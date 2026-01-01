Como funciona
Compartilhe seu link de indicação
Aguarde o upgrade
Receba seu pagamento
Incentive outras pessoas a construir com IA e ganhe recompensas pelo seu apoio
Use seu link de indicação em qualquer lugar
- Envie diretamente para um amigo que está começando um projeto
- Adicione ao seu conteúdo ou ao perfil nas redes sociais
- Compartilhe em comunidades ou grupos de bate-papo
Sua recompensa: 20% de comissão
Perguntas frequentes sobre o programa de indicação da Hostinger Horizons
Onde eu consigo meu link de indicação?
Você pode encontrar seu link de indicação de uma das seguintes formas:
- No painel de indicações
- Na plataforma Hostinger Horizons — basta clicar no ícone de menu no canto superior esquerdo e escolher a opção “Indicar”.
Quantas indicações posso fazer?
Você pode indicar quantas pessoas quiser com o nosso programa de indicação. Basta compartilhar seu link e divulgar a Hostinger Horizons para todos os seus amigos.
Quanto eu posso ganhar?
Você pode indicar quantas pessoas quiser, ou seja, seu potencial de ganho é ilimitado. A cada venda qualificada, você ganha 20% de comissão.
O que meu indicado ganha?
Eles recebem um desconto adicional de 20% em seu primeiro plano Hostinger AI Builder.
Por que o prazo para receber a recompensa é de 45 dias?
Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias. Novos usuários podem solicitar o reembolso total em até 30 dias após a data da compra.O processamento do reembolso pode levar 15 dias adicionais por questões contábeis e administrativas.
Como vou receber meu pagamento?
Você pode selecionar PayPal ou transferência bancária no seu painel de indicações.
O PayPal envia fundos diariamente para usuários que atingiram US$ 50. No entanto, devido à automação, você pode receber seu pagamento no dia seguinte.
Para uma transferência bancária, você precisa acumular US$ 200. Então, você deve esperar até a última quinta-feira do mês, que é quando todas as transferências bancárias são processadas. Se você se tornar elegível para uma recompensa após esse dia, ela será processada no mês seguinte.
Dependendo das políticas do seu banco, as transferências bancárias podem aplicar taxas extras e diferenças na taxa de câmbio, o que pode reduzir o valor da recompensa. Para evitar essas cobranças, recomendamos usar o PayPal.
Como posso verificar o status das minhas indicações?
Acesse o painel de indicações e procure pela seção "Minhas Recompensas". É lá que você poderá acompanhar suas indicações e ver as comissões pagas e pendentes.