Clone qualquer site. Modifique-o com IA.

Cole um URL para recriar qualquer site como um site totalmente editável e, em seguida, personalize-o com IA. Sem necessidade de programação ou agência.

Não é necessário cartão de crédito.

Um clonador de sites que lhe dá espaço para melhorar.

Mantenha a estrutura que você gosta e depois mude as partes que você não gosta.
Um clonador de sites que lhe dá espaço para melhorar.

Gerar a partir de uma URL

Cole um link para qualquer site existente e a IA recriará seu conteúdo, estrutura e design como um site editável que você poderá usar como base para o seu projeto.
Reescreva o conteúdo, adicione seções ou altere a aparência com bate-papo por IA ou edição por arrastar e soltar. Mantenha o que funciona e atualize o que não funciona.
Edite, hospede e publique seu site recriado em um só lugar, sem depender de desenvolvedores ou escrever código.

Seja qual for a tarefa, chegue lá mais rápido com IA.

Migrações, reformulações, projetos para clientes e muito mais. Ignore a configuração repetitiva e passe direto para o trabalho que importa.
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Migre sem precisar começar do zero.

Migre seu site do WordPress, de outro criador de sites ou de qualquer outra plataforma sem precisar reconstruir manualmente cada página.
Atualize um site antigo com funcionalidades que ele nunca suportou, desde reservas e painéis de controle de clientes até comércio eletrônico.
Comece com um site já existente e, em seguida, altere o conteúdo, a estrutura e os recursos para se adequarem a uma nova marca, oferta ou público-alvo.
Importe o site existente do cliente como ponto de partida e, em seguida, personalize-o de acordo com as especificações, sem precisar reconstruí-lo manualmente.
Recrie seu site e, em seguida, use IA para adaptar o conteúdo a novos idiomas e mercados.
Transforme um site existente em um ambiente de testes editável para experimentar novos layouts, identidade visual ou mensagens antes de publicá-lo.

Como clonar um site com IA

01

Cole o URL

Insira o link de um site e peça à IA para cloná-lo. A IA analisa o conteúdo, o layout e a estrutura para recriá-lo como um site editável.
02

Revisar e personalizar

Seu site recriado está pronto para edição. Converse com a IA para reescrever o conteúdo, atualizar o design ou adicionar novas seções até que tudo esteja perfeito.
03

Publique com um único clique

Quando estiver satisfeito com o seu site, publique-o com um clique. A hospedagem, o domínio e tudo o que você precisa para entrar no ar já estão incluídos.

Veja o que mais você pode criar com o Hostinger AI Builder.

Protótipos

MVPs

aplicativos SaaS

Ferramentas personalizadas com inteligência artificial

Aplicativos e lojas de comércio eletrônico

Aplicativos de reserva

Comece com o site que você já tem. Chegue à próxima versão mais rápido.

Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito.

Perguntas frequentes sobre o clonador de sites com IA

O clonador de sites é um recurso do Hostinger AI Builder que recria um site existente a partir de uma URL, capturando sua estrutura, estilos e conteúdo como um projeto editável e interativo. Basta colar um link e a IA cria um ponto de partida que você pode personalizar livremente.

A clonagem de sites foi criada para quem já tem um site em mente, seja ele próprio, de um cliente ou um site do qual esteja migrando. É especialmente útil para pequenos empresários que desejam atualizar um site desatualizado sem contratar uma agência, para freelancers e agências que precisam reconstruir sites de clientes mais rapidamente e para qualquer pessoa que esteja migrando de outra plataforma de criação de sites, WordPress ou similar.

Você pode gerar uma nova versão de qualquer site cujo URL você fornecer, desde que seja o proprietário ou tenha permissão para usá-lo. O AI Builder analisa o conteúdo visível e a estrutura do site para criar sua versão; os resultados podem variar dependendo da complexidade do site original.

Sim, a edição é o objetivo. Depois que seu site for gerado, você poderá alterar textos, cores, imagens, layout e componentes, seja selecionando os elementos diretamente ou descrevendo a alteração no chat com IA.

Sim. Se você deseja mais controle, a edição completa do código está disponível, permitindo personalizações além do editor visual e dimensionamento do projeto conforme necessário.

O resultado gerado é um ponto de partida aproximado, não uma duplicata perfeita em pixels. Alguns layouts, animações ou elementos altamente personalizados podem não ser reproduzidos exatamente. A partir daí, você pode ajustar tudo, do layout ao conteúdo, usando sugestões de IA ou edições manuais de arrastar e soltar.

Nenhum. Basta colar um URL e descrever as alterações desejadas em linguagem simples. O AI Builder cuida do resto, sem necessidade de habilidades de design ou técnicas.

Você pode começar gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. Você receberá créditos de IA para gerar e editar seu primeiro site recriado. Quando estiver pronto para publicar, escolha um plano pago. Hospedagem e domínio já estão incluídos.

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