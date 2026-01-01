Hospedagem Express.js

Execute aplicativos Express.js em produção com facilidade.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem Express.js simples, com preços mensais transparentes.

Execute aplicativos e APIs Express.js em infraestrutura confiável, com a segurança de implantar sabendo que todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.
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R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
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Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Execute APIs Express.js sem gargalos.

Implante suas APIs Express.js e aplicativos web sem perder tempo com a configuração do servidor. Envie seu código e nossa hospedagem Node.js oferece um caminho simples para a produção, garantindo que o roteamento, o middleware e o tratamento de requisições funcionem exatamente como seu projeto espera. Seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada, criada para garantir alta disponibilidade e desempenho previsível. Isso significa menos tempo com manutenção e mais tempo para lançar novos recursos, mesmo com o aumento do tráfego.
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Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

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Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

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Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

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Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Express.js

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Express.js.
A hospedagem do Express.js é um ambiente de execução para implantar e executar aplicativos Express em um servidor ativo. Isso é importante porque seu aplicativo precisa que o Node.js, o gerenciamento de processos e o acesso à rede estejam configurados corretamente antes que os usuários possam acessá-lo.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, as atualizações de segurança e o gerenciador de processos por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essa configuração do servidor é feita para você, permitindo que a hospedagem Express.js se concentre no seu aplicativo, e não na administração do servidor.
Sim. Você pode conectar sua conta do GitHub, autorizar o acesso ao repositório privado e implantar a partir da branch desejada. As atualizações serão obtidas automaticamente desse repositório.
Se o seu aplicativo exceder os recursos incluídos no seu plano, o desempenho poderá ser afetado e talvez seja necessário fazer um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extras inesperadas por picos de tráfego na hospedagem Node.js.
Você pode fazer o deploy a partir de um repositório Git ou enviar seu aplicativo, definir a versão do Node.js e o comando de inicialização, e apontar seu domínio para ele. Se o seu aplicativo já estiver rodando localmente, a migração geralmente envolve apenas uma etapa de configuração e implantação, não uma reescrita completa.

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