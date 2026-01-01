Envie mais rápido o que você construir no Windsurf

Leve os aplicativos que você cria no Windsurf do protótipo local para a implantação em produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Envie seu código para a hospedagem Node.js da Hostinger e seu projeto será executado com o ambiente de execução, compilação e configuração necessários para se comportar da mesma forma em produção. Uma vez em produção, seu aplicativo será executado em uma infraestrutura gerenciada com tempo de atividade confiável e capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o produto que criou.