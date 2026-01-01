Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA
Como criar um CRM para WhatsApp para sua empresa
Descreva sua ideia ou escolha um modelo
Conecte seu WhatsApp ao seu CRM
Personalize seu CRM
Confira nosso tutorial passo a passo
Escolha um modelo. Edite do seu jeito.
Modelos prontos
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tudo o que você precisa para criar seu CRM, em um só lugar
Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.
Controle total dos dados
IA integrada
Comece com um modelo já pronto
Infraestrutura profissional
Perguntas frequentes (FAQ) sobre CRM para WhatsApp
O que é um CRM para WhatsApp?
Um CRM para WhatsApp ajuda você a gerenciar o relacionamento com seus clientes direto pelo app. Com ele, fica mais fácil organizar contatos, acompanhar leads no funil de vendas e fechar negócios em um só lugar. A diferença em relação aos CRMs tradicionais é simples: ele conecta sua empresa aos clientes no canal que eles já usam todos os dias, o WhatsApp.
O que posso fazer com meu CRM do WhatsApp?
Com um CRM para WhatsApp, fica mais fácil organizar contatos, acompanhar leads em um funil de vendas visual, automatizar mensagens e receber pagamentos, tudo conectado ao app. Você também pode personalizar a ferramenta com IA para atender às necessidades do seu negócio, sem precisar saber programar.
Preciso de alguma habilidade em programação para criar um CRM para WhatsApp com IA?
Com a plataforma de codificação vibe do Hostinger AI Builder, você pode criar seu próprio WhatsApp CRM simplesmente conversando com a AI, ou começar com um modelo pré-fabricado e personalizá-lo em seu próprio idioma - ele lida com o código, design e conteúdo para você.
Como faço para criar um CRM para WhatsApp com a Hostinger Horizons?
Com a Hostinger Horizons, criar um aplicativo de CRM para WhatsApp é fácil. Veja como você pode fazer isso em poucos passos:
- Use nosso construtor de aplicativos com IA ou um de nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
- Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com IA – isso é conhecido como programação intuitiva: sem habilidades técnicas, apenas suas ideias em linguagem simples.
- Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique seu CRM com um clique.
- Conecte seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.
Você também pode seguir nosso guia sobre Como criar um CRM para WhatsApp para pequenas empresas ou navegar por nossos tutoriais em vídeo.
Quanto tempo leva para configurar um CRM no WhatsApp?
Depende do nível de personalização que você quer. Dá para começar em poucos minutos com um modelo pronto. Para adaptar cada detalhe ao seu negócio, o processo pode levar um pouco mais. Ainda assim, a Hostinger Horizons deixa tudo mais rápido e intuitivo: você conversa com a IA, e ela cria o código, o design e o conteúdo para você.
Posso personalizar o CRM para atender as necessidades específicas do meu negócio?
Sim – com o Hostinger AI Builder você pode personalizar tudo. Basta descrever o que você precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Se você precisa de um pipeline de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuamente refiná-lo através da conversa até que ele se adapte perfeitamente ao seu negócio.
A Hostinger Horizons é grátis?
A Hostinger Horizons não é grátis, mas você pode testar antes de comprar com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e aproveitar ao máximo.