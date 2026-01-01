O serviço Ship Parcel é mais rápido de construir.

Leve o código que você empacota com o Parcel de builds locais para produção sem alterar seu fluxo de trabalho. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece ao seu aplicativo um caminho direto para a produção, permitindo que você publique o projeto que criou com menos configuração e menos etapas de implantação. Uma vez online, seu aplicativo é executado em infraestrutura gerenciada, projetada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos conforme o tráfego aumenta. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o código e os recursos que realmente importam.