Crie ferramentas de IA personalizadas sem complicações

Com a IA já integrada na Horizons, você pode criar suas próprias ferramentas de IA — para usar, vender ou compartilhar.
Comece grátis

Planos pagos a partir de apenas R$ 10,99/mês

Crie ferramentas de IA personalizadas sem complicações

Crie por diversão ou para o dia a dia

Crie para uso próprio, economize em assinaturas ou desenvolva algo que as pessoas adorem — e paguem para usar. Inspire-se com estas ideias:
Ferramentas de texto

Ferramentas de texto

Desenvolva aplicações capazes de ler, escrever e interagir. Crie desde chatbots de atendimento 24 horas até assistentes virtuais para escrever cartas de apresentação, planejar roteiros ou sugerir receitas.Comece a criar
Crie ferramentas para transformar e gerar imagens num piscar de olhos. Dá para fazer tudo: transformar fotos em ilustrações, planejar a decoração de um ambiente ou criar modelos digitais profissionais sem saber nada de design.Comece a criar
Crie soluções inteligentes que poupam o tempo de quem usa. Podem ser formulários de captação inteligentes, revisores de currículo, assistentes financeiros ou guias de treino personalizados: aplicativos práticos que geram resultados de verdade no dia a dia.Comece a criar
Crie ferramentas com potencial viral, daquelas que todo mundo quer indicar. Testes de personalidade, leitura de tarô por IA, sósias de famosos ou geradores de contos infantis: aplicativos divertidos de testar e melhores ainda de espalhar por aí.Comece a criar

Tudo o que você precisa para criar ferramentas com IA

A IA que já vem pronta para usar

Nada de criar contas em outros sites ou pagar faturas separadas. A IA já faz parte da Horizons: basta abrir o seu projeto e começar a usar.

Crie conversando, não programando

Diga o que você quer construir e a Horizons faz o resto. Sem código, sem barreiras técnicas – apenas a sua ideia transformando-se em realidade.

O limite é a sua ideia, não a tecnologia

De chatbots e assistentes virtuais a geradores de imagens e ferramentas de texto ou recomendação: não importa a sua ideia, a Horizons tem a IA certa para fazer acontecer.

Crie uma vez, receba sempre

Compartilhe seu projeto como um modelo e ganhe 20% de comissão toda vez que alguém usá-lo para criar um app e assinar o primeiro plano da Horizons.

Como funciona

01

Inicie seu projeto Horizons

Faça login na Horizons e comece um novo projeto – ou escolha um de nossos modelos prontos com IA para sair na frente.
02

Crie, ajuste e teste

Descreva o que você quer que seu app faça, edite até ficar perfeito e faça testes ao vivo – tudo isso sem sair da Horizons.
03

Publique e compartilhe

Quando estiver tudo pronto, clique em publicar. Sua ferramenta de IA já estará no ar para os usuários — e você pode acompanhar o consumo de créditos a qualquer momento pelo painel.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.
Todos os modelos
O template da Aline Bispo
Em parceria com Aline Bispo

O template da Aline Bispo

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

O que nossos clientes dizem sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Tudo pronto para criar sua primeira ferramenta de IA?

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Não precisa de cartão de crédito.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas

Tire todas as suas dúvidas sobre a criação de ferramentas com IA usando a Horizons.

Abra seu projeto na Horizons e comece a conversar: explique em palavras simples o que deseja construir e a IA da Horizons cria para você. A integração de IA generativa já vem pronta no projeto, eliminando a necessidade de serviços de terceiros, seleção de modelos ou pagamentos extras. Você pode ajustar qualquer parte usando prompts e editar textos ou imagens manualmente a qualquer momento, sem usar créditos. E na hora de publicar, tudo já está preparado – hospedagem e domínio estão inclusos no plano.

Saiba mais em nosso artigo sobre a IA integrada da Horizons.

A Horizons foi desenvolvida para transformar ideias em ferramentas reais – mesmo para quem não tem experiência com programação. Pequenos negócios podem criar soluções de IA próprias em vez de contratar serviços de terceiros, criadores de conteúdo podem lançar apps com IA para monetizar sua comunidade, e especialistas como nutricionistas ou personal trainers podem converter seu conhecimento em ferramentas vendáveis para clientes.

Basta conseguir descrever sua ideia para começar a construí-la. E se quiser acelerar o processo ou buscar referências, você pode navegar pelos modelos prontos e encontrar um ponto de partida ideal para o seu projeto.

A Horizons suporta geração e análise de texto, bem como geração e análise de imagem (PNG, WebP, JPEG). Você pode usá-los para criar seus próprios chatbots de IA, assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, mecanismos de recomendação e muito mais.

Comece na Horizons sem pagar nada. O plano inclui créditos de IA para você explorar, criar e experimentar desde o primeiro dia. Depois de usar os créditos grátis, é possível recarregar quando quiser para continuar construindo e alimentar os recursos de IA do seu aplicativo ou site publicado. Sem custos escondidos nem cobranças surpresa — você decide quanto gastar.

Os créditos de IA alimentam duas coisas: a construção do seu site ou de um aplicativo (1 mensagem = 1 crédito) e os recursos de IA dentro do seu projeto web publicado. Para o uso de recursos de IA dentro do seu site ou aplicativo web, usamos créditos fracionados – o que significa que seus créditos rendem mais somente quando seus usuários interagem com sua ferramenta de IA.

Sim. Seu painel de Uso de Créditos de IA mostra um detalhamento dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA do seu aplicativo — assim você sempre sabe exatamente para onde seus créditos estão indo.

Não. O AI Builder foi projetado para todos, desde fabricantes não técnicos até desenvolvedores experientes. Se você pode descrever o que deseja construir, o AI Builder pode ajudá-lo a construí-lo.

Sim – se você já criou um projeto com o AI App Builder ou vibe codificou um site com o AI Builder, a funcionalidade de IA integrada já está incluída no seu plano sem custo adicional. Basta abrir um projeto existente ou começar um novo, adicionar seus créditos de IA e você está pronto para começar.

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