Desenvolvimento de aplicativos SaaS simplificado

Transforme sua ideia de aplicativo micro SaaS em um produto ao vivo com facilidade usando a plataforma sem código da Hostinger AI Builder.
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Planos a partir de R$ 10,99/mês

Desenvolvimento de aplicativos SaaS simplificado

Crie de forma mais rápida e simples com o criador SaaS sem código da Horizons

Tudo o que você precisa para criar, lançar e crescer seu SaaS.

Ferramenta de IA completa

Basta descrever sua ideia de SaaS e a IA cuida de tudo — da lógica de backend ao design — entregando um produto totalmente funcional e pronto para lançar em minutos. Sem programação, sem equipe técnica, sem espera.
Ferramenta de IA completa

Tudo para colocar seu projeto no ar

Hospedagem, domínio, e-mail e otimização para SEO em um só lugar. Sem contas extras ou configuração complicada.

Tudo para colocar seu projeto no ar

Backend integrado

Tudo o que você precisa em um só lugar: banco de dados, contas e armazenamento já vêm prontos para usar para que seu SaaS funcione como um produto completo desde o início.

Backend integrado

Monetize desde o primeiro dia

Ofereça diferentes planos de assinatura com migração imediata e sem interrupções. Garanta receita recorrente sem esforço com 0% de taxa de transação e integração nativa ao Stripe.
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Soluções SaaS que você pode criar — sem código, apenas com sua criatividade

Descubra os tipos de produtos SaaS que você pode criar com a Hostinger Horizons, desde ferramentas de negócios até serviços digitais — tudo com prompts simples.
Soluções SaaS que você pode criar — sem código, apenas com sua criatividade

Micro SaaS educacional

Crie ferramentas de aprendizado completas sem a complexidade de um LMS. Ofereça minicursos, prática de idiomas e certificados. A solução ideal para quem lidera mentorias ou gerencia pequenas equipes de treinamento entregarem aulas estruturadas e acompanharem o progresso.Comece a criar
Crie um CRM totalmente personalizado e venda-o como assinatura para equipes e agências. Ajude empresas a gerenciar leads, estreitar o relacionamento com clientes e fechar mais vendas.Comece a criar
Facilite a criação de legendas, ideias de posts, hashtags e ganchos prontos para qualquer plataforma a partir de prompts simples.Comece a criar
Permita que restaurantes gerenciem reservas, acompanhem a disponibilidade de mesas e enviem e-mails de confirmação — crie uma ferramenta de reserva de nicho e ofereça essa solução a negócios do setor de hospitalidade.Comece a criar
Desenvolva aplicativos para planejamento de treinos, acompanhamento de progresso, planejamento de refeições e desafios que mantêm o público engajado e consistente, enquanto oferece a profissionais de educação física e de criação de conteúdo uma forma de vender programas.Comece a criar
Crie sua própria plataforma de podcast — compartilhe episódios, amplie a audiência e cobre por conteúdo premium ou exclusivo através de assinaturas.Comece a criar
Crie uma plataforma exclusiva onde pessoas cadastradas pagam para acessar conteúdo premium, cursos ou uma comunidade — defina seus próprios preços, gerencie as assinaturas e aumente seus ganhos mensais.Comece a criar

Como criar um aplicativo SaaS

01

Descreva sua ideia

Explique à IA o que seu SaaS precisa fazer e acompanhe a criação em tempo real — ou escolha um template para começar mais rápido.
02

Personalize e teste

Faça ajustes finais com a IA — personalize recursos, configure pagamentos e autenticação de usuários e visualize seu produto em tempo real antes de lançar.
03

Publique em um clique

Publique seu SaaS com um clique — hospedagem, domínio e otimização para SEO incluídos. Comece a conquistar seus primeiros clientes na hora.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

Live Q&A tool

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Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

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Quer se aprofundar mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo para começar do zero e se profissionalizar em IA em pouco tempo. Tenha tudo o que é necessário para criar o seu primeiro projeto de IA — e muito mais.
O que é SaaS

O que é SaaS

Tutorial
Como criar um produto SaaS

Como criar um produto SaaS

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Ideias de Micro SaaS

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Vídeo

Mais formas de monetizar com a Horizons

Venda online

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Crie ferramentas de IA personalizáveis

Crie um modelo, ganhe comissão

Quem usa, aprova a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Vamos transformar sua ideia em realidade?

