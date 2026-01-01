Sim, você pode integrar APIs ou serviços de terceiros com a Hostinger Horizons.

O construtor sem código é projetado para se conectar facilmente com serviços conhecidos como o Stripe. Enquanto isso, uma simples conexão de API abre inúmeras possibilidades para integrar serviços de terceiros ao seu projeto.

Em vez de construir tudo do zero, você pode usar serviços já estabelecidos para funções como pagamentos, comunicações ou processamento de dados. Isso economiza tempo e melhora a confiança, permitindo que você se concentre no valor único do seu aplicativo.