Até 75% off em hospedagem Node.js

Implante Node.js do seu jeito

Coloque seu aplicativo Node.js no ar sem gerenciamento de servidor, ou escolha um Servidor VPS para controle total. Pague um preço fixo mensal sem cobrança baseada no uso.
A partir de R$ 72,99  R$ 13,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Implante Node.js do seu jeito

Foque no seu aplicativo, não na infraestrutura

Hospedagem Node.js gerenciada Node.js no VPS

Implantação com abordagem code-first

Implante do GitHub ou diretamente do seu IDE.

Proteção integrada

SSL Gerenciado, CDN, WAF e proteção DDoS incluídos.

Preços previsíveis

Preço mensal único, sem surpresas ou cobranças baseadas no uso.

Infraestrutura gerenciada

Solução de problemas com IA, backups e suporte incluídos.

Escolha um plano que atenda ao seu projeto

Mais popular
81% de desconto
Hospedagem Gerenciada Node.js
R$ 72,99
R$ 13,99 /mês
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.

Sem complicações

Tenha infraestrutura gerenciada e foque no código
Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
CDN interna grátis
Enviar para GitHub e implantar automaticamente
Faça o deploy direto do seu IDE
Banco de dados MySQL gerenciado
Backups automáticos diários e sob demanda
WAF e proteção DDoS
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de Sites, Horizons

Recursos

2 vCPU
3 GB de RAM
50 GB NVMe
Largura de banda ilimitada
60% de desconto
Node.js no VPS
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.

Para controle completo

Tenha controle total do servidor, do ambiente de execução e da implantação
100% Acesso Root
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Gerenciador Docker
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
Backups semanais grátis
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB NVMe
8 TB de largura de banda
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Apoiando mais de 1 milhão de profissionais de tecnologia ao redor do mundo

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Publique seu aplicativo Node.js em 2 passos

Hospedagem Node.js gerenciada Node.js no VPS
1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte-se ao GitHub, carregue um arquivo ZIP ou faça a implantação a partir do assistente de código de IA. Seu framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são gerenciados e está tudo pronto para lançar o produto.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Publique sua aplicação web Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — a gente cuida de tudo.

Por que executar Node.js na Hostinger?

Preços previsíveis

Planos mensais acessíveis para Hospedagem Node.js gerenciada e VPS gerenciado

Sem cobrança por uso

Pague um preço mensal, sem taxas extras vinculadas ao tráfego ou tempo de execução

Feito para fluxos de trabalho de programação com IA

Faça o deploy do GitHub ou da sua IDE, e execute aplicações construídas com React, Next.js, Vite, Vue.js e outros frameworks modernos.
Escolha um plano
Por que executar Node.js na Hostinger?

Uma implantação, inúmeras maneiras de criar

Tendências

googleAntigravity

Google Antigravity

cursorAi

Cursor AI

claudeCode

Claude Code

Outros

codex

Codex

githubCopilot

Github Copilot

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Google AI studio

windsurf

Windsurf

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Continue.dev

Hospedagem Node.js Gerenciada ou Node.js em VPS - você escolhe

Ambos executam Node.js na Hostinger. A diferença é o quanto do ambiente você quer gerenciar.
Hospedagem Gerenciada Node.js
Node.js no VPS

Configurar

Ambiente gerenciado para implantação de aplicativos.
Servidor virtual autogerenciado

Controle

Implantação em nível de aplicativo em infraestrutura gerenciada
Acesso root completo e controle do servidor

Implantação

Integração do GitHub ou implantações baseadas em IDE
Configuração manual e fluxo de trabalho de implantação personalizado

Proteção

SSL gerenciado, CDN, WAF e Proteção DDoS
Gerenciamento de firewall e proteção contra DDoS

Backups

Backups diários e sob demanda
Backups semanais grátis e snapshots

Largura de banda

Ilimitado
8 TB

Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Node.js

Tire todas as suas dúvidas sobre hospedagem Node.js.

Qual a diferença entre Hospedagem Gerenciada Node.js e Node.js em VPS?

A Hospedagem Gerenciada Node.js é construída em torno de uma implantação mais simplificada e uma experiência de manutenção zero, enquanto o Node.js em VPS oferece controle mais profundo no nível do servidor e liberdade de configuração.

Posso implantar do GitHub ou diretamente do meu IDE?

Sim — Hospedagem Node.js Gerenciada suporta integração com GitHub e implantação baseada em IDE.

A Hospedagem Node.js Gerenciada inclui recursos de segurança?

Sim — SSL gerenciado, CDN, WAF e proteção DDoS estão incluídos.

Quando devo escolher um VPS em vez disso?

Escolha VPS quando precisar de acesso root completo, configuração de servidor personalizada, acesso ao terminal do navegador ou fluxos de trabalho do Docker Compose.

Os preços são diferentes entre as duas opções?

Sim — Hospedagem Node.js Gerenciada começa a partir de R$ 13,99, enquanto o VPS começa a partir de R$ 43,99.

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