Hospedagem Google Antigravity

Implante apps criados com o Google Antigravity mais rápido

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
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Preço mensal único para hospedagem Google Antigravity

Implante os aplicativos que você cria com o Google Antigravity em uma hospedagem Node.js confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Publique mais rápido com os fluxos de trabalho do Google Antigravity

Transforme seus projetos criados no Google Antigravity em aplicações prontas para produção sem complicações. Envie seu código para a Hostinger e conte com uma hospedagem Node.js preparada para executar sua aplicação com rapidez e confiabilidade, sem a necessidade de configurar servidores manualmente. Com infraestrutura gerenciada, alta disponibilidade e recursos para acompanhar o crescimento do seu projeto, você pode implantar atualizações com facilidade e focar na evolução da sua aplicação, em vez de gastar tempo com manutenção de infraestrutura.
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Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre a hospedagem Google Antigravity

Tire todas as suas dúvidas sobre a hospedagem para Google Antigravity.
A hospedagem do Google Antigravity realiza a implantação de aplicativos ou sites Node.js em um ambiente de servidor ativo. Isso é essencial para que seu projeto ganhe um ambiente de execução, rede e disponibilidade fora da sua máquina local, ficando pronto para o acesso do público.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, as tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com o Google Antigravity em vez de se preocupar com a administração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Você pode manter o repositório privado e ainda usar deploys baseados em push.
Nossos planos têm limites de recursos baseados no uso. Não se preocupe com picos normais de tráfego — não cobramos taxas extras inesperadas por isso. No entanto, se o seu aplicativo mantiver um consumo acima do limite de forma contínua, ajudaremos você a migrar para um plano superior.
Se seu aplicativo estiver no Git ou em outro host, envie-o para o GitHub, conecte o repositório e faça a implantação na Hostinger. Se você estiver começando com código local, primeiro faça o upload para um repositório e, em seguida, use o mesmo fluxo de implantação com alterações mínimas.

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