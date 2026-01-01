Hospedagem Angular

Implante aplicativos Angular com hospedagem Node.js que escala conforme você.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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hospedagem angular

Preços simples para hospedagem Angular

Hospede seu aplicativo Angular em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Se não for a solução ideal, nossa garantia de reembolso de 30 dias lhe dá tranquilidade.
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Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desenvolvido para otimizar o desempenho de aplicativos Angulares.

Implante seu aplicativo Angular em uma hospedagem Node.js sem configuração adicional de servidor. Envie seu projeto e a Hostinger cuida do fluxo de execução e implantação, para que seu site ou aplicativo entre em produção com menos atrito. Seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter confiável mesmo com variações de tráfego, permitindo que você dedique menos tempo à manutenção e mais tempo ao desenvolvimento de atualizações. Isso proporciona um caminho mais simples do código à produção, com uma hospedagem que não interfere em suas decisões.
hospedagem angular

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Angular

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Angular.
A hospedagem Angular é o ambiente de produção onde o aplicativo ou site Node.js que você criou com Angular é executado para usuários reais. Isso é importante porque você precisa de um servidor capaz de lidar com implantação, dependências de tempo de execução, roteamento e disponibilidade fora da sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciamento de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo que você implante seu aplicativo Angular sem precisar manter toda a infraestrutura.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, autorize o acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser obtidas do mesmo repositório privado após cada push.
Se o tráfego ultrapassar os limites do seu plano, as solicitações poderão ser restringidas ou o desempenho poderá ser prejudicado até que você faça um upgrade. A Hostinger não esconde isso atrás de cobranças obscuras por excesso de uso; a capacidade está vinculada ao plano que você escolher.
Envie seu projeto para o GitHub ou importe o código existente, conecte o repositório no Hostinger e faça a implantação. Se estiver migrando de outra hospedagem, aponte seu domínio para o novo aplicativo após a implantação e verifique as variáveis de ambiente e as configurações de compilação.

A sua privacidade é muito importante para nós

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