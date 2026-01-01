Implante Node.js do seu jeito
Foque no seu aplicativo, não na infraestrutura
Implantação com abordagem code-first
Implante do GitHub ou diretamente do seu IDE.
Proteção integrada
SSL Gerenciado, CDN, WAF e proteção DDoS incluídos.
Preços previsíveis
Preço mensal único, sem surpresas ou cobranças baseadas no uso.
Infraestrutura gerenciada
Solução de problemas com IA, backups e suporte incluídos.
Escolha um plano que atenda ao seu projeto
Sem complicações
Recursos
Para controle completo
Recursos
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Recursos
Para controle completo
Recursos
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Publique seu aplicativo Node.js em 2 passos
1. Conecte seu projeto
Conecte-se ao GitHub, carregue um arquivo ZIP ou faça a implantação a partir do assistente de código de IA. Seu framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são gerenciados e está tudo pronto para lançar o produto.
2. Implante em instantes
Publique sua aplicação web Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — a gente cuida de tudo.
Por que executar Node.js na Hostinger?
Preços previsíveis
Sem cobrança por uso
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Uma implantação, inúmeras maneiras de criar
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Hospedagem Node.js Gerenciada ou Node.js em VPS - você escolhe
Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Node.js
Qual a diferença entre Hospedagem Gerenciada Node.js e Node.js em VPS?
A Hospedagem Gerenciada Node.js é construída em torno de uma implantação mais simplificada e uma experiência de manutenção zero, enquanto o Node.js em VPS oferece controle mais profundo no nível do servidor e liberdade de configuração.
Posso implantar do GitHub ou diretamente do meu IDE?
Sim — Hospedagem Node.js Gerenciada suporta integração com GitHub e implantação baseada em IDE.
A Hospedagem Node.js Gerenciada inclui recursos de segurança?
Sim — SSL gerenciado, CDN, WAF e proteção DDoS estão incluídos.
Quando devo escolher um VPS em vez disso?
Escolha VPS quando precisar de acesso root completo, configuração de servidor personalizada, acesso ao terminal do navegador ou fluxos de trabalho do Docker Compose.
Os preços são diferentes entre as duas opções?
Sim — Hospedagem Node.js Gerenciada começa a partir de R$ 13,99, enquanto o VPS começa a partir de R$ 43,99.