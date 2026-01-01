Website Builder and Horizons are now AI Builder

Dê um toque de vibe code ao seu site ou app hoje mesmo!

Descreva o que você deseja e a Horizons cria para você. Sem código, sem conhecimentos técnicos - publique com um clique.

Crie qualquer tipo de site

De sites de negócios e portfólios a blogs e landing pages — a Horizons cria instantaneamente.

Veja os recursos
Crie qualquer tipo de site

Começar é fácil

01

Descreva sua ideia ou escolha um modelo

Basta contar sua ideia para a IA e vê-la ganhar vida — ou escolha um modelo para começar mais rápido.
02

Faça edições facilmente

Peça à IA para editar qualquer coisa — do texto e design à funcionalidade. Ajuste textos e imagens você mesmo no editor de conteúdo.
03

Publique com 1 clique

Publique seu site com um clique em um domínio personalizado, no momento em que você decidir.

Desbloqueie a experiência completa da Hostinger Horizons

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

Suporte 24h

76% de desconto
Premium
Crie seu primeiro site, de portfólios e currículos a blogs e páginas de links na bio.
R$45,99
R$10,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 527,52 (preço normal R$ 2.207,52). Renovação por R$ 38,99/mês.
Crie até 3 sites
2 contas de e-mail por site - grátis por 1 ano
Domínio personalizado - grátis por 1 ano
5 créditos de IA para criar seu site
Mais de 400 modelos de sites
Hospedagem de sites rápida e segura
Receba suporte do Kodee por chat
Oferta especial • 81% de desconto
Unlimited
Para empresas em crescimento. Sites ilimitados, ferramentas de IA, loja virtual e toda a flexibilidade que você precisa
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
Sites ilimitados
Contas de e-mail ilimitadas por site — grátis por 1 ano
Domínio personalizado - grátis por 1 ano
15 créditos de IA para criar seu site
Mais de 400 modelos de sites
Hospedagem de sites rápida e segura
Suporte prioritário 24h
500 créditos para agentes de IA
Venda online com loja virtual integrada
E-mail marketing com a Reach
Por que este plano?
Solução completa para projetos de longo prazo. Com todos os recursos inclusos.
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Cloud Startup
Para negócios que precisam de máximo desempenho e escalabilidade.
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Recursos ilimitados estão sujeitos à nossa Política de uso justo.

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Crie sites e aplicativos reais a partir de descrições simples

Descreva o que você deseja: uma página de reservas, uma loja online, um portal do cliente, qualquer coisa. A Horizons projeta, constrói e coloca tudo no ar em minutos.
Veja os recursos

Tudo para colocar seu projeto no ar

Hospedagem, domínio, e-mail e otimização para SEO em um só lugar. Sem contas extras ou configuração complicada.

Backend integrado

Tudo o que você precisa em um só lugar: banco de dados, contas e armazenamento já vêm prontos para usar, sem que você precise contratar nada por fora.

IA integrada

Adicione chatbots ou pesquisas inteligentes para o seu site sem a complicação de criar contas em outros lugares ou lidar com cobranças extras. Aqui, tudo já faz parte do seu pacote.

Integrações poderosas, configuração simples

O Stripe já vem integrado e pronto para usar. PayPal, Google AdSense e muito mais, tudo compatível com uma configuração simples para que você nunca fique sem opções.

Crie uma vez, monetize sempre

Publique seu projeto como um modelo remixável e ganhe comissão sempre que alguém comprar a Horizons através dele.

Com a parceria da Hostinger

Com a confiança de mais de 5 milhões de clientes em mais de 150 países. 20 anos de experiência.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.
Todos os modelos
O template da Aline Bispo
Em parceria com Aline Bispo

O template da Aline Bispo

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Não conseguiu encontrar o template ideal? Basta descrever o que você precisa, e a IA criará um modelo exclusivo para você.

Crie com IA

Amada pelos usuários, recomendada pelos líderes do setor

Temos orgulho de apoiar criadores e empresas do mundo todo. Veja o que alguns deles têm a dizer.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Vamos transformar sua ideia em realidade?

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