Comece grátis

Não precisa de cartão de crédito

Perguntas frequentes sobre desenvolvimento de aplicativos SaaS

O desenvolvimento de aplicações SaaS consiste na criação de ferramentas baseadas na nuvem, acessadas diretamente pelo navegador e geralmente por assinatura. Diferente dos softwares tradicionais, aqui não é preciso baixar ou instalar nada: tudo funciona online. Quer explorar oportunidades promissoras? Confira nossa lista de ideias de SaaS para se inspirar.

Não. Você pode criar tudo do zero com HTML, CSS, JavaScript e frameworks como Node.js ou Django — ou simplificar o processo com ferramentas no-code, como a Hostinger Horizons. É só descrever a sua ideia para ter um aplicativo SaaS funcional e pronto para o mercado. Precisa de inspiração? Confira alguns dos nossos exemplos favoritos de micro SaaS.

Os custos variam conforme a abordagem escolhida. Criar tudo por conta própria exige mais tempo, mas custa menos. Já contratar pessoas desenvolvedoras pode sair caro. Com a Hostinger Horizons, nossa plataforma de criação de apps SaaS sem código, você conta com planos acessíveis a partir de R$ 10,99/mês para criar, testar e lançar seus produtos sem a necessidade de um alto investimento inicial.

Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu aplicativo SaaS, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.

Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu aplicativo SaaS no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

Você pode monetizar aplicações SaaS por meio de assinaturas mensais, planos premium em diferentes níveis, compras no aplicativo ou até anúncios. A Hostinger Horizons se integra a sistemas de pagamento como o Stripe, facilitando a configuração do faturamento.

Um marketing SaaS eficaz combina estratégias como SEO, redes sociais, anúncios pagos, e-mail marketing e marketing de influência. Definir o público-alvo e comunicar com clareza o valor do seu aplicativo são etapas essenciais para o sucesso. Saiba mais no nosso guia de marketing SaaS.

Um micro SaaS é uma aplicação SaaS altamente especializada, criada para atender a um nicho específico. Geralmente, é desenvolvido e gerenciado por uma pequena equipe — ou até por um único fundador. Esse tipo de site costuma ser mais rápido de lançar e mais fácil de manter. Quer saber mais? Confira nosso guia de micro SaaS.

A manutenção inclui atualizar regularmente seu aplicativo, corrigir bugs, melhorar a segurança e adicionar novos recursos. O Hostinger AI Builder simplifica isso ao agrupar atualizações, hospedagem e monitoramento em uma única plataforma sem problemas.

Os testes ajudam a identificar bugs e garantir que seu aplicativo SaaS funcione corretamente em todos os dispositivos. Você pode testar os recursos manualmente ou utilizar ferramentas de teste automatizado. Com a Hostinger Horizons, é possível visualizar e testar tudo em um ambiente sandbox antes de publicar.

A segurança em soluções SaaS envolve proteger os dados dos usuários, aplicar autenticação forte, utilizar SSL e monitorar vulnerabilidades regularmente. A Hostinger Horizons cuida dos principais aspectos de segurança desde o início, para que você possa começar com tranquilidade.

Tradicionalmente, a implantação e a hospedagem exigem a configuração de servidores, a configuração de ambientes e a gestão de domínios. Com o Hostinger AI Builder, tudo é integrado — você constrói e lança em um só lugar, incluindo hospedagem, domínios personalizados e SSL.

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