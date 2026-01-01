Alugue uma GPU. Computação profissional, acessível.

Execute AI, renderização e cargas de trabalho computacionais em GPUs NVIDIA dedicadas com preços simples por hora e sem compromisso a longo prazo.
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Encontre a GPU que se adapta à sua carga de trabalho

Compare VRAM, desempenho e preços por hora para encontrar a opção certa. Sem taxas ocultas ou taxas de saída.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 dedicado, acesso não compartilhado para treinamento e execução dos maiores modelos de IA.

A partir deR$36,51/hora
Compre GPU

3651 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

192GB VRAM

Recomendado para:

Cargas de trabalho que exigem recursos dedicados

AI inferência à escala

Formação Frontier LLM

Simulações científicas e computação de alto desempenho

B200

Mais recente Blackwell flagship para treinamento e executar os maiores modelos de IA.

A partir deR$23,21/hora
Compre GPU

2321 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

192GB VRAM

Recomendado para:

Fine-tuning de modelos grandes

AI inferência à escala

Formação Frontier LLM

Simulações científicas e computação de alto desempenho

A100 80GB PCIe

Laboratório de data center comprovado para treinamento e inferência de IA sérios.

A partir deR$7,38/hora
Compre GPU

738 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

80GB VRAM

Recomendado para:

Formação LLM

Fine-tuning modelos grandes

Inferência de grande lote

Escalagem multi-GPU

L40S

Versátil Ada Lovelace GPU equilibrando forte desempenho de inferência com grande eficiência de preço.

A partir deR$4,74/hora
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474 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

48GB VRAM

Recomendado para:

AI inferência e AI generativa

Renderização 3D e estações de trabalho virtuais

Fine-tuning de modelos de tamanho médio

Transcodificação de vídeo e streaming

RTX PRO 6000 (Server)

A GPU Enterprise Blackwell foi construída para cargas de trabalho exigentes de IA e visualização profissionais.

A partir deR$3,09/hora
Compre GPU

309 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

96GB VRAM

Recomendado para:

Grandes modelos de inferência e fine-tuning

Processamento de vídeo e streaming

Simulações de engenharia e computação científica

Intensivo renderização 3D e visualização

RTX 4090

Preço e desempenho inigualáveis para experimentação e cargas de trabalho menores - a entrada ideal para a computação de GPU.

A partir deR$1,96/hora
Compre GPU

196 créditos/hora (1 crédito = R$ 0,01).

24GB VRAM

Recomendado para:

Development and experimentation

Generação de imagem e vídeo

Renderização 3D

Inferência para modelos pequenos e médios

Não tem certeza de qual plano escolher?
Navegue nos casos de uso para encontrar a GPU recomendada.
Ver casos de uso

Explore o que você pode fazer com a potência da GPU

Desde o seu primeiro modelo até a inferência de produção, execute cargas de trabalho exigentes da GPU sem comprar hardware ou justificar o CapEx.

Chat e inferência LLM

Alimenta chatbots, copilots e APIs com desempenho de GPU de baixa latência, disponível 24 horas por dia. Use Ollama e Open WebUI, ou traga seu próprio modelo com vLLM ou LangChain.

GPU recomendado: L40S
Servir modelos até 30B parâmetrosLançar Ollama em um cliquePreço por hora simples
Deploy para inferência

Trens & modelos de ajuste fino

Treine modelos personalizados e ajuste os LLMs com VRAM dedicado. Os checkpoints persistem durante as reinicializações, para que trabalhos de longa duração possam parar e retomar sem perder progresso.

GPU recomendado: A100 80GB
96GB DE VRAMPontos de controle persistentesConstruído para treinamento de modelos grandes
Deploy para treinamento AI

Construir & explorar com AI

Gire uma instância de GPU e configure seu próprio ambiente em minutos. Conecte-se através do seu navegador ou terminal e comece a iterar imediatamente.

GPU recomendado: RTX 4090
Acesso root completo para instalar sua própria pilhaAcesso ao terminal do navegador ou SSHAcessível o suficiente para correr o dia todo
Começar a criar

Gerar imagens & vídeo

Execute Difusão estável, ComfyUI e trabalhos de renderização com VRAM suficiente para saída de alta resolução e processamento em lote.

GPU recomendado: RTX 4090
VRAM suficiente para trabalhos de imagem em loteRápido, rendimento acessívelSuporte de difusão estável integrado
Deploy para geração

Processamento & codificação de vídeo

Encode, transcode e reproduza vídeos em alto rendimento com aceleração de hardware, sem ligar suas próprias máquinas.

GPU recomendado: RTX PRO 6000 (Servidor)
NVENC de nona geração para codificação rápida e de alta qualidadeEncodificação 8K de alta velocidadeCodificação que funciona independentemente da CPU
Deploy para codificação

Comece mais rápido com aplicativos prontos

Inicie aplicativos pré-configurados com um clique, salte a configuração manual e comece a trabalhar.
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Pague somente enquanto a GPU estiver em execução

Pague somente enquanto a GPU estiver em execução

As GPUs são faturadas por hora usando créditos de um saldo compartilhado. Adicione créditos conforme necessário, destrua sua instância quando terminar e mantenha quaisquer créditos não utilizados para mais tarde.

Por que escolher a Hostinger GPU para cargas de trabalho AI

Pague apenas pelo que usar

Faturação por minuto significa que você paga apenas pelo computador que você usa.

Pronto em cerca de 30 segundos

Inicie aplicativos pré-configurados sem instalar drivers, contêineres ou dependências.

Gerenciar a partir de um dashboard

Monitore o uso e gerencie suas instâncias sempre que necessário.

Sua carga de trabalho está pronta. Assim como as GPUs.

Lançamento em GPUs dedicadas em segundos. Pague por hora, sem contrato de longo prazo ou hardware para comprar.
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Hostinger GPU FAQs

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Hostinger GPU.
Sim. As instâncias da GPU são cobradas por hora em créditos, e você só é cobrado enquanto uma instância está em execução. Parar quando você terminar, não há compromisso mínimo ou contrato de longo prazo.
A destruição de uma instância é permanente e não pode ser revogada. Tudo o que não foi salvo no armazenamento persistente é perdido. Ao reiniciar, pelo contrário, reinicia a instância sem excluí-la, seus arquivos e configuração permanecem intactos.
Depende principalmente do tamanho do modelo. Os modelos menores e a geração de imagens funcionam bem no RTX 4090 ou L40S, os modelos maiores e o treinamento sério beneficiam da VRAM adicional do A100 ou B200. Se você não está certo, nosso selector de GPU combina sua carga de trabalho com a opção certa.
Ambas. Cada instância vem com acesso ao terminal completo e SSH, para que você possa instalar tudo o que precisar. Se preferir ignorar a configuração, aplicativos com um clique como Ollama estão prontos para serem implementados desde o início.
A disponibilidade muda em tempo real com base na demanda e varia de acordo com a região. Nós mostramos a disponibilidade em tempo real antes de você implantar, para que você sempre saiba o que está realmente em estoque, em vez de descobrir depois de se comprometer.
Alugar uma GPU significa acessar a potência de processamento gráfico de alto desempenho através da nuvem em vez de comprar o hardware físico. Você paga apenas pelo tempo de computação que você usa, por hora ou até por segundo, e o provedor lida com a manutenção, a refrigeração e as atualizações de drivers. É uma escolha comum para treinamento de IA, inferência de aprendizado de máquina, renderização 3D e outras tarefas que necessitam de potência de processamento pesada, sem o custo inicial de possuir uma GPU.

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