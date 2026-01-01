Desenvolvimento de aplicativos SaaS simplificado
Crie de forma mais rápida e simples com o criador SaaS sem código da Horizons
Ferramenta de IA completa
Tudo para colocar seu projeto no ar
Hospedagem, domínio, e-mail e otimização para SEO em um só lugar. Sem contas extras ou configuração complicada.
Backend integrado
Tudo o que você precisa em um só lugar: banco de dados, contas e armazenamento já vêm prontos para usar para que seu SaaS funcione como um produto completo desde o início.
Monetize desde o primeiro dia
Ferramenta de IA completa
Tudo para colocar seu projeto no ar
Hospedagem, domínio, e-mail e otimização para SEO em um só lugar. Sem contas extras ou configuração complicada.
Backend integrado
Tudo o que você precisa em um só lugar: banco de dados, contas e armazenamento já vêm prontos para usar para que seu SaaS funcione como um produto completo desde o início.
Monetize desde o primeiro dia
Soluções SaaS que você pode criar — sem código, apenas com sua criatividade
Micro SaaS educacional
Aplicação web de CRM
Gerador de posts para redes sociais
Aplicativo web de reservas para restaurante
Micro SaaS de fitness
Aplicativo web de podcast
Site de membros
Como criar um aplicativo SaaS
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Escolha um modelo. Edite do seu jeito.
Modelos prontos
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Mais formas de monetizar com a Horizons
Quem usa, aprova a Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes sobre desenvolvimento de aplicativos SaaS
O que é desenvolvimento de aplicativos SaaS?
O desenvolvimento de aplicações SaaS consiste na criação de ferramentas baseadas na nuvem, acessadas diretamente pelo navegador e geralmente por assinatura. Diferente dos softwares tradicionais, aqui não é preciso baixar ou instalar nada: tudo funciona online. Quer explorar oportunidades promissoras? Confira nossa lista de ideias de SaaS para se inspirar.
Preciso saber programar para criar um aplicativo SaaS?
Não. Você pode criar tudo do zero com HTML, CSS, JavaScript e frameworks como Node.js ou Django — ou simplificar o processo com ferramentas no-code, como a Hostinger Horizons. É só descrever a sua ideia para ter um aplicativo SaaS funcional e pronto para o mercado. Precisa de inspiração? Confira alguns dos nossos exemplos favoritos de micro SaaS.
Quanto custa criar um aplicativo SaaS?
Os custos variam conforme a abordagem escolhida. Criar tudo por conta própria exige mais tempo, mas custa menos. Já contratar pessoas desenvolvedoras pode sair caro. Com a Hostinger Horizons, nossa plataforma de criação de apps SaaS sem código, você conta com planos acessíveis a partir de R$ 10,99/mês para criar, testar e lançar seus produtos sem a necessidade de um alto investimento inicial.
Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu aplicativo SaaS, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.
Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu aplicativo SaaS no ar.
Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.
Como posso monetizar meu aplicativo SaaS?
Você pode monetizar aplicações SaaS por meio de assinaturas mensais, planos premium em diferentes níveis, compras no aplicativo ou até anúncios. A Hostinger Horizons se integra a sistemas de pagamento como o Stripe, facilitando a configuração do faturamento.
Como posso comercializar meu aplicativo SaaS?
Um marketing SaaS eficaz combina estratégias como SEO, redes sociais, anúncios pagos, e-mail marketing e marketing de influência. Definir o público-alvo e comunicar com clareza o valor do seu aplicativo são etapas essenciais para o sucesso. Saiba mais no nosso guia de marketing SaaS.
Qual é a diferença entre um SaaS e um micro SaaS?
Um micro SaaS é uma aplicação SaaS altamente especializada, criada para atender a um nicho específico. Geralmente, é desenvolvido e gerenciado por uma pequena equipe — ou até por um único fundador. Esse tipo de site costuma ser mais rápido de lançar e mais fácil de manter. Quer saber mais? Confira nosso guia de micro SaaS.
Como faço a manutenção de um aplicativo SaaS?
A manutenção inclui atualizar regularmente seu aplicativo, corrigir bugs, melhorar a segurança e adicionar novos recursos. O Hostinger AI Builder simplifica isso ao agrupar atualizações, hospedagem e monitoramento em uma única plataforma sem problemas.
Como posso testar um aplicativo SaaS?
Os testes ajudam a identificar bugs e garantir que seu aplicativo SaaS funcione corretamente em todos os dispositivos. Você pode testar os recursos manualmente ou utilizar ferramentas de teste automatizado. Com a Hostinger Horizons, é possível visualizar e testar tudo em um ambiente sandbox antes de publicar.
Como garantir a segurança em um aplicativo SaaS?
A segurança em soluções SaaS envolve proteger os dados dos usuários, aplicar autenticação forte, utilizar SSL e monitorar vulnerabilidades regularmente. A Hostinger Horizons cuida dos principais aspectos de segurança desde o início, para que você possa começar com tranquilidade.
Como implantar e hospedar um aplicativo SaaS?
Tradicionalmente, a implantação e a hospedagem exigem a configuração de servidores, a configuração de ambientes e a gestão de domínios. Com o Hostinger AI Builder, tudo é integrado — você constrói e lança em um só lugar, incluindo hospedagem, domínios personalizados e SSL.