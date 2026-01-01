Crie ferramentas internas indispensáveis para sua equipe

De painéis de controle a portais internos: crie ferramentas personalizadas para eliminar o trabalho manual e acelerar a produtividade da equipe. É só descrever o que a sua empresa precisa, com zero código.
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Planos pagos a partir de apenas R$ 10,99/mês

Crie ferramentas internas indispensáveis para sua equipe

Sua equipe merece ferramentas melhores do que planilhas

Tudo o que você precisa para criar, lançar e gerenciar ferramentas personalizadas para sua equipe — tudo em um só lugar.

Faça mais em menos tempo com as ferramentas certas

Descreva o que sua equipe precisa, e a IA transforma sua ideia em uma ferramenta pronta para usar. Automatize tarefas repetitivas, aumente a produtividade e expanda suas operações sem aumentar a equipe.

Tudo para acelerar seu crescimento

Hospedagem, domínio e e-mail integrados — tudo incluso. Configure de forma simples suas ferramentas de marketing e pagamento, como Stripe, PayPal, Google AdSense e recursos de SEO.

Potencialize suas ferramentas com IA

Adicione um assistente virtual ou sistema de busca inteligente a qualquer ferramenta interna — sem depender de serviços terceirizados ou taxas adicionais.

Armazene e gerencie seus dados com facilidade

Infraestrutura completa e integrada: gerenciamento de acessos, banco de dados e armazenamento prontos para uso. Suas ferramentas operam com máxima eficiência desde o primeiro dia, com zero configuração.
Sua equipe merece ferramentas melhores do que planilhas

Algumas ferramentas internas personalizadas que você pode construir com o AI Builder

De rastreadores simples a painéis totalmente personalizados – explore alguns exemplos populares ou use um prompt pronto para começar a construir em segundos.
Algumas ferramentas internas personalizadas que você pode construir com o AI Builder

Painel de vendas

Veja exatamente o desempenho da sua empresa — acompanhe receitas, transações e metas em uma visão clara, atualizada em tempo real.Comece a criar
Projetos sempre no prazo – atribua tarefas, defina entregas e monitore o progresso sem depender de e-mails.Comece a criar
Ajude sua equipe a organizar tarefas, definir prioridades e focar no que é mais importante.Comece a criar
Acelere o envio de propostas comerciais da sua equipe — personalize serviços, valores e prazos, com cálculo automático de totais e exportação para PDF em um clique.Comece a criar
Crie um chatbot inteligente que oriente e responda a perguntas de clientes 24 horas por dia ou automatize tarefas comuns.Comece a criar
Acelere a integração de novos talentos — centralize documentos, listas de verificação e materiais de treinamento em um só lugar.Comece a criar

Como criar uma ferramenta interna com o AI Builder

01

Descreva sua ideia ou escolha um modelo

Conte para a IA o que sua ferramenta interna precisa fazer e veja-a ganhar vida — ou escolha um modelo para começar ainda mais rápido.
02

Personalize e teste

Personalize sua ferramenta conversando com a IA – ajuste fluxos de trabalho, adicione campos de dados e refine o design até ficar perfeito para sua equipe. Visualize tudo ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um clique

Quando tudo estiver pronto, publique. Sua ferramenta estará ativa e pronta para funcionar — sem configuração técnica, sem espera.

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo para ir de iniciante a profissional em IA em pouco tempo. Encontre tudo o que você precisa para criar seu primeiro projeto e ir muito além.
Primeiros passos

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Melhore seus prompts

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Erros comuns

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Veja o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio

Aplicativos e lojas virtuais

CRM personalizado

Agendamento e reservas

Ferramentas personalizadas com IA

Quem usa a Hostinger Horizons aprova

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Crie sua primeira ferramenta interna agora mesmo

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Não precisa de cartão de crédito.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Criador de Ferramentas Internas

Ferramentas internas são aplicativos, painéis ou sistemas criados sob medida para o uso da sua equipe. Pense em gerenciadores de projetos, fluxos de aprovação, portais de RH ou painéis de vendas. Em vez de pagar por um software pronto que não se encaixa perfeitamente na sua rotina, você pode criar exatamente o que o seu negócio precisa com a Horizons.

Qualquer pessoa com uma ideia e um desafio de negócio para resolver pode usar a Horizons — sem precisar de conhecimento em engenharia ou programação. Seja para quem lidera uma startup e quer substituir planilhas manuais, gerencia processos buscando otimizar o dia a dia da equipe, ou comanda um pequeno negócio e precisa de uma ferramenta personalizada sem ter uma equipe de desenvolvimento à disposição: a Horizons foi criada para isso. Se você consegue explicar o que precisa, a Horizons ajuda a transformar essa ideia em solução.

Nenhuma. A Horizons usa uma abordagem conversacional para criar projetos — o vibe coding. Basta escrever o que você deseja e a IA ajuda a construir sua ferramenta em tempo real. Quer adicionar um novo campo de dados? É só pedir. Precisa ajustar um fluxo de trabalho? Explique o que precisa mudar.

Se quiser saber mais, confira nosso tutorial sobre como criar ferramentas internas personalizadas para aprender tudo o que você precisa saber.

Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever sua ferramenta, vê-la ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.

Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA da sua ferramenta, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com ela.

Quando estiver tudo pronto para publicar, os planos pagos começam em R$ 10,99/mês e já incluem hospedagem e domínio. Ou seja, você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar sua ferramenta no ar.

Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.

Sim. A Horizons vem com um backend integrado, o que significa que você pode criar aplicações web com autenticação de usuário, armazenamento de dados e controle de acesso integrados – assim você decide exatamente quem pode fazer login, o que pode ver e o que pode fazer, sem precisar configurar nenhum sistema externo ou banco de dados.

Sim. Todas as ferramentas criadas com o AI Builder são totalmente responsivas, portanto, funcionam em computadores, tablets e dispositivos móveis – onde quer que sua equipe esteja trabalhando.

Sem problemas. Atualizar sua ferramenta interna é tão simples quanto criá-la. Basta abrir seu projeto na Horizons e continuar conversando com a IA — descreva as alterações que deseja fazer e ela ajuda a implementá-las. Tudo isso faz parte da experiência de vibe coding, sem precisar depender de pessoas desenvolvedoras.

E se você tiver conhecimento técnico ou quiser expandir sua ferramenta no futuro, a Horizons oferece acesso completo ao código, permitindo que você evolua o projeto conforme suas necessidades.

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