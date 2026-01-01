Depende do nível de personalização que você quer. Dá para começar em poucos minutos com um modelo pronto. Para adaptar cada detalhe ao seu negócio, o processo pode levar um pouco mais. Ainda assim, a Hostinger Horizons deixa tudo mais rápido e intuitivo: você conversa com a IA, e ela cria o código, o design e o conteúdo para você.