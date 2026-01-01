Construa um CRM personalizado que funciona para seu negócio

Crie aplicações de CRM personalizadas para sua rotina apenas conversando com a IA. Centralize o acompanhamento de leads, a gestão de contatos e o fechamento de negócios — tudo em um só lugar, sem configurações técnicas.
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Construa um CRM personalizado que funciona para seu negócio

Um CRM feito para o seu fluxo de trabalho, e não o contrário

A solução completa para criar, lançar e gerenciar um CRM personalizado em um só lugar.

Crie um CRM personalizado para suas necessidades

Descreva como seu negócio funciona e o AI Builder constrói um CRM que se adapta exatamente ao seu fluxo de trabalho – seu pipeline, suas etiquetas, seu ritmo de acompanhamento.

Infraestrutura profissional

Hospedagem profissional, domínio personalizado e e-mail profissional em um só lugar – tudo o que você precisa para conquistar a confiança do seu público.

IA integrada

Gere respostas em segundos, implante um chatbot de suporte ao cliente 24 horas e mantenha seu negócio funcionando mesmo enquanto você dorme.

Propriedade total sobre os seus dados

Ao contrário de softwares tradicionais que limitam sua liberdade, um CRM construído pela Horizons garante total propriedade sobre a tecnologia. Isso protege o seu negócio contra reajustes de preços, alterações inesperadas de recursos e a dependência forçada de um único fornecedor.
Um CRM feito para o seu fluxo de trabalho, e não o contrário

Crie CRMs personalizados — sem precisar programar, basta usar um prompt

De gerenciadores de contatos simples a pipelines de vendas totalmente personalizados — explore exemplos populares de CRM ou use um prompt pronto para criar sua estrutura em segundos.
Crie CRMs personalizados — sem precisar programar, basta usar um prompt

CRM de funil de vendas

Gerencie leads e negociações em uma única plataforma. Tudo o que importa para expandir seu faturamento, sem a complexidade ou as taxas de sistemas de vendas convencionais.Comece a criar
Tenha todas as informações dos clientes, interações e datas importantes organizadas em um só lugar — para criar experiências mais pessoais e não deixar nada passar.Comece a criar
Ajude sua equipe de suporte a gerenciar todas as solicitações de clientes – gerencie tickets, atribua agentes, acompanhe os tempos de resposta e resolva problemas mais rápido.Comece a criar
Construa um CRM personalizado para o seu negócio no WhatsApp – gerencie leads, acompanhe conversas e feche negócios mais rápido.Comece a criar
A ferramenta ideal para profissionais do mercado imobiliário gerenciarem leads, acompanharem visitas e fecharem negócios mais rápido.Comece a criar

Como criar um CRM personalizado com IA

01

Descreva sua ideia

Descreva o funcionamento do seu negócio para a IA construir um CRM sob medida, ou comece com um de nossos modelos. Tudo isso sem precisar programar.
02

Personalize e teste

Deixe o CRM com a cara do seu negócio. Basta conversar com a IA para personalizar fluxos de trabalho, regras de negócio, níveis de acesso e permissões — e visualize tudo ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um clique

Publique e seu CRM personalizado estará no ar — sua equipe poderá começar a gerenciar leads e fechar negócios na hora, com zero complexidade técnica.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

Real estate CRM

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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e passo a passo para sair do básico e se tornar um profissional em IA em pouco tempo. Tenha tudo o que precisa para criar seu primeiro projeto de IA — e muito mais.
Primeiros passos

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Melhore seus prompts

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Erros comuns

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Veja o que mais a Horizons pode construir para o seu negócio

CRM para WhatsApp

Ferramentas internas

Vitrine de negócios

Aplicativos de lojas virtuais

Página de agendamento personalizada e app

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre CRM personalizado

Um CRM personalizado (Customer Relationship Manager) é uma ferramenta construída especificamente em torno da forma como seu negócio funciona – seus estágios de pipeline, seus campos de contato, seu processo de seguimento. Ao contrário de CRMs off-the-shelf como o HubSpot ou Salesforce que vêm cheios de recursos que você pode nunca usar, um CRM personalizado lhe dá exatamente o que você precisa e nada que você não faz. Com o AI Builder, você pode construir um simplesmente descrevendo como seu negócio funciona - sem codificação ou conhecimento técnico necessário.

CRMs prontos funcionam bem para muitos negócios, mas vêm com desvantagens – taxas mensais que aumentam à medida que sua equipe cresce, recursos bloqueados em níveis mais altos e fluxos de trabalho que não se encaixam exatamente na sua forma de trabalhar. Construir seu próprio CRM com a Horizons significa que você conta com a ferramenta ideal para o seu negócio, sem restrições de plataforma, sem aumentos de preço inesperados e sem adaptar seu processo para se ajustar ao software de outra pessoa.

A Horizons pode construir um CRM personalizado para praticamente qualquer negócio ou setor – aqui estão alguns dos mais populares:

  • CRM para equipes de vendas – gerenciar leads, acompanhar negócios e manter seu pipeline em andamento.
  • CRM para organizações sem fins lucrativos – acompanhar doadores, gerenciar relacionamentos e monitorar o progresso da arrecadação de fundos.
  • CRM para escritórios de advocacia – gerenciar casos de clientes, acompanhar comunicações e manter-se atualizado sobre os prazos.
  • CRM para recrutamento – acompanhar candidatos, gerenciar pipelines e otimizar seu processo de contratação.
  • CRM para agentes de seguros – gerenciar apólices, acompanhar renovações e cultivar relacionamentos com clientes.
  • CRM para consultores financeiros – acompanhar portfólios de clientes, monitorar interações e gerenciar acompanhamentos.
  • CRM para consultores – gerenciar projetos de clientes, acompanhar o tempo faturável e manter-se atualizado sobre as entregas.

Não encontrou seu setor? Se você pode descrever como seu negócio gerencia os relacionamentos com os clientes, a Horizons pode construir um CRM com base nisso. Para um exemplo prático do que é possível, confira nosso guia sobre como criar um CRM para vendas – a mesma abordagem pode ser adaptada a qualquer tipo de negócio.

Nenhuma. A Horizons usa uma abordagem conversacional para construir – o vibe coding. Funciona assim: você descreve como seu negócio funciona e a IA constrói um CRM com base nisso em tempo real. Quer adicionar uma nova etapa de pipeline? Basta perguntar. Precisa de um campo de contato personalizado? Descreva-o. Quer mudar o layout? Diga à Horizons e estará pronto em segundos.

Se você quer saber mais, nosso guia de vibe coding explica tudo o que você precisa saber para começar.

Sim – a Horizons vem com backend integrado que inclui contas de usuário e controle de acesso integrados. Você pode decidir quem pode fazer login, o que pode ver e o que pode fazer – sem configurar nenhum sistema ou banco de dados externo.

Atualização de seu CRM é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.

E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.

Aqui mesmo – basta clicar em "Começar grátis". Não é necessário cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu CRM, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.

Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA do seu CRM, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com eles.

Quando estiver tudo pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. A hospedagem e o domínio já estão incluídos, então você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar seu CRM no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

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