pronto para compartilhar. Sem ferramentas de design, sem codificação, sem espera – qualquer um na equipe pode construir e iterar.
Botões funcionais, formulários ativos e fluxos de navegação reais. Seu protótipo se comporta como a aplicação final para que o público possa interagir com a experiência, e não apenas visualizá-la.
Sem downloads, sem contas em ferramentas de design e sem etapas complicadas — basta compartilhar um link e qualquer pessoa poderá testar seu protótipo na hora. Compartilhe com quem for testar, investir ou com sua equipe para receber feedback.
Quer alterar um layout, adicionar uma tela ou ajustar um fluxo de usuário? Basta descrevê-lo e o AI Builder atualiza-o em tempo real – sem começar do zero.
Muito além de um rascunho ou wireframe: uma versão completa que entrega exatamente a aparência e o funcionamento do produto real.
Que tal levar seu projeto para o mundo real? Bancos de dados, contas de clientes, fluxos de reserva e ferramentas de e-commerce já estão prontos para uso. Continue criando sem retrabalho e publique com um clique, com hospedagem e domínio inclusos no plano.

Como criar um protótipo interativo com IA

01

Descreva sua ideia

Diga à IA o que você quer criar — um site, aplicativo web ou produto — e veja sua ideia ganhar vida em minutos.
02

Melhore seu projeto conversando com a IA

Refine seu protótipo conversando com a IA — modifique layouts, fluxos e conteúdo até o resultado ficar perfeito.
03

Compartilhe e receba feedback

Valide sua ideia com o mercado: compartilhe o protótipo, receba feedbacks reais e ajuste cada detalhe antes de desenvolver ou lançar.

Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo para ir do zero ao nível profissional em IA. Aqui você encontra tudo o que precisa para tirar seu primeiro projeto do papel.
Primeiros passos

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Tutorial
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Melhore seus prompts

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Erros comuns

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Veja o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio

CRM para WhatsApp

Ferramentas internas

Site empresarial

Apps de lojas virtuais

Página de agendamento personalizada e web app

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Dê vida à sua ideia com um protótipo funcional

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre prototipagem com IA

O prototipagem de IA é o processo de transformar uma ideia em uma pré-visualização funcional e interativa de seu aplicativo ou site – usando a IA para lidar com o design, layout e funcionalidade para você. Em vez de passar semanas em ferramentas de design ou esperando por um desenvolvedor, você simplesmente descreve o que você quer e a IA constrói em minutos. Com o AI Builder, seu protótipo não é apenas um mockup – é uma pré-visualização funcional e compartilhável que você pode testar e refinar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.

Quero saber mais sobre o processo de prototipagem? Consulte nosso guia para prototipagem de software para uma aprofundamento.

Qualquer pessoa que tenha uma ideia para visualizar, testar ou compartilhar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo. Isso inclui:

  • Fundadores e empreendedores – validem seu conceito com investidores ou primeiros usuários antes de gastar no desenvolvimento.
  • Gerenciadores de produtos – convertem requisitos em protótipos interativos para alinhar as partes interessadas e reduzir as rodadas de revisão.
  • Freelancers e agências – mostram aos clientes exatamente como seu projeto vai parecer e funcionar antes de construí-lo.
  • Designers – trazem conceitos para a vida sem esperar por um desenvolvedor.
  • Qualquer pessoa com uma ideia – se você puder descrevê-lo, o AI Builder pode construí-lo.

Um wireframe é um blueprint visual básico – ele mostra a estrutura e o layout de uma página sem qualquer estilo ou interatividade. Um protótipo vai mais longe – ele parece e se sente como a coisa real, com interações de trabalho, conteúdo real e um design funcional. Com o AI Builder, você salta completamente a fase do wireframe e vai direto para um protótipo totalmente interativo, simplesmente descrevendo o que você precisa.

Um protótipo e um MVP (Produto Mínimo Viável) muitas vezes são confundidos, mas têm propósitos diferentes.

Um protótipo é focado em visualização e validação – é uma prévia interativa da sua ideia, compartilhada com stakeholders, a banca de investidores ou o público-alvo para coletar feedbacks antes de investir no desenvolvimento completo. Ele não precisa estar 100% operacional ou pronto para o público geral.

Já um MVP é a primeira versão real e funcional do produto – construída com apenas o essencial para o lançamento, atraindo a base inicial de clientes e gerando aprendizado com o uso real.

Em resumo: você cria um protótipo para validar sua ideia e constrói um MVP para testá-la no mercado. Com a Horizons, é possível fazer os dois – começar com uma versão de testes, coletar feedback e evoluir até um produto totalmente funcional sem precisar recomeçar do zero. Saiba mais no nosso guia de protótipo vs MVP.

Nenhuma. A Horizons tem uma abordagem totalmente conversacional – o famoso vibe coding. Você só precisa dizer o que deseja e a IA constrói tudo em tempo real. Quer ajustar o layout? É só pedir. Precisa alterar o fluxo de usuários? É só descrever a mudança. Se você quer entender melhor esse conceito, nosso guia de vibe coding explica tudo o que você precisa saber.

Assim que o protótipo estiver pronto, você pode publicá-lo e enviar o link para quem precisar — stakeholders, investidores, clientes ou equipes de teste. O público interage direto com o projeto, e você faz os ajustes necessários com base nos feedbacks, apenas conversando com a IA.

Sim — e é justamente aí que a Horizons se destaca das ferramentas tradicionais de design. Quando chegar a hora de ir além do protótipo, basta publicar seu projeto como um site ou aplicativo totalmente funcional com um clique. Hospedagem, domínio e e-mail profissional já estão inclusos no seu plano.

Além disso, como a Horizons conta com um backend integrado, sua estrutura já vem com bancos de dados, autenticação de usuários e armazenamento de arquivos prontos. Na hora de escalar, tudo o que você precisa já está lá. Sem retrabalho e sem ferramentas externas.

Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu protótipo, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assumir qualquer compromisso. Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu protótipo no ar.

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