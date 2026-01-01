Compartilhe a Hostinger Horizons e ganhe até US$150

Ganhe 20% do valor pago pela sua indicação no primeiro plano da Hostinger Horizons (até US$150). Além disso, o indicado recebe um desconto adicional de 20%.
Indique agora

Como funciona

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Compartilhe seu link de indicação

Acesse o painel da Hostinger Horizons ou o painel de indicações, copie seu link exclusivo e envie para seus amigos.
02

Aguarde o upgrade

Ganhe sua recompensa quando seus indicados contratarem o primeiro plano da Hostinger Horizons e usarem o serviço por mais de 45 dias.
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Receba seu pagamento

Seus lucros são enviados via PayPal, transferência bancária ou saldo Hostinger.

Incentive outras pessoas a construir com IA e ganhe recompensas pelo seu apoio

Use seu link de indicação em qualquer lugar

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  • Envie diretamente para um amigo que está começando um projeto
  • Adicione ao seu conteúdo ou ao perfil nas redes sociais
  • Compartilhe em comunidades ou grupos de bate-papo
Sua recompensa: 20% de comissão

Sua recompensa: 20% de comissão

Ganhe recompensas quando seus indicados comprarem o primeiro plano da Hostinger Horizons deles e usarem por mais de 45 dias.

Perguntas frequentes sobre o programa de indicação da Hostinger Horizons

Você pode encontrar seu link de indicação de uma das seguintes formas:

  • No painel de indicações
  • Na plataforma Hostinger Horizons — basta clicar no ícone de menu no canto superior esquerdo e escolher a opção “Indicar”.

Você pode indicar quantas pessoas quiser com o nosso programa de indicação. Basta compartilhar seu link e divulgar a Hostinger Horizons para todos os seus amigos.

Você pode indicar quantas pessoas quiser, ou seja, seu potencial de ganho é ilimitado. A cada venda qualificada, você ganha 20% de comissão.

Eles recebem um desconto adicional de 20% em seu primeiro plano Hostinger AI Builder.

Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias. Novos usuários podem solicitar o reembolso total em até 30 dias após a data da compra.

O processamento do reembolso pode levar 15 dias adicionais por questões contábeis e administrativas.

Você pode selecionar PayPal ou transferência bancária no seu painel de indicações.

O PayPal envia fundos diariamente para usuários que atingiram US$ 50. No entanto, devido à automação, você pode receber seu pagamento no dia seguinte.

Para uma transferência bancária, você precisa acumular US$ 200. Então, você deve esperar até a última quinta-feira do mês, que é quando todas as transferências bancárias são processadas. Se você se tornar elegível para uma recompensa após esse dia, ela será processada no mês seguinte.

Dependendo das políticas do seu banco, as transferências bancárias podem aplicar taxas extras e diferenças na taxa de câmbio, o que pode reduzir o valor da recompensa. Para evitar essas cobranças, recomendamos usar o PayPal.

Acesse o painel de indicações e procure pela seção "Minhas Recompensas". É lá que você poderá acompanhar suas indicações e ver as comissões pagas e pendentes.

Indique e ganhe até US$ 150

Ganhe 20% do valor que seu amigo paga pelo seu primeiro plano Hostinger AI Builder (até 150 USD).

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