Hospedagem de encomendas

Implante aplicativos criados com Parcel mais rapidamente na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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30 dias para pedir reembolso
hospedagem de encomendas

Preços simples, sem taxas ocultas.

Hospede seus aplicativos criados com Parcel com confiança em uma hospedagem Node.js confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
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R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O serviço Ship Parcel é mais rápido de construir.

Leve o código que você empacota com o Parcel de builds locais para produção sem alterar seu fluxo de trabalho. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece ao seu aplicativo um caminho direto para a produção, permitindo que você publique o projeto que criou com menos configuração e menos etapas de implantação. Uma vez online, seu aplicativo é executado em infraestrutura gerenciada, projetada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos conforme o tráfego aumenta. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o código e os recursos que realmente importam.
hospedagem de encomendas

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem de encomendas

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem de encomendas.
Hospedagem Parcel significa implantar o aplicativo ou site Node.js que você criou com o Parcel em um servidor ativo para que os usuários possam acessá-lo. Isso é importante porque seu projeto precisa de um ambiente de execução, gerenciamento de processos e acesso à rede fora da sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o servidor, as atualizações do sistema operacional, a versão do Node e a configuração de implantação por conta própria. Com nossa hospedagem Node.js, o ambiente é gerenciado para você, permitindo que você se concentre no aplicativo em vez da manutenção do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações poderão então ser obtidas do Git da mesma forma que em um repositório público.
Os planos incluem limites de recursos definidos e, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, talvez seja necessário fazer um upgrade em vez de pagar taxas extras inesperadas. Se o tráfego se tornar constante ou consumir muitos recursos, é melhor migrar para um plano maior antes que o desempenho seja afetado.
Envie seu projeto para o GitHub ou faça o upload do seu ambiente local, conecte-se ao repositório e configure os comandos de compilação e inicialização. Se estiver migrando de outra hospedagem, mantenha a mesma versão do Node.js e as mesmas variáveis de ambiente para reduzir o trabalho de configuração.

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