Mostre seu trabalho com um site de portfólio ou web app

Crie uma presença online marcante. De portfólios a portais interativos, mostre seu trabalho e transforme simples visitantes em clientes fiéis.
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Tudo o que você precisa para causar um grande impacto logo no primeiro clique

Crie, lance e escale seu site em um só lugar. Sem barreiras técnicas, sem complicação.

Coloque seu projeto no ar em minutos

Crie um site ou web app profissional e totalmente responsivo em minutos. Desenvolva com IA ou comece a partir de um modelo pronto.

Tudo para acelerar seu crescimento

Hospedagem, domínio e e-mail — tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Apareça onde seus clientes estão procurando

Alcance novos clientes nos canais certos usando nossas integrações de marketing.

Colete leads e contatos de clientes

Adicione um formulário de contato personalizado ao seu portfólio e transforme visitantes em oportunidades reais. Cada mensagem chega direto na sua caixa de entrada para você responder sem perder tempo.
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Sua presença online, do seu jeito

Explore exemplos populares de sites e apps para inspirar novas ideias ou use um prompt pronto para começar a construir em segundos.
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Site de negócios

Crie uma presença online profissional que destaque seus serviços, conte sua história e transforme visitantes em clientes.Comece a criar
Crie um espaço exclusivo para seus clientes acompanharem projetos, compartilharem documentos e se manterem atualizados — tudo em um só lugar.Comece a criar
Destaque seu trabalho e deixe seus projetos falarem por si — sem precisar de design ou programação.Comece a criar
Crie sua presença online para sua especialidade – compartilhe sua história, mostre seu trabalho e aumente seu público.Comece a criar

Como criar um site institucional ou web app com IA

01

Descreva sua ideia

Descreva sua ideia e veja nosso criador de sites dar vida ao seu projeto em segundos — ou comece ainda mais rápido com um de nossos modelos prontos.
02

Personalize e teste

Personalize seu design conversando com a IA — adicione seus projetos, refine cada detalhe até ficar perfeito e visualize tudo ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um clique

Um clique e seu portfólio está no ar. Pronto para impressionar clientes e conquistar novos projetos, sem complicação técnica.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

Business consultant (playful)

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Jane (marketing consultant)

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Urban (photography portfolio)

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Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo para ir do zero ao nível profissional em IA em pouco tempo. Acesse todas as ferramentas necessárias para criar seu primeiro projeto de IA — e muito mais.
Primeiros passos

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Tutorial
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Melhore seus prompts

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Erros comuns

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Veja o que mais a Horizons pode construir para o seu negócio

Aplicativos e lojas virtuais

Sites e apps de reservas

Ferramentas internas

CRM Personalizado

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre vitrine de negócios e apps

Um site de apresentação de negócios é a sua presença on-line profissional – um lugar onde os clientes potenciais podem descobrir quem você é, explorar seu trabalho e decidir entrar em contato. Um grande showcase geralmente inclui uma galeria de portfólio ou páginas de projeto, páginas de serviço, estudos de caso, depoimentos de clientes e uma maneira clara de reservar uma chamada ou entrar em contato – a combinação exata depende do tipo de negócio. Ao contrário de uma página web básica, ele é projetado para causar uma forte primeira impressão e transformar os visitantes em clientes. Com o AI Builder, você pode criar um que inclua exatamente o que você precisa – apenas descreva e a IA cuida do resto.

Qualquer pessoa que queira transmitir profissionalismo no ambiente digital e conquistar mais clientes — profissionais autônomos, artistas, consultores, mentores, agências, quem lidera pequenos negócios e muito mais. Se a sua empresa precisa de uma presença online marcante, a Horizons cria a vitrine ideal para a sua forma de trabalhar.

A Horizons utiliza uma abordagem conversacional para criar sistemas — um conceito inovador conhecido como vibe coding. Basta descrever o que deseja usando palavras simples e a IA constrói o projeto em tempo real.

Quer adicionar uma galeria de portfólio? É só pedir. Precisa de um formulário de contato? Basta descrever. Quer mudar o design para combinar com as cores da sua marca? Avise a Horizons e tudo fica pronto em segundos.

A plataforma também funciona em mais de 80 idiomas para você criar com total liberdade, sem a necessidade de vocabulário técnico. Quem está descobrindo o conceito agora pode conferir o nosso guia de vibe coding, que explica tudo o que é preciso para dar os primeiros passos.

Sim — e é aqui que a Horizons se destaca. Graças ao backend integrado, você cria um portal de atendimento totalmente personalizado, com áreas de login, compartilhamento de arquivos, atualizações de projetos e muito mais — tudo isso com a sua própria marca. O público ganha um espaço profissional e dedicado para acompanhar cada etapa do processo, enquanto o seu negócio mantém o controle total sobre o que pode ser acessado e realizado na plataforma.

Sim, seu portfólio já vem com otimização de SEO integrada e gerenciada automaticamente desde o primeiro dia. Arquivos técnicos importantes, como sitemap.xml, robots.txt e llms.txt, são gerados de forma automática para que os mecanismos de busca e ferramentas de IA (como ChatGPT e Perplexity) entendam seu conteúdo – sem exigir nenhuma configuração técnica da sua parte.

Você também pode conectar integrações de marketing para promover seus projetos e atrair mais público nos canais que mais importam para o seu negócio.

Atualizar seu portfólio ou aplicativo é tão simples quanto criá-lo. Basta voltar ao projeto, abri-lo e continuar conversando com a Horizons: descreva o que deseja mudar e ela cuida do resto. Tudo isso faz parte da experiência de vibe coding, sem depender de programação.

E se você tiver conhecimento técnico ou quiser escalar ainda mais no futuro, a Horizons dá acesso total ao código — permitindo que o projeto evolua tanto quanto você precisar.

Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você receberá 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu site ou aplicativo de demonstração, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano pago.

Importante: os créditos de IA também alimentam os recursos do seu site ou aplicativo (como chatbots ou buscas inteligentes), mas o consumo só ocorre quando seu público interage com essas ferramentas.

Quando estiver tudo pronto para publicar, os nossos planos começam em R$ 10,99/mês e já incluem hospedagem e domínio. Isso significa que você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar seu site ou app de demonstração no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

A Hostinger oferece duas formas de criar um site de apresentação de negócios – com a plataforma de vibe coding da Horizons e o Criador de Sites de arrastar e soltar da Hostinger – e a diferença já está no nome.

O Criador de Sites da Hostinger permite que você comece com um modelo ou gere um site de negócios a partir de uma descrição e depois personalize-o arrastando e soltando elementos. É ideal para quem precisa de um site de portfólio de negócios limpo, simples e funcionando rapidamente.

A Horizons adota uma abordagem conversacional – você conversa com a IA e ela aplica as mudanças em tempo real, dando a você muito mais liberdade de personalização. Ela também permite que você crie projetos mais avançados, como portais de clientes com logins de usuário e funcionalidade de associação, graças ao seu backend integrado. E para quem quiser, acesso total ao código também está disponível.

Ambas as ferramentas são feitas para pessoas sem conhecimento técnico – a diferença se resume a como você prefere construir e de quanta flexibilidade você precisa.

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