Mostre seu trabalho com um site de portfólio ou web app

A Hostinger oferece duas formas de criar um site de apresentação de negócios – com a plataforma de vibe coding da Horizons e o Criador de Sites de arrastar e soltar da Hostinger – e a diferença já está no nome.



O Criador de Sites da Hostinger permite que você comece com um modelo ou gere um site de negócios a partir de uma descrição e depois personalize-o arrastando e soltando elementos. É ideal para quem precisa de um site de portfólio de negócios limpo, simples e funcionando rapidamente.



A Horizons adota uma abordagem conversacional – você conversa com a IA e ela aplica as mudanças em tempo real, dando a você muito mais liberdade de personalização. Ela também permite que você crie projetos mais avançados, como portais de clientes com logins de usuário e funcionalidade de associação, graças ao seu backend integrado. E para quem quiser, acesso total ao código também está disponível.



Ambas as ferramentas são feitas para pessoas sem conhecimento técnico – a diferença se resume a como você prefere construir e de quanta flexibilidade você precisa.