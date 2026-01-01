Agentes da Hostinger

Escolha uma tarefa. Os Agentes fazem o resto.

Especialistas em IA para SEO, marketing, criação de conteúdo, vendas, atendimento e gestão de negócios.
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Alcance seus objetivos com os agentes da Hostinger

Negócios e Estratégia

Defina sua oferta, estruture os próximos passos e tire o seu projeto do papel.

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Identidade de marca

Crie logotipos e imagens que deixem sua marca mais consistente e profissional.

Identidade de marca

Marketing e SEO

Encontre palavras-chave relevantes, avalie suas páginas e descubra como conquistar melhores posições nos resultados de busca.

Marketing e SEO

Agendamento de tarefas

Conte com a IA para ajudar em tarefas recorrentes, decisões e próximos passos.

Agendamento de tarefas

IA genérica vs. Agentes da Hostinger

A IA genérica apenas espera por comandos. Os Agentes da Hostinger ajudam você do início ao fim.

IA genérica

  • Precisa do prompt perfeito.
  • Você precisa saber o que perguntar.
  • Da respostas genéricas.
  • Conversas intermináveis.

Agentes da Hostinger

  • Tem habilidades prontas para uso.
  • Guia você fazendo as perguntas certas.
  • Funciona com a sua conta da Hostinger.
  • Entrega resultados prontos para usar.

Esqueça o prompt. Comece com uma tarefa.

Escolha o que precisa ser feito, ative uma habilidade e receba o resultado.
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Consultor de negócios

Valida suas ideias, identifica oportunidades de crescimento e ajuda você a decidir os próximos passos.
Escreve counteúdos para sites, posts de blog e descrições de produtos que conquistam seu público.
Encontra as palavras-chave certas, identifica o que está travando o crescimento do seu site e mostra os pontos fortes dos seus concorrentes.
Mapeia o seu lançamento, planeja um mês de conteúdo e mostra quais canais geram os melhores resultados.
Elabora documentos legais, explica contratos antes de você assinar e ajuda você a evitar erros que podem sair caro.
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Principais usos

O que você quer fazer?

Escolha uma tarefa, use uma habilidade e receba o resultado.

Agendar posts

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Programe posts e publique automaticamente nas redes sociais.
Criar conteúdo

Criar conteúdo

Crie anúncios e materiais de marketing usando o conteúdo do seu site.
Gerar conteúdo SEO

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Crie artigos de blog com pesquisa de palavras-chave integrada.
Criar textos para o seu site

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Gere textos para seu site em poucos minutos.
Encontrar novos leads

Encontrar novos leads

Identifique clientes em potencial e automatize o contato.
Escrever e-mails

Escrever e-mails

Descreva a situação e receba uma sugestão de e-mail pronta.
Política de privacidade

Política de privacidade

Crie uma política de privacidade clara e personalizada para o seu negócio.
Revisar seus preços

Revisar seus preços

Receba feedback sobre seus preços, custos, margens e modelo de precificação.
Pronto para ajudar nas tarefas do dia a dia do seu negócio.
+ de 150
Habilidades
Conecte as ferramentas que você já usa.
1.000
Apps
Aprovada por empresas do mundo todo.
+ de 50
Países atendidos

Escolha o plano ideal para escalar com Agentes de IA

1.000 créditos por mês
Atualiza automaticamente, nenhuma ação necessária.
Mais de 150 habilidades prontas para usar
Organizado por tarefa, incluindo posts de blog, auditorias de SEO e textos de anúncio.
Conecte seus apps favoritos
Use Gmail, Notion, Slack, WhatsApp e mais de 1.000 ferramentas no seu fluxo de trabalho.
Criar imagens, logotipos e visuais de marca
Crie recursos visuais mais rápido com assistência de IA.
Valide ideias de negócios e preços
Receba feedback antes de investir tempo e dinheiro.
Carregar arquivos e acompanhar versões
Pré-visualize o trabalho e mantenha todas as versões.
Automatize sua lista de tarefas
Organize tarefas recorrentes e deixe seu agente fazer o resto.
Mais popular

12 meses

30% de desconto
R$49,99
R$34,99/mês

3 meses

R$39,99/mês

1 mês

R$49,99/mês

Renovação por R$ 44,99/mês. Os preços não incluem impostos aplicáveis.

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Aprovada por quem usa

Descubra como a Hostinger transforma a rotina de pessoas do mundo todo.
Charlie Low e Dale Comley
Charlie Low e Dale Comley
Cofundadores da Nohma

"A Hostinger é nossa principal referência quando nossa equipe de engenharia presta suporte."

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

"Poder gerenciar a hospedagem, o domínio e o certificado SSL em um só lugar foi um grande diferencial."

Jordi Robert
Jordi Robert
Especialista em marketing

"A Hostinger é a melhor provedora de hospedagem que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis."

Anna Franques
Anna Franques
Desenvolvedora e designer digital

"Sempre recomendo a Hostinger para meus clientes. É tudo muito simples, e a plataforma está sempre ganhando novos recursos."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Empresária

“Graças ao painel de controle simples da Hostinger, conseguimos gerenciar nosso site WordPress por conta própria.”

Conecte suas ferramentas
Conexões

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Perguntas Frequentes (FAQ)

O Hostinger Agents é um app com IA que coloca à sua disposição uma equipe de agentes especializados – cada um focado em uma área do seu negócio, como estratégia, conteúdo, SEO, marketing, jurídico, comunicação com clientes e vendas. Em vez de um chatbot genérico, você tem especialistas sempre prontos para ajudar a qualquer momento, em linguagem simples. Sem necessidade de conhecimentos técnicos.
Feita para quem faz tudo por conta própria — de profissionais solo a pequenos negócios. Já imaginou ter estrategistas, redatores, especialistas em marketing e em consultoria jurídica sempre à disposição? É exatamente isso que a Hostinger Agents oferece.
Diferente dos chatbots de IA genéricos, cada Agente da Hostinger é especializado em uma área de negócio. Você não precisa criar o prompt perfeito – basta escolher um agente e uma habilidade, e ele resolve o que você precisa em instantes.
Cada agente já vem com habilidades prontas para realizar tarefas específicas. Em vez de se preocupar com o que perguntar, você seleciona uma habilidade e o agente cuida do resto – seja para criar um post, pesquisar palavras-chave ou gerar documentos legais. O processo é mais rápido, estruturado e eficiente do que começar do zero.
Não. Cada agente mantém uma conversa contínua com você, sem sessões que expiram ou histórico para gerenciar. Saia do app e volte quando quiser: o agente continua exatamente de onde parou, sem que você precise repetir informações sobre o seu negócio.

Escolha uma tarefa. Os Agentes fazem o resto.

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