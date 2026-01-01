Seu projeto, otimizado para mecanismos de busca e IA

O Hostinger AI Builder gera automaticamente tudo o que é necessário para obter seus sites indexados pelos motores de busca e melhor compreendidos por ferramentas de IA como ChatGPT, Gemini e Meta AI.
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Otimização automática para máxima visibilidade

Quando seu site sem código for publicado em um domínio personalizado, arquivos importantes para visibilidade de SEO e IA — como sitemap.xml, robots.txt e llms.txt — serão criados automaticamente. Isso ajuda mecanismos de busca e ferramentas de IA a entenderem seu conteúdo, sem que você precise fazer nenhuma configuração.
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Publicação inteligente para descoberta de SEO e IA

Plataforma de pesquisa com IA

Ajude ferramentas como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e Meta AI a entenderem seu site. Com LLMs.txt gerados automaticamente, os sistemas de IA sabem exatamente onde buscar, aumentando suas chances de ser recomendado em respostas e resumos.
Você não precisa configurar configurações de rastreamento ou se preocupar com a indexação. O AI Builder cria arquivos sitemap.xml e robots.txt para cada projeto publicado - mantendo seu conteúdo estruturado, buscável e compatível com as melhores práticas de SEO.
O Hostinger AI Builder cuida automaticamente dos principais elementos de SEO, como metadados, sitemap.xml, llms.txt e robots.txt, sem necessidade de plugins ou ferramentas extras. Basta publicar seu site, landing page ou projeto digital, e ele está pronto para ser indexado por motores de pesquisa que suportam conteúdo renderizado com JavaScript.

Quer entender de SEO com IA? Assista e aprenda em minutos

Assista a vídeos rápidos que mostram o que significa GEO (Otimização Generativa de Mecanismos de Busca) e como garantir a visibilidade do seu conteúdo.

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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