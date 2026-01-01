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O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Perguntas frequentes sobre a Hostinger Horizons

Os planos Hostinger Horizons variam tanto em recursos quanto em créditos de IA mensais. O limite de créditos de IA determina quantas mensagens você pode enviar ao agente de IA via chat, enquanto planos de nível superior desbloqueiam funcionalidades mais avançadas e maior flexibilidade à medida que suas necessidades aumentam.

Os créditos de IA alimentam duas coisas: a construção do seu projeto e a execução de recursos de IA dentro dele assim que estiver ativo. Ao construir, cada mensagem que você envia para o agente de IA do Horizons usa um crédito. Quando seu site ou aplicativo publicado inclui funcionalidade com IA, os créditos são usados cada vez que seus usuários interagem com ele – e porque usamos créditos fracionados para isso, isso permite que você experimente mais por uma fração do custo.

Sim. Seu painel de Utilização de Créditos de IA mostra um detalhamento dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA do seu aplicativo — assim você sempre sabe exatamente para onde seus créditos estão indo.

Depois de escolher um plano, você pode comprar créditos adicionais sem precisar fazer upgrade para um plano superior.

A Hostinger Horizons requer um plano de hospedagem para manter sites ou aplicativos online e acessíveis.

Caso ainda não haja um plano ativo, a hospedagem será incluída na compra da Hostinger Horizons sem custo adicional.

Se você já tem um plano de hospedagem ativo, um plano adicional de hospedagem não será incluído na compra da Horizons – você pode continuar usando seu plano atual.

Importante: a hospedagem e a Hostinger Horizons são renovadas separadamente. Você pode gerenciar, fazer o upgrade e renovar cada serviço de forma independente.

A Hostinger Horizons permite que você crie uma ampla gama de aplicações web e sites sem usar programação – sua imaginação é o único limite. Por exemplo, você pode criar aplicativos de entrega de comida, produtos SaaS, aplicações de bem-estar (em inglês), softwares para organizações sem fins lucrativos e muito mais.

Seja para criar uma solução personalizada para seus clientes ou uma aplicação específica para as necessidades do seu negócio, a Hostinger Horizons é a criadora com IA perfeita para dar vida às suas ideias.

A Hostinger Horizons pode criar aplicativos web e sites que funcionam perfeitamente em dispositivos móveis. No entanto, atualmente, ela não oferece suporte à criação de aplicativos móveis nativos para a App Store ou Google Play.

Você tem propriedade total sobre o código do seu site ou web app. Qualquer plano pago da Hostinger Horizons te dá a liberdade de fazer o download do código a qualquer momento.

Sim, você pode integrar APIs ou serviços de terceiros com a Hostinger Horizons.

O construtor sem código é projetado para se conectar facilmente com serviços conhecidos como o Stripe. Enquanto isso, uma simples conexão de API abre inúmeras possibilidades para integrar serviços de terceiros ao seu projeto.

Em vez de construir tudo do zero, você pode usar serviços já estabelecidos para funções como pagamentos, comunicações ou processamento de dados. Isso economiza tempo e melhora a confiança, permitindo que você se concentre no valor único do seu aplicativo.

A sua privacidade é muito importante para nós

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