Hospedagem Preact

Construído para a forma como o Preact se adapta à sua capacidade de escalabilidade.

Implante seu aplicativo Preact em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e o ambiente de execução cuidará do aplicativo, garantindo que suas páginas e componentes carreguem exatamente como você os criou, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Seu projeto é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Isso significa menos preocupações com a implantação, maior confiabilidade no dia a dia e mais tempo para se concentrar no lançamento de funcionalidades em vez da manutenção do servidor.