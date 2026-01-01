Todos os recursos para incentivar sua próxima ideia

Explore o que a Hostinger Horizons oferece — recursos poderosos que ajudam você a criar e lançar sites e aplicativos web mais rápido, fácil e sem código.
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Não precisa de cartão de crédito.

Construído para fazer mais, desde o início

Plataforma sem código
Plataforma sem código

Publique seu projeto sem precisar escrever uma única linha de código. Apenas explique o que você deseja, e a IA cuida do resto — do design aos recursos.

Integrações
Integrações

A Hostinger Horizons oferece suporte a Stripe, PayPal, Google AdSense e muito mais — tudo com guias de configuração simples, para você nunca ficar com dúvidas.

Publique com um clique
Publique com um clique

Entre ao vivo instantaneamente. Teste, edite e publique seu site ou aplicativo web em minutos.

IA integrada
IA integrada

Com o AI Builder, a IA já está integrada ao seu aplicativo. Adicione chatbots, geradores de imagens e assistentes inteligentes — sem contas, sem configurações, sem faturamento de surpresas.

LLMs mais recentes
LLMs mais recentes

Desenvolvido com os modelos de linguagem mais avançados para garantir velocidade e criatividade.

Backend integrado
Backend integrado

Crie apps com logins de usuário, armazenamento de dados, e-mails automatizados e muito mais — sem precisar de configurações adicionais ou serviços externos.

Modo de edição de texto
Modo de edição de texto

Personalize componentes de texto visualmente em tempo real.

Design a partir de uma imagem
Design a partir de uma imagem

Carregue uma imagem e tenha um design. Você pode transformar referências visuais em páginas web completas.

Otimização de SEO integrada
Otimização de SEO integrada

Com cada projeto que você constrói, o Hostinger AI Builder garante que ele seja descoberto. Do Google Search ao ChatGPT — você está coberto.

Edição de código
Edição de código

Com acesso total ao código do seu projeto, você pode corrigir, ajustar e desenvolver de acordo com seus termos.

Clonador de sites
Clonador de sites

Cole qualquer URL e a IA recria o site como um projeto totalmente editável — uma vantagem inicial para redesenhar, modernizar ou migrar em minutos.

Pronto para transformar sua ideia única de projeto em realidade?

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A IA que resolve tudo para você

A Hostinger Horizons abrange todo o seu fluxo criativo — da criação ao gerenciamento, publicação e dimensionamento do seu projeto. Explore todos os recursos por categoria.

Publicação e atualização

Fique online com um único clique. Atualize a qualquer momento — sem necessidade de configuração ou reimplantação.

Correção automática de erros

Se algo quebrar, o AI Builder ajuda a detectar e corrigir problemas automaticamente.

Restauração de versão

Volte para qualquer versão anterior com um clique. Não são necessárias ferramentas de controle de versão.

Otimizado para SEO

As melhores práticas de SEO integradas ajudam seus sites a serem bem classificados sem a necessidade de plugins ou configurações extras.

Chat com IA

Descreva as alterações ou solicite novos recursos com suas próprias palavras. A IA atualiza seu projeto instantaneamente. Sem curva de aprendizado.

Desbloqueie a experiência completa da Hostinger Horizons

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Cancele a qualquer momento

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Recursos ilimitados estão sujeitos à nossa Política de uso justo.

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Recursos úteis para você começar

Tutoriais

Guias com passo a passo para criar com a Hostinger Horizons.

Base de conhecimento

Respostas para todas as suas perguntas técnicas e criativas.

Vídeos

Passo a passo com imagens e inspirações.

Comunidade

Conecte-se com outras pessoas, compartilhe ideias e cresçam juntos.

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