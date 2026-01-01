Hospedagem de windsurf

Crie com Windsurf, hospede na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem de windsurf

Preços transparentes para todos os projetos de Windsurf

Implante os aplicativos que você cria com o Windsurf em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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R$72,99
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
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Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envie mais rápido o que você construir no Windsurf

Leve os aplicativos que você cria no Windsurf do protótipo local para a implantação em produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Envie seu código para a hospedagem Node.js da Hostinger e seu projeto será executado com o ambiente de execução, compilação e configuração necessários para se comportar da mesma forma em produção. Uma vez em produção, seu aplicativo será executado em uma infraestrutura gerenciada com tempo de atividade confiável e capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o produto que criou.
hospedagem de windsurf

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem de windsurf

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem para veleiros Windsurf.
Hospedagem Windsurf significa implantar os aplicativos Node.js que você criou no Windsurf em um servidor ativo, onde os usuários podem acessá-los. Isso é importante porque o Windsurf é a ferramenta de desenvolvimento, enquanto a hospedagem é o ambiente de produção que executa o aplicativo.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, as atualizações e o gerenciamento de processos por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com o Windsurf em vez da administração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, autorize o acesso ao repositório privado e implante a branch desejada. Você pode manter o repositório privado e ainda usar o recurso de push para implantação.
Cada plano possui limites de recursos; portanto, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, o desempenho poderá ser afetado e talvez seja necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas recomendamos que você escolha um plano que atenda às suas necessidades de tráfego e tempo de execução.
Envie seu projeto para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a branch desejada. Se estiver migrando de outra hospedagem, atualize as variáveis de ambiente e as configurações do banco de dados antes de transferir o tráfego.

A sua privacidade é muito importante para nós

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