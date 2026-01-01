hospedagem angular

Desenvolvido para otimizar o desempenho de aplicativos Angulares.

Implante seu aplicativo Angular em uma hospedagem Node.js sem configuração adicional de servidor. Envie seu projeto e a Hostinger cuida do fluxo de execução e implantação, para que seu site ou aplicativo entre em produção com menos atrito. Seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter confiável mesmo com variações de tráfego, permitindo que você dedique menos tempo à manutenção e mais tempo ao desenvolvimento de atualizações. Isso proporciona um caminho mais simples do código à produção, com uma hospedagem que não interfere em suas decisões.