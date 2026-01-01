Hospedagem Preact

Implante aplicativos Preact rapidamente na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem pré-act

Preços mensais simples, sem taxas ocultas.

Hospede seu aplicativo Preact em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa implantar com confiança.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Construído para a forma como o Preact se adapta à sua capacidade de escalabilidade.

Implante seu aplicativo Preact em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e o ambiente de execução cuidará do aplicativo, garantindo que suas páginas e componentes carreguem exatamente como você os criou, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Seu projeto é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Isso significa menos preocupações com a implantação, maior confiabilidade no dia a dia e mais tempo para se concentrar no lançamento de funcionalidades em vez da manutenção do servidor.
hospedagem pré-act

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Preact

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem Preact.
Hospedar um aplicativo Preact significa implantá-lo em um ambiente de produção que possa executar sua compilação Node.js e disponibilizá-la aos usuários. Isso é importante porque você precisa de um ambiente de execução estável, um fluxo de trabalho de implantação eficiente e um caminho de escalabilidade seguro depois que o aplicativo sair da sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a versão do Node.js, as atualizações, o gerenciador de processos e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas de infraestrutura são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo Preact em vez da manutenção do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implante a branch desejada. As atualizações podem ser obtidas do repositório da mesma forma que em um projeto público.
Seu plano possui limites de recursos e, caso seu aplicativo ultrapasse esses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos normais de tráfego, mas o uso contínuo acima dos limites do seu plano exige um plano superior.
Envie seu aplicativo para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a versão. Se estiver migrando de outra hospedagem, atualize suas variáveis de ambiente e configurações de domínio e, em seguida, verifique o aplicativo em produção.

A sua privacidade é muito importante para nós

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