Clone qualquer site. Modifique-o com IA.
Um clonador de sites que lhe dá espaço para melhorar.
Gerar a partir de uma URL
Redesenho com IA
Seja dono daquilo que você constrói.
Seja qual for a tarefa, chegue lá mais rápido com IA.
Migre sem precisar começar do zero.
Modernizar um site desatualizado
Adaptar um site para um novo propósito
Recriar o site de um cliente
Torne-se multilíngue
Protótipo e experimento
Como clonar um site com IA
Cole o URL
Revisar e personalizar
Publique com um único clique
Veja o que mais você pode criar com o Hostinger AI Builder.
Perguntas frequentes sobre o clonador de sites com IA
O que é um clonador de sites?
O clonador de sites é um recurso do Hostinger AI Builder que recria um site existente a partir de uma URL, capturando sua estrutura, estilos e conteúdo como um projeto editável e interativo. Basta colar um link e a IA cria um ponto de partida que você pode personalizar livremente.
Para quem serve a funcionalidade de clonagem de sites?
A clonagem de sites foi criada para quem já tem um site em mente, seja ele próprio, de um cliente ou um site do qual esteja migrando. É especialmente útil para pequenos empresários que desejam atualizar um site desatualizado sem contratar uma agência, para freelancers e agências que precisam reconstruir sites de clientes mais rapidamente e para qualquer pessoa que esteja migrando de outra plataforma de criação de sites, WordPress ou similar.
Posso clonar qualquer site?
Você pode gerar uma nova versão de qualquer site cujo URL você fornecer, desde que seja o proprietário ou tenha permissão para usá-lo. O AI Builder analisa o conteúdo visível e a estrutura do site para criar sua versão; os resultados podem variar dependendo da complexidade do site original.
Posso editar o site clonado?
Sim, a edição é o objetivo. Depois que seu site for gerado, você poderá alterar textos, cores, imagens, layout e componentes, seja selecionando os elementos diretamente ou descrevendo a alteração no chat com IA.
Posso editar o código?
Sim. Se você deseja mais controle, a edição completa do código está disponível, permitindo personalizações além do editor visual e dimensionamento do projeto conforme necessário.
O site clonado terá exatamente a mesma aparência?
O resultado gerado é um ponto de partida aproximado, não uma duplicata perfeita em pixels. Alguns layouts, animações ou elementos altamente personalizados podem não ser reproduzidos exatamente. A partir daí, você pode ajustar tudo, do layout ao conteúdo, usando sugestões de IA ou edições manuais de arrastar e soltar.
Preciso ter experiência em programação para clonar e editar um site?
Nenhum. Basta colar um URL e descrever as alterações desejadas em linguagem simples. O AI Builder cuida do resto, sem necessidade de habilidades de design ou técnicas.