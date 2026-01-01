O desenvolvimento tradicional de um MVP pode custar milhares de dólares e levar semanas. Com a Hostinger Horizons, você pode começar grátis, sem precisar de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora.

O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano. Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu MVP no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.