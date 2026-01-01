Construa um CRM personalizado que funciona para seu negócio
Um CRM feito para o seu fluxo de trabalho, e não o contrário
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Crie CRMs personalizados — sem precisar programar, basta usar um prompt
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Veja o que mais a Horizons pode construir para o seu negócio
O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre CRM personalizado
O que é um CRM personalizado?
Um CRM personalizado (Customer Relationship Manager) é uma ferramenta construída especificamente em torno da forma como seu negócio funciona – seus estágios de pipeline, seus campos de contato, seu processo de seguimento. Ao contrário de CRMs off-the-shelf como o HubSpot ou Salesforce que vêm cheios de recursos que você pode nunca usar, um CRM personalizado lhe dá exatamente o que você precisa e nada que você não faz. Com o AI Builder, você pode construir um simplesmente descrevendo como seu negócio funciona - sem codificação ou conhecimento técnico necessário.
Por que criar meu próprio CRM em vez de usar um que já existe?
CRMs prontos funcionam bem para muitos negócios, mas vêm com desvantagens – taxas mensais que aumentam à medida que sua equipe cresce, recursos bloqueados em níveis mais altos e fluxos de trabalho que não se encaixam exatamente na sua forma de trabalhar. Construir seu próprio CRM com a Horizons significa que você conta com a ferramenta ideal para o seu negócio, sem restrições de plataforma, sem aumentos de preço inesperados e sem adaptar seu processo para se ajustar ao software de outra pessoa.
Que tipos de CRMs posso criar com a Horizons?
A Horizons pode construir um CRM personalizado para praticamente qualquer negócio ou setor – aqui estão alguns dos mais populares:
- CRM para equipes de vendas – gerenciar leads, acompanhar negócios e manter seu pipeline em andamento.
- CRM para organizações sem fins lucrativos – acompanhar doadores, gerenciar relacionamentos e monitorar o progresso da arrecadação de fundos.
- CRM para escritórios de advocacia – gerenciar casos de clientes, acompanhar comunicações e manter-se atualizado sobre os prazos.
- CRM para recrutamento – acompanhar candidatos, gerenciar pipelines e otimizar seu processo de contratação.
- CRM para agentes de seguros – gerenciar apólices, acompanhar renovações e cultivar relacionamentos com clientes.
- CRM para consultores financeiros – acompanhar portfólios de clientes, monitorar interações e gerenciar acompanhamentos.
- CRM para consultores – gerenciar projetos de clientes, acompanhar o tempo faturável e manter-se atualizado sobre as entregas.
Não encontrou seu setor? Se você pode descrever como seu negócio gerencia os relacionamentos com os clientes, a Horizons pode construir um CRM com base nisso. Para um exemplo prático do que é possível, confira nosso guia sobre como criar um CRM para vendas – a mesma abordagem pode ser adaptada a qualquer tipo de negócio.
Preciso ter conhecimento técnico ou saber programar para criar um CRM personalizado?
Nenhuma. A Horizons usa uma abordagem conversacional para construir – o vibe coding. Funciona assim: você descreve como seu negócio funciona e a IA constrói um CRM com base nisso em tempo real. Quer adicionar uma nova etapa de pipeline? Basta perguntar. Precisa de um campo de contato personalizado? Descreva-o. Quer mudar o layout? Diga à Horizons e estará pronto em segundos.
Se você quer saber mais, nosso guia de vibe coding explica tudo o que você precisa saber para começar.
É possível que minha equipe compartilhe o uso do CRM?
Sim – a Horizons vem com backend integrado que inclui contas de usuário e controle de acesso integrados. Você pode decidir quem pode fazer login, o que pode ver e o que pode fazer – sem configurar nenhum sistema ou banco de dados externo.
Posso fazer alterações à medida que meu negócio cresce?
Atualização de seu CRM é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.
E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.
Por onde começo com o criador de CRM personalizado da Horizons?
Aqui mesmo – basta clicar em "Começar grátis". Não é necessário cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu CRM, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.
Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA do seu CRM, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com eles.
Quando estiver tudo pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos, então você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar seu CRM no ar.
Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.