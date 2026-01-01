Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA

Trate seus contatos como negócios. Conecte seu WhatsApp. Gerencie leads. Feche vendas.
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Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA

Como criar um CRM para WhatsApp para sua empresa

01

Descreva sua ideia ou escolha um modelo

Descreva como sua empresa funciona e a IA vai criar um CRM personalizado para ela, ou você pode começar com um de nossos modelos criados por designers. Sem necessidade de programação.
02

Conecte seu WhatsApp ao seu CRM

Com apenas alguns cliques, seu WhatsApp será conectado ao seu CRM por meio da integração com o Twilio
03

Personalize seu CRM

Torne seu CRM único para o seu negócio. Basta conversar com a IA para editar o design, o conteúdo e personalizar as páginas.

Confira nosso tutorial passo a passo

Acompanhe nosso tutorial em vídeo ou guia passo a passo com instruções detalhadas sobre como transformar sua ideia em um projeto funcional em minutos:
Como criar um CRM para WhatsApp com IA

Como criar um CRM para WhatsApp com IA

Tutorial
Vídeo

Escolha um modelo. Edite do seu jeito.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rápido.

Modelos prontos

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tudo o que você precisa para criar seu CRM, em um só lugar

Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.

Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.

Descreva como seu negócio funciona e o AI Builder constrói um CRM que se adapta exatamente ao seu fluxo de trabalho - seu pipeline, suas etiquetas, seu ritmo de acompanhamento.
Ao contrário do WhatsApp ou lojas de mídia social, um site alimentado pelo AI Builder dá-lhe controle total sobre seus dados de clientes, protegendo-o de alterações de políticas de plataforma ou proibições de contas.
Gere respostas em segundos, implemente um chatbot de suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mantenha seu negócio funcionando mesmo enquanto você dorme.
Você também pode começar com um modelo pronto, que já vem com configurações avançadas, estrutura do app e fluxos de trabalho criados para facilitar os primeiros passos.
Hospedagem profissional, domínio personalizado e e-mail profissional em um só lugar. Tudo o que você precisa para construir confiança com seu público.

Mais leads identificados. Mais negócios fechados. Mais tempo livre no seu dia.

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre CRM para WhatsApp

Aqui estão as respostas para as perguntas mais frequentes que recebemos sobre a criação de um CRM para WhatsApp.

Um CRM para WhatsApp ajuda você a gerenciar o relacionamento com seus clientes direto pelo app. Com ele, fica mais fácil organizar contatos, acompanhar leads no funil de vendas e fechar negócios em um só lugar. A diferença em relação aos CRMs tradicionais é simples: ele conecta sua empresa aos clientes no canal que eles já usam todos os dias, o WhatsApp.

Com um CRM para WhatsApp, fica mais fácil organizar contatos, acompanhar leads em um funil de vendas visual, automatizar mensagens e receber pagamentos, tudo conectado ao app. Você também pode personalizar a ferramenta com IA para atender às necessidades do seu negócio, sem precisar saber programar.

Com a plataforma de codificação vibe do Hostinger AI Builder, você pode criar seu próprio WhatsApp CRM simplesmente conversando com a AI, ou começar com um modelo pré-fabricado e personalizá-lo em seu próprio idioma - ele lida com o código, design e conteúdo para você.

Com a Hostinger Horizons, criar um aplicativo de CRM para WhatsApp é fácil. Veja como você pode fazer isso em poucos passos:

  • Use nosso construtor de aplicativos com IA ou um de nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
  • Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com IA – isso é conhecido como programação intuitiva: sem habilidades técnicas, apenas suas ideias em linguagem simples.
  • Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique seu CRM com um clique.
  • Conecte seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.

Você também pode seguir nosso guia sobre Como criar um CRM para WhatsApp para pequenas empresas ou navegar por nossos tutoriais em vídeo.

Depende do nível de personalização que você quer. Dá para começar em poucos minutos com um modelo pronto. Para adaptar cada detalhe ao seu negócio, o processo pode levar um pouco mais. Ainda assim, a Hostinger Horizons deixa tudo mais rápido e intuitivo: você conversa com a IA, e ela cria o código, o design e o conteúdo para você.

Sim – com o Hostinger AI Builder você pode personalizar tudo. Basta descrever o que você precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Se você precisa de um pipeline de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuamente refiná-lo através da conversa até que ele se adapte perfeitamente ao seu negócio.

A Hostinger Horizons não é grátis, mas você pode testar antes de comprar com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e aproveitar ao máximo.

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