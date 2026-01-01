Desenvolvimento de MVP facilitado com IA
Crie, teste e escale — sem riscos
Da ideia a um MVP funcional em minutos
Publique rápido, cresça mais rápido ainda
Coloque seu projeto no ar com um clique. Tenha hospedagem, domínio e e-mail profissional em um só lugar — sem ferramentas externas, sem perda de tempo.
Feita para crescer com você
Bancos de dados, contas de usuário e armazenamento de arquivos integrados desde o primeiro dia. Assim, quando chegar a hora de escalar, tudo estará pronto.
Por muito menos
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Sua ideia a um prompt de acontecer
MVP de produto SaaS
MVP de serviço sob demanda
MVP de ferramenta interna
MVP de loja virtual de nicho
Como desenvolver um produto mínimo viável (MVP)
Descreva sua ideia
Publique com um clique
Teste, ajuste e melhore
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Veja o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio
Quem usa a Hostinger Horizons aprova
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQs) sobre MVP
O que é desenvolvimento de MVP?
O desenvolvimento de MVP é o processo de criação de um produto mínimo viável – uma versão simplificada da sua ideia com recursos suficientes para testá-la com usuários reais. Dessa forma, você pode descobrir se ela resolve os problemas dos usuários no mundo real antes de investir dinheiro. Saiba mais em nosso guia de MVP.
Qual a diferença entre um protótipo e um MVP?
Não. Com a Horizons da Hostinger, você pode criar um MVP totalmente funcional usando prompts simples – sem precisar de codificação ou conhecimento técnico. Contanto que você consiga explicar o problema que deseja que seu produto resolva, você pode criá-lo instantaneamente com a Horizons.
Como a IA da Hostinger Horizons cria um MVP?
A Horizons usa modelos avançados de IA para gerar código, design e conteúdo com base em suas solicitações. Ela compila tudo isso em um aplicativo web funcional, para que você possa transformar sua ideia em MVP em minutos.
Em que momento é mais vantajoso escolher um construtor de MVP sem código em vez de contratar um desenvolvedor?
Utilize um construtor de MVP sem código para validar sua ideia de maneira rápida e acessível. Contratar desenvolvedores se torna uma opção após você comprovar a demanda e justificar a necessidade de personalização avançada em escala. Com a Horizons, você testa e desenvolve sua ideia rapidamente, sem as restrições de tempo ou financeiras de um projeto tradicional.
Quais são os custos de desenvolvimento de MVP?
O desenvolvimento tradicional de um MVP pode custar milhares de dólares e levar semanas. Com a Hostinger Horizons, você pode começar grátis, sem precisar de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora.
O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano. Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu MVP no ar.
Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.
Preciso saber programar para criar um MVP?
Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção – muitas vezes chamada de codificação de vibe. Você simplesmente descreve o que deseja construir em linguagem simples e a IA traz isso à vida em tempo real. Quer adicionar um recurso? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de usuário? Descreva-o. Se você é novo no conceito, nosso guia de codificação de vibe o acompanha com tudo o que você precisa saber.
Quanto tempo leva para criar um MVP com o criador de MVP com IA da Horizons?
Sim. Você pode integrar ferramentas de pagamento como o Stripe para vender assinaturas, cobrar por serviços ou oferecer compras únicas diretamente no seu MVP.
Posso monetizar um MVP?
Você pode visualizar e compartilhar seu MVP com os usuários antes do lançamento, receber feedback e editá-lo. Testar antecipadamente ajuda a confirmar a demanda e aprimorar seu produto antes de publicar.
Posso fazer alterações depois de lançar?
A Horizons inclui hospedagem. Assim que seu MVP estiver pronto, você pode publicá-lo com um clique, completo com uma plataforma de hospedagem rápida e segura e um domínio personalizado.
Como faço para testar um MVP?
Você pode visualizar e compartilhar seu MVP antes do lançamento, receber feedback e editá-lo. Testar antecipadamente ajuda a confirmar a demanda e aprimorar seu produto antes de publicar.
Como hospedar uma aplicação web?
A Horizons já inclui hospedagem. Assim que seu MVP estiver pronto, você pode publicá-lo com apenas um clique, com uma infraestrutura de hospedagem rápida e segura, além de um domínio personalizado.