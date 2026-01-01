Os custos variam conforme a abordagem escolhida. Criar tudo por conta própria exige mais tempo, mas custa menos. Já contratar pessoas desenvolvedoras pode sair caro. Com a Hostinger Horizons, nossa plataforma de criação de apps SaaS sem código, você conta com planos acessíveis a partir de R$ 10,99/mês para criar, testar e lançar seus produtos sem a necessidade de um alto investimento inicial.

Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever seu aplicativo SaaS, vê-lo ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.

Quando estiver tudo pronto para publicar, basta fazer upgrade para um dos nossos planos pagos. Hospedagem, domínio e otimização para SEO já estão incluídos. Basta clicar em Publicar para colocar seu aplicativo SaaS no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.