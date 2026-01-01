Hospedagem Sveltekit
Implante aplicativos SvelteKit em minutos, não em horas.
Planos de hospedagem SvelteKit transparentes, sem taxas ocultas.
Benefícios do plano Business:
Tudo o que o plano Business oferece, e mais:
Benefícios do plano Business:
Tudo o que o plano Business oferece, e mais:
Criado para a forma como o SvelteKit escala.
Envie seu código. Nós cuidaremos do resto
1. Conecte seu projeto
Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.
2. Implante em instantes
Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.
3. Gerencie e escale
Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.