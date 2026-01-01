Desenvolvimento de MVP facilitado com IA

Transforme sua ideia em um produto funcional e compartilhável em minutos conversando com a IA. Não precisa saber programar e nem contratar profissionais.
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Desenvolvimento de MVP facilitado com IA

Crie, teste e escale — sem riscos

Tudo o que você precisa para validar sua ideia, lançar rápido e crescer com confiança.

Da ideia a um MVP funcional em minutos

Ideias só valem a pena se forem testadas. Transforme seu projeto em um MVP funcional em minutos, apenas conversando com a IA. Sem programação, sem complicação.
Da ideia a um MVP funcional em minutos

Publique rápido, cresça mais rápido ainda

Coloque seu projeto no ar com um clique. Tenha hospedagem, domínio e e-mail profissional em um só lugar — sem ferramentas externas, sem perda de tempo.

Publique rápido, cresça mais rápido ainda

Feita para crescer com você

Bancos de dados, contas de usuário e armazenamento de arquivos integrados desde o primeiro dia. Assim, quando chegar a hora de escalar, tudo estará pronto.

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Por muito menos

O desenvolvimento de MVP tradicional custa milhares. Com o AI Builder, uma simples assinatura cobre tudo – para que você possa testar sua ideia sem o risco financeiro.
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Sua ideia a um prompt de acontecer

Descubra alguns dos MVPs que você pode construir com a Hostinger Horizons — valide sua ideia com o público real antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.
Crie, teste e escale — sem riscos

MVP de produto SaaS

Desde geradores de faturas e rastreadores de projetos até plataformas de agendamento e CRMs de nicho — crie uma versão funcional com sistemas de login e pagamentos Stripe já integrados. Lance em dias, não em meses.
Pense em um serviço sob demanda — um aplicativo de agendamento de limpeza, um marketplace para profissionais independentes ou uma plataforma para passeios com cães. Crie uma versão enxuta com fluxos de reserva reais e teste-a com o público final antes de escalar.
Fluxos de trabalho de aprovação, painéis de relatórios, rastreadores personalizados e muito mais — crie uma versão enxuta com sistemas de login e banco de dados integrado, e teste-a com sua equipe antes de investir no desenvolvimento completo.
Uma marca de suplementos, uma loja de downloads digitais, uma linha de roupas de nicho – lance uma loja virtual enxuta com a integração de Loja Online e teste se o seu mercado realmente compra antes de investir em estoque.

Como desenvolver um produto mínimo viável (MVP)

01

Descreva sua ideia

Conte para a IA o que seu MVP precisa fazer — o problema principal que ele resolve, os recursos essenciais e qual é o público-alvo. Veja a solução ganhar vida em minutos.
02

Publique com um clique

Conecte pagamentos, sistemas de login e muito mais — depois, publique tudo com um clique. Hospedagem, domínio e SEO — tudo incluído. Sem configuração técnica, sem atrasos.
03

Teste, ajuste e melhore

Compartilhe seu MVP com o público real, colete feedback e faça refinamentos com base no que aprender. Continue testando até validar suas ideias.

Precisa de mais ajuda?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o levarão de iniciante a profissional em IA em pouco tempo. Tenha tudo o que você precisa para criar seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Primeiros passos

Primeiros passos

Tutorial
Vídeo
Melhore seus prompts

Melhore seus prompts

Tutorial
Vídeo
Erros comuns

Erros comuns

Tutorial
Vídeo

Veja o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio

Protótipos

Aplicações SaaS

Ferramentas internas

Ferramentas de IA personalizadas

CRMs Personalizados

Aplicações de agendamento

Quem usa a Hostinger Horizons aprova

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

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Perguntas frequentes (FAQs) sobre MVP

O desenvolvimento de MVP é o processo de criação de um produto mínimo viável – uma versão simplificada da sua ideia com recursos suficientes para testá-la com usuários reais. Dessa forma, você pode descobrir se ela resolve os problemas dos usuários no mundo real antes de investir dinheiro. Saiba mais em nosso guia de MVP.

Não. Com a Horizons da Hostinger, você pode criar um MVP totalmente funcional usando prompts simples – sem precisar de codificação ou conhecimento técnico. Contanto que você consiga explicar o problema que deseja que seu produto resolva, você pode criá-lo instantaneamente com a Horizons.

A Horizons usa modelos avançados de IA para gerar código, design e conteúdo com base em suas solicitações. Ela compila tudo isso em um aplicativo web funcional, para que você possa transformar sua ideia em MVP em minutos.

Utilize um construtor de MVP sem código para validar sua ideia de maneira rápida e acessível. Contratar desenvolvedores se torna uma opção após você comprovar a demanda e justificar a necessidade de personalização avançada em escala. Com a Horizons, você testa e desenvolve sua ideia rapidamente, sem as restrições de tempo ou financeiras de um projeto tradicional.

O desenvolvimento tradicional de um MVP pode custar milhares de dólares e levar semanas. Com a Hostinger Horizons, você pode começar grátis, sem precisar de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora.

O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano. Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu MVP no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção – muitas vezes chamada de codificação de vibe. Você simplesmente descreve o que deseja construir em linguagem simples e a IA traz isso à vida em tempo real. Quer adicionar um recurso? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de usuário? Descreva-o. Se você é novo no conceito, nosso guia de codificação de vibe o acompanha com tudo o que você precisa saber.

Sim. Você pode integrar ferramentas de pagamento como o Stripe para vender assinaturas, cobrar por serviços ou oferecer compras únicas diretamente no seu MVP.

Você pode visualizar e compartilhar seu MVP com os usuários antes do lançamento, receber feedback e editá-lo. Testar antecipadamente ajuda a confirmar a demanda e aprimorar seu produto antes de publicar.

A Horizons inclui hospedagem. Assim que seu MVP estiver pronto, você pode publicá-lo com um clique, completo com uma plataforma de hospedagem rápida e segura e um domínio personalizado.

Você pode visualizar e compartilhar seu MVP antes do lançamento, receber feedback e editá-lo. Testar antecipadamente ajuda a confirmar a demanda e aprimorar seu produto antes de publicar.

A Horizons já inclui hospedagem. Assim que seu MVP estiver pronto, você pode publicá-lo com apenas um clique, com uma infraestrutura de hospedagem rápida e segura, além de um domínio personalizado.

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