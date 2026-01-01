Crie ferramentas internas indispensáveis para sua equipe
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Faça mais em menos tempo com as ferramentas certas
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Potencialize suas ferramentas com IA
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Veja o que mais a Horizons pode criar para o seu negócio
Quem usa a Hostinger Horizons aprova
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Criador de Ferramentas Internas
O que é uma ferramenta interna?
Ferramentas internas são aplicativos, painéis ou sistemas criados sob medida para o uso da sua equipe. Pense em gerenciadores de projetos, fluxos de aprovação, portais de RH ou painéis de vendas. Em vez de pagar por um software pronto que não se encaixa perfeitamente na sua rotina, você pode criar exatamente o que o seu negócio precisa com a Horizons.
Quem pode criar ferramentas internas com a Horizons?
Qualquer pessoa com uma ideia e um desafio de negócio para resolver pode usar a Horizons — sem precisar de conhecimento em engenharia ou programação. Seja para quem lidera uma startup e quer substituir planilhas manuais, gerencia processos buscando otimizar o dia a dia da equipe, ou comanda um pequeno negócio e precisa de uma ferramenta personalizada sem ter uma equipe de desenvolvimento à disposição: a Horizons foi criada para isso. Se você consegue explicar o que precisa, a Horizons ajuda a transformar essa ideia em solução.
Preciso saber design ou programação para criar minha própria ferramenta?
Nenhuma. A Horizons usa uma abordagem conversacional para criar projetos — o vibe coding. Basta escrever o que você deseja e a IA ajuda a construir sua ferramenta em tempo real. Quer adicionar um novo campo de dados? É só pedir. Precisa ajustar um fluxo de trabalho? Explique o que precisa mudar.
Se quiser saber mais, confira nosso tutorial sobre como criar ferramentas internas personalizadas para aprender tudo o que você precisa saber.
Quanto custa criar uma ferramenta com o criador de ferramentas internas da Horizons?
Você pode começar grátis – não precisa de cartão de crédito. Ao criar sua conta, você recebe 5 créditos de IA para começar a criar na hora. O consumo de créditos varia conforme a complexidade de cada prompt: ajustes simples consomem menos de um crédito, enquanto projetos mais complexos podem consumir mais. Seus créditos grátis são suficientes para descrever sua ferramenta, vê-la ganhar vida e experimentar a Hostinger Horizons antes de assinar um plano.
Importante: os créditos de IA também são usados para alimentar os recursos de IA da sua ferramenta, como um chatbot ou uma pesquisa inteligente, mas somente quando seu público interage com ela.
Quando estiver tudo pronto para publicar, os planos pagos começam em R$ 10,99/mês e já incluem hospedagem e domínio. Ou seja, você não precisa configurar mais nada. Basta clicar em Publicar para colocar sua ferramenta no ar.
Os créditos estão acabando? Recarregue a qualquer momento e acompanhe o consumo pelo painel.
Posso controlar o acesso à minha ferramenta interna?
Sim. A Horizons vem com um backend integrado, o que significa que você pode criar aplicações web com autenticação de usuário, armazenamento de dados e controle de acesso integrados – assim você decide exatamente quem pode fazer login, o que pode ver e o que pode fazer, sem precisar configurar nenhum sistema externo ou banco de dados.
Minha equipe pode usar a ferramenta em qualquer dispositivo?
Sim. Todas as ferramentas criadas com o AI Builder são totalmente responsivas, portanto, funcionam em computadores, tablets e dispositivos móveis – onde quer que sua equipe esteja trabalhando.
Posso fazer alterações quando meu negócio crescer?
Sem problemas. Atualizar sua ferramenta interna é tão simples quanto criá-la. Basta abrir seu projeto na Horizons e continuar conversando com a IA — descreva as alterações que deseja fazer e ela ajuda a implementá-las. Tudo isso faz parte da experiência de vibe coding, sem precisar depender de pessoas desenvolvedoras.
E se você tiver conhecimento técnico ou quiser expandir sua ferramenta no futuro, a Horizons oferece acesso completo ao código, permitindo que você evolua o projeto conforme suas necessidades.