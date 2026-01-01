Hospedagem Sveltekit

Implante aplicativos SvelteKit em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem Sveltekit

Planos de hospedagem SvelteKit transparentes, sem taxas ocultas.

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R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
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Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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4 núcleos de CPU
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100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Criado para a forma como o SvelteKit escala.

Implante seu aplicativo SvelteKit em uma hospedagem Node.js sem trabalho extra de implantação. Envie seu código e a Hostinger cuidará da compilação e do lado do servidor do seu projeto, garantindo que suas rotas, endpoints do servidor e páginas renderizadas funcionem como esperado. Seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, criada para Node.js, com a confiabilidade e a capacidade de lidar com o crescimento sem a necessidade de manutenção constante do servidor. Isso proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção e mais tempo para você se concentrar nos recursos que seus usuários veem.
Hospedagem Sveltekit

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Sveltekit

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem Sveltekit.
Hospedar o SvelteKit significa executar seu aplicativo SvelteKit em um servidor capaz de executar seu ambiente de execução Node.js e rotas do lado do servidor. Isso é importante porque a hospedagem estática por si só não é suficiente se o seu aplicativo usa SSR (Server-Side Rendering), endpoints ou ações do servidor.
Com um VPS, você instala e mantém o Node.js, um gerenciador de processos, TLS, atualizações e segurança por conta própria. Com a hospedagem gerenciada do SvelteKit, essa camada de tempo de execução é gerenciada para você, permitindo que você implante o aplicativo em vez de administrar o servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser implantadas automaticamente quando você enviar as alterações.
Se o seu aplicativo ultrapassar os recursos incluídos no plano, talvez seja necessário fazer um upgrade para um plano maior. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos normais de tráfego, mas um uso elevado e contínuo exige mais recursos.
Envie seu projeto para o GitHub, conecte o repositório e faça o deploy na Hostinger. Se você estiver migrando de outra hospedagem, atualize suas variáveis de ambiente e configurações de domínio e, em seguida, teste o SSR e as rotas após o primeiro deploy.

A sua privacidade é muito importante para nós

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