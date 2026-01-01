Crie ferramentas de IA personalizadas sem complicações
Crie por diversão ou para o dia a dia
Ferramentas de texto
Ferramentas de imagem
Ferramentas de utilidade
Ferramentas divertidas e virais
Tudo o que você precisa para criar ferramentas com IA
A IA que já vem pronta para usar
Crie conversando, não programando
O limite é a sua ideia, não a tecnologia
Crie uma vez, receba sempre
Como funciona
Inicie seu projeto Horizons
Crie, ajuste e teste
Publique e compartilhe
Escolha um modelo. Edite do seu jeito.
O template da Aline Bispo
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
O que nossos clientes dizem sobre a Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas
Como posso criar minhas próprias ferramentas de IA?
Abra seu projeto na Horizons e comece a conversar: explique em palavras simples o que deseja construir e a IA da Horizons cria para você. A integração de IA generativa já vem pronta no projeto, eliminando a necessidade de serviços de terceiros, seleção de modelos ou pagamentos extras. Você pode ajustar qualquer parte usando prompts e editar textos ou imagens manualmente a qualquer momento, sem usar créditos. E na hora de publicar, tudo já está preparado – hospedagem e domínio estão inclusos no plano.
Saiba mais em nosso artigo sobre a IA integrada da Horizons.
Quem pode usar o AI Builder para criar ferramentas de IA personalizadas?
A Horizons foi desenvolvida para transformar ideias em ferramentas reais – mesmo para quem não tem experiência com programação. Pequenos negócios podem criar soluções de IA próprias em vez de contratar serviços de terceiros, criadores de conteúdo podem lançar apps com IA para monetizar sua comunidade, e especialistas como nutricionistas ou personal trainers podem converter seu conhecimento em ferramentas vendáveis para clientes.
Basta conseguir descrever sua ideia para começar a construí-la. E se quiser acelerar o processo ou buscar referências, você pode navegar pelos modelos prontos e encontrar um ponto de partida ideal para o seu projeto.
Que tipo de recursos de IA posso adicionar ao meu aplicativo?
A Horizons suporta geração e análise de texto, bem como geração e análise de imagem (PNG, WebP, JPEG). Você pode usá-los para criar seus próprios chatbots de IA, assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, mecanismos de recomendação e muito mais.
A Horizons é grátis?
Comece na Horizons sem pagar nada. O plano inclui créditos de IA para você explorar, criar e experimentar desde o primeiro dia. Depois de usar os créditos grátis, é possível recarregar quando quiser para continuar construindo e alimentar os recursos de IA do seu aplicativo ou site publicado. Sem custos escondidos nem cobranças surpresa — você decide quanto gastar.
Como funcionam os créditos de IA?
Os créditos de IA alimentam duas coisas: a construção do seu site ou de um aplicativo (1 mensagem = 1 crédito) e os recursos de IA dentro do seu projeto web publicado. Para o uso de recursos de IA dentro do seu site ou aplicativo web, usamos créditos fracionados – o que significa que seus créditos rendem mais somente quando seus usuários interagem com sua ferramenta de IA.
Posso ver quantos créditos de IA meu aplicativo usou?
Sim. Seu painel de Uso de Créditos de IA mostra um detalhamento dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA do seu aplicativo — assim você sempre sabe exatamente para onde seus créditos estão indo.
Preciso saber programar para usar o Criador de ferramentas com IA da Horizons?
Não. O AI Builder foi projetado para todos, desde fabricantes não técnicos até desenvolvedores experientes. Se você pode descrever o que deseja construir, o AI Builder pode ajudá-lo a construí-lo.
Posso começar a criar ferramentas de IA se eu já tiver um plano comprado anteriormente?
Sim – se você já criou um projeto com o AI App Builder ou vibe codificou um site com o AI Builder, a funcionalidade de IA integrada já está incluída no seu plano sem custo adicional. Basta abrir um projeto existente ou começar um novo, adicionar seus créditos de IA e você está pronto para começar.