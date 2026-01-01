Mostre seu trabalho com um site de portfólio ou web app

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O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre vitrine de negócios e apps
O que é um site institucional?
Um site de apresentação de negócios é a sua presença on-line profissional – um lugar onde os clientes potenciais podem descobrir quem você é, explorar seu trabalho e decidir entrar em contato. Um grande showcase geralmente inclui uma galeria de portfólio ou páginas de projeto, páginas de serviço, estudos de caso, depoimentos de clientes e uma maneira clara de reservar uma chamada ou entrar em contato – a combinação exata depende do tipo de negócio. Ao contrário de uma página web básica, ele é projetado para causar uma forte primeira impressão e transformar os visitantes em clientes. Com o AI Builder, você pode criar um que inclua exatamente o que você precisa – apenas descreva e a IA cuida do resto.
Quem pode criar um site ou aplicativo de apresentação com o AI Builder?
Qualquer pessoa que queira transmitir profissionalismo no ambiente digital e conquistar mais clientes — profissionais autônomos, artistas, consultores, mentores, agências, quem lidera pequenos negócios e muito mais. Se a sua empresa precisa de uma presença online marcante, a Horizons cria a vitrine ideal para a sua forma de trabalhar.
Como criar um site institucional sem conhecimento técnico?
A Horizons utiliza uma abordagem conversacional para criar sistemas — um conceito inovador conhecido como vibe coding. Basta descrever o que deseja usando palavras simples e a IA constrói o projeto em tempo real.
Quer adicionar uma galeria de portfólio? É só pedir. Precisa de um formulário de contato? Basta descrever. Quer mudar o design para combinar com as cores da sua marca? Avise a Horizons e tudo fica pronto em segundos.
A plataforma também funciona em mais de 80 idiomas para você criar com total liberdade, sem a necessidade de vocabulário técnico. Quem está descobrindo o conceito agora pode conferir o nosso guia de vibe coding, que explica tudo o que é preciso para dar os primeiros passos.
Posso criar um portal de cliente com o AI Builder?
Sim — e é aqui que a Horizons se destaca. Graças ao backend integrado, você cria um portal de atendimento totalmente personalizado, com áreas de login, compartilhamento de arquivos, atualizações de projetos e muito mais — tudo isso com a sua própria marca. O público ganha um espaço profissional e dedicado para acompanhar cada etapa do processo, enquanto o seu negócio mantém o controle total sobre o que pode ser acessado e realizado na plataforma.
Meu site institucional vai aparecer no Google?
Sim, seu portfólio já vem com otimização de SEO integrada e gerenciada automaticamente desde o primeiro dia. Arquivos técnicos importantes, como sitemap.xml, robots.txt e llms.txt, são gerados de forma automática para que os mecanismos de busca e ferramentas de IA (como ChatGPT e Perplexity) entendam seu conteúdo – sem exigir nenhuma configuração técnica da sua parte.
Você também pode conectar integrações de marketing para promover seus projetos e atrair mais público nos canais que mais importam para o seu negócio.
Posso fazer mudanças no meu site ou aplicativo quando meu negócio crescer?
Atualizar seu portfólio ou aplicativo é tão simples quanto criá-lo. Basta voltar ao projeto, abri-lo e continuar conversando com a Horizons: descreva o que deseja mudar e ela cuida do resto. Tudo isso faz parte da experiência de vibe coding, sem depender de programação.
E se você tiver conhecimento técnico ou quiser escalar ainda mais no futuro, a Horizons dá acesso total ao código — permitindo que o projeto evolua tanto quanto você precisar.
Quanto custa criar um site ou app institucional com a Horizons?
Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você receberá 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu site ou aplicativo de demonstração, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano pago.
Importante: os créditos de IA também alimentam os recursos do seu site ou aplicativo (como chatbots ou buscas inteligentes), mas o consumo só ocorre quando seu público interage com essas ferramentas.
Quando estiver tudo pronto para publicar, os nossos planos começam em R$ 10,99/mês e já incluem hospedagem e domínio. Isso significa que você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar seu site ou app de demonstração no ar.
Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.
Qual a diferença entre a Horizons e o Criador de Sites da Hostinger para um site institucional?
A Hostinger oferece duas formas de criar um site de apresentação de negócios – com a plataforma de vibe coding da Horizons e o Criador de Sites de arrastar e soltar da Hostinger – e a diferença já está no nome.
O Criador de Sites da Hostinger permite que você comece com um modelo ou gere um site de negócios a partir de uma descrição e depois personalize-o arrastando e soltando elementos. É ideal para quem precisa de um site de portfólio de negócios limpo, simples e funcionando rapidamente.
A Horizons adota uma abordagem conversacional – você conversa com a IA e ela aplica as mudanças em tempo real, dando a você muito mais liberdade de personalização. Ela também permite que você crie projetos mais avançados, como portais de clientes com logins de usuário e funcionalidade de associação, graças ao seu backend integrado. E para quem quiser, acesso total ao código também está disponível.
Ambas as ferramentas são feitas para pessoas sem conhecimento técnico – a diferença se resume a como você prefere construir e de quanta flexibilidade você precisa.