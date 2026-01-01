Hospedagem Webflow

Implante aplicativos criados com o Webflow rapidamente.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
Hospedagem Webflow

Hospedagem Webflow descomplicada, um preço único e simples.

Hospede os sites que você cria com o Webflow em uma infraestrutura confiável, com a segurança de implantar e expandir sem preocupações. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.
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R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
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2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde designs do Webflow até sites em funcionamento

Migre os projetos que você cria no Webflow do protótipo para a produção sem configurações adicionais. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece ao seu aplicativo um ambiente descomplicado para execução, permitindo que a lógica de backend personalizada, as APIs e os recursos dinâmicos sejam implantados de forma integrada ao frontend. Após a publicação, sua infraestrutura é executada em uma rede gerenciada, projetada para manter a confiabilidade mesmo com o aumento do tráfego. Isso significa menos tempo dedicado ao gerenciamento do servidor e mais tempo para aprimorar a experiência do usuário.
Hospedagem Webflow

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Webflow

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem do Webflow.
Significa implantar um site criado com o Webflow em um servidor de produção, onde os usuários podem acessá-lo por meio de um domínio. Isso é importante porque seu aplicativo precisa de um ambiente de execução Node.js gerenciado, e não apenas de hospedagem em tempo de desenvolvimento, para lidar com o código do lado do servidor e o tráfego em tempo real.
Um VPS oferece um servidor Linux puro, então você precisa instalar e manter o Node.js, proxies reversos, gerenciadores de processos e atualizações por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, esses componentes de infraestrutura e tempo de execução são gerenciados para você, permitindo que você se concentre na implantação do site em vez de administrar o servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, autorize o repositório privado e selecione a branch que deseja implantar. Depois disso, os pushes para essa branch podem acionar novas implantações.
Se o tráfego ou o uso de recursos ultrapassarem o seu plano, o aplicativo poderá ficar mais lento ou ter sua capacidade limitada temporariamente até que você faça um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extras inesperadas por tráfego adicional neste produto; em vez disso, você migra para um plano maior quando precisar de mais capacidade.
Implante o código do seu aplicativo a partir do Git ou faça o upload do seu ambiente local e, em seguida, aponte seu domínio para a nova instância da Hostinger. Se o projeto já estiver em execução localmente, verifique se a versão do Node.js e as variáveis de ambiente correspondem antes de migrar o tráfego.

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