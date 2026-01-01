Hospedagem Sveltekit

Criado para a forma como o SvelteKit escala.

Implante seu aplicativo SvelteKit em uma hospedagem Node.js sem trabalho extra de implantação. Envie seu código e a Hostinger cuidará da compilação e do lado do servidor do seu projeto, garantindo que suas rotas, endpoints do servidor e páginas renderizadas funcionem como esperado. Seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, criada para Node.js, com a confiabilidade e a capacidade de lidar com o crescimento sem a necessidade de manutenção constante do servidor. Isso proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção e mais tempo para você se concentrar nos recursos que seus usuários veem.