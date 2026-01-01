Aqui mesmo – basta clicar em "Começar grátis". Não é necessário cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu CRM, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.



Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA do seu CRM, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com eles.



Quando estiver tudo pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos, então você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar seu CRM no ar.



Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